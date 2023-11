D all'abbigliamento agli accessori o gli oggetti per la casa, scopri le idee artigianali e trova l'ispirazione giusta per un regalo originale

Regali handmade

Vuoi puntare su un regalo handmade? Le idee sono tantissime: gioielli, abbigliamento, calzature e piccoli accessori capaci di trasformarsi in un regalo piccolo ma d'effetto. I braccialetti, come i sottili fili in tessuto intrecciato simbolo di amicizia e protezione fin dall'antichità, sono adatti a tutti, anche a chi di di solito non porta gioielli. Possono diventare lo spunto per un regalo fatto a mano per una persona cara, al collega o all'amica: un piccolo portafortuna da indossare ogni giorno.

Fra le idee regalo handmade per la casa troviamo oggetti e decorazioni artigianali con cui rendere speciale l'atmosfera fra le pareti domestiche. Luci e lampade dal design originale, portacandele, piccoli regali personalizzati o un germoglio verde faranno la felicità di chi è destinato a riceverli. Un dono capace di scaldare il cuore.

Braccialetti handmade

Anche chi non indossa gioielli apprezzerà la semplicità dei braccialetti in tessuto intrecciato, tipici di culture molto antiche e lavorati ancora oggi come vuole la tradizione. Un portafortuna colorato che accompagnerà nella vita di tutti i giorni o di fronte a un impegno difficile.

Regali handmade personalizzati

Cosa ne dici di una targa in legno dove esprimere tutto l'affetto ai nonni? O magari un oggetto utile come un apribottiglie da rendere speciale grazie a un'incisione su misura. I regali personalizzati sono un modo per far sapere alla persona che stiamo pensando quanto è importante per noi.

Il marimo

Conosci il marimo? Si tratta di un'alga d'acqua dolce originaria del Giappone. Aggiungerà un dolce tocco all'ambiente: una piccola idea regalo perfetta per chi ama la natura. Non necessita di cure, quindi può essere l'ispirazione giusta anche per chi si assenta spesso da casa e tutti quelli caratterizzati dal... pollice nero!

Accessori handmade: le idee regalo più belle

Il borsello handmade portatabacco è uno di quei piccoli accessori capaci di fare la differenza. Dal tessuto alle lavorazioni made in Italy della pelle, l'idea regalo classica di una nuova borsa o del portafoglio si trasformano in un dono speciale grazie alla creatività degli artigiani.

Lampade design: idee regalo handmade

La luce arreda la casa perché riesce a trasformare l'ambiente con un tocco speciale. Punta su una lampada capace di trasmettere le emozioni che senti: dalle tradizioni regionali antiche al design originale di molti artigiani, le idee sono tantissime.

Portacandele handmade

Ecco l'ispirazione per un pensiero dolcissimo. Il portacandele, da posizionare in un angolo di casa o sul davanzale, non passa mai di moda.

Piatti e barattoli artigianali

Tazzine, piatti, bicchieri e barattoli: il nuovo servizio handmade, dipinto e decorato a mano, sarà speciale. Scelto con il cuore, capace di fare la differenza.

