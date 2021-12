Quanti tipi di personalità esistono?

N on è facile, ma con l'indicatore di personalità di Myers-Briggs abbiamo l'occasione di comprendere a fondo chi siamo e quali sono i nostri lati caratteriali predominanti: tutte le tipologie di personalità esistenti (ben sedici)

Con l’indicatore di personalità di Myers-Briggs, possiamo scoprire qualcosa in più su noi stesse: spesso abbreviato con il termine MBTI, quante tipologie di personalità esistono e quali sono le caratteristiche intrinseche? Nell'ambito della psicologia e del coaching, il MBTI torna sempre utile: i professionisti lo sfruttano per comprendere pienamente un individuo.

In genere, ognuna di noi presenta una personalità specifica, con dei tratti molto spiccati: possono comprendere un insieme variegato di sentimenti, ma anche di risposte alle criticità della vita. Tali aspetti possono cambiare in base al contesto, ed è proprio la nostra personalità che in qualche modo ci tratteggia e ci rende uniche.

Personalità ISFJ

Chi presenta una personalità ISFJ tende molto a curare il giudizio altrui, oltre che a interessarsi delle persone vicine. Tra i tratti che tendono a spiccare c’è sicuramente la cordialità, ma anche l’attenzione al lavoro e la precisione.

Personalità INFJ

Difficilmente chi ha una personalità INFJ cercherà di non supportare le proprie convinzioni, anzi: lo fa anche nei confronti degli altri. Hanno principi fermi, che permettono loro di vivere secondo la propria coscienza.

Personalità ISTJ

In questo caso abbiamo caratteristiche molto specifiche: tra i grandi punti di forza, l’organizzazione, così come un forte senso di responsabilità. La logica è tutto, e l’ordine è un leit motiv.

Personalità ISTP

È una delle personalità più calme, ma anche più riservate: potremmo definirli freddi, ma è solo apparenza. Hanno una spiccata curiosità verso i temi che non conoscono e si pongono in modo continuo delle domande sulla vita, ma anche sugli eventi che accadono.

Personalità INTJ

È difficile non rimanere affascinate da chi ha una personalità INTJ, soprattutto perché sono estremamente originali e non si lasciano abbattere dalle difficoltà. Oltretutto, sono sempre determinati e non cedono di un passo se credono nel proprio sogno.

Personalità INFP

La lealtà e l’entusiasmo non manca mai: sono spesso un vulcano di idee e cercano sempre di lavorare su svariati progetti, propendendo per una vita piena e mai vuota. Credono molto nell'amicizia, ma non sono tendenzialmente socievoli, perché gli impegni tendono ad assorbirli.

Personalità ISFP

Tra gentilezza e riservatezza, gli individui con personalità ISFP non sono portati per essere leader, ma sono perfetti come colleghi di lavoro, perché offrono sempre sostegno e supporto. Detestano il conflitto e cercano di risolvere qualsiasi situazione tendendo una mano.

Personalità INTP

Tra le tipologie di personalità esistenti, troviamo anche la ESTP: in questo caso siamo di fronte a individui con una spiccata brillantezza, che sanno sempre come mantenere la calma e motivare gli altri. Ciò che li rende davvero felici sono le idee: non vogliono mai perdere la creatività.

Personalità ESTP

Molto chiara e concisa, la personalità ESTP è soprattutto pratica: non ama la vita frenetica e si lascia spesso conquistare dalla calma e dalla tranquillità. In particolare, vorrebbero sempre stare con gli amici, ma senza alcuna esagerazione: non hanno bisogno di grandi fasti per essere felici, ma di vivere attimi irrinunciabili, magari all’aria aperta.

Personalità ESFP

Dallo sport alle esperienze adrenaliniche, non sanno resistere: vogliono la classica vita al massimo. Tendono a essere molto espansivi, ma anche amichevoli, e soprattutto il divertimento è il loro pane quotidiano. Tuttavia, non sono portati per la teoria: credono nei fatti e a volte si allontanano da chi chiacchiera troppo.

Personalità ENFP

Forse la loro è tra l’immaginazione più fervente, perché trovano sempre un modo per ingegnarsi e per essere entusiasti della vita. La personalità ENFP, oltretutto, non va sottovalutata, perché è tra le più organizzate: è in grado di offrire prontamente una soluzione a ogni emergenza. Senza contare che sa sempre come improvvisare (e nel migliore dei modi).

Personalità ENTP

L’inventiva è un lato spiccato della personalità ENTP, che inoltre basa tutto sulla comunicazione. Le loro argomentazioni non peccano mai di superbia, ma sono sempre molto aperte e in grado di stimolare e di arricchire culturalmente. Risultano molto aperti e capaci in vari campi.

Personalità ESTJ

Sono molto realistici e adorano la praticità: chi ha una personalità ESTJ conosce molto bene il senso della vita e non intende mai perderlo di vista. Tuttavia, non è quasi mai interessato agli altri, soprattutto non si lascia influenzare dalle loro esigenze.

Personalità ENFJ

Forse è tra le personalità che più si dedicano agli altri: non amano ferire le persone intorno a loro, anzi, nel caso in cui dovesse capitare, sarebbe un vero disastro emotivo. Curano le emozioni e i sentimenti altrui, sanno sempre argomentare con tatto e garbo, anche nelle difficoltà.

Personalità ESFJ

Socievoli e sempre pronti a una battuta e a uno scherzo, c’è da dire che la personalità ESFJ è una delle più coinvolgenti. In un team sono sempre pronti a dare una mano, ma non solo: sanno anche come lavorare in perfetta armonia, senza primeggiare, ma facendo un egregio lavoro di squadra.

Personalità ENTJ

Ci troviamo di fronte a una delle personalità leader: carisma, abilità nella comunicazione e forte senso di convincimento. Sono sempre in movimento, ma soprattutto adorano fare nuove esperienze e accrescere la propria cultura. Per loro, la vita è come un parco giochi: senza alcun limite.

Il test della personalità Myers-Briggs è sicuramente utile: siamo tutte diverse, è vero, ma in parte uguali, perché abbiamo dei tratti in comune, dei punti salienti che ci uniscono e che ci permettono di svelare la nostra identità.