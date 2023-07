I dea regalo perfetta per gli amanti del design e non solo: una raccolta di lampade di design perfetta da regalare

Lampade di design da regalare

Regalare una lampada di design? Sarà un regalo indimenticabile, perché la luce ha la capacità di ridisegnare lo spazio di casa trasformando le stanze attraverso un'atmosfera nuova. I colori creano un ambiente differente, senza contare l'effetto delle forme. Il design unisce gioco e funzionalità, un'occasione preziosa per realizzare un'idea regalo per la casa che sappia concedersi il lato ludico senza dimenticare l'aspetto pratico.

Chi ama il design è attento a forme e colori. A seconda del gusto personale potrai scegliere un'ispirazione in grado di intercettare lo stile che sappia colpire nel segno. La scelta potrebbe cadere su una lampada capace di armonizzarsi con il resto dell'arredamento oppure rappresentare un oggetto fuori contesto, eccentrico grazie a un tocco stravagante. Lasciati guidare dalla curiosità e dalla meraviglia. La creatività sarà il segno particolare per un'idea regalo design originale, ecco una selezione per ispirarti.

Lampade Kartell

Storica azienda fondata nel 1949 a Noviglio da Giulio Castelli, Kartell è un simbolo della creatività made in Italy. Linee rigorose ed essenziali saranno l'ispirazione giusta per gli amanti del design, ma anche per predilige uno stile classico dall'eleganza intramontabile.

Lampade di design anni Sessanta e Settanta

La lampada "Eclisse" progettata da Vico Magistretti nel 1965, da anni sul mercato, è diventata un'icona: il sistema di rotazione della semisfera interna, da cui deriva il caratteristico nome "eclisse", la rende inconfondibile. Realizzata per Artemide, anche la lampada Nessino di Giancarlo Mattioli rappresenta un grande classico del design italiano, capace di contribuire all'atmosfera di casa con il gusto vintage degli anni Settanta, senza contare il meraviglioso effetto cromatico con le sfumature arancioni.

Lampade per chi ama i libri

Lampada da lettura e non solo. Grazie all'ispirazione creativa il design aggiunge al comfort di una buona luce ideale per leggere un lato giocoso capace di accendere la fantasia ed emozionare. Come la lampada libro realizzata con la copertina in legno e le pagine di carta: l'idea regalo che stupisce, perfetta per i lettori appassionati, utile a seconda del momento perché l'intensità della luce è regolabile.

Lampade colorate per creare atmosfera

Il supporto si smaterializza o diventa invisibile e grazie all'effetto cromatico la lampada si trasforma in una scenografia. Insieme alla ricchezza di colori che ti consentiranno di realizzare meravigliose sfumature alcuni modelli sono collegabili tramite smartphone con l'app dedicata. Un modo per creare nuovi ambienti grazie al potere della luce.

Lampada luna

Da appendere o lasciare sul comodino, la lampada luna si trasformerà in una dolce compagna per la lettura o come luce notturna. Amata dai più piccoli e non solo, la luna affascina ed è compagna del sogno, evoca la magia della notte e del mistero.

Lampade portatili

Senza fili, ricaricabili tramite usb e dotate di più colori: le lampade portatili a seconda dell'occasione possono trasformarsi in un romantico centrotavola oppure essere utili in viaggio o durante la prossima cena all'aperto.

Lampade creative di design

Dal topolino alle medusa, la luce prende forme differenti e gioca con la natura contribuendo all'illuminazione di casa con un lato ludico. Cosa ne dici di puntare su un oggetto capace di trasformare l'ambiente grazie all'immaginazione? Abbiamo tutti bisogno di sognare un po'. Grazie al design gli oggetti del quotidiano ci fanno sorridere e viaggiare sulle ali della fantasia.

Lampade a sospensione

Non solo lampade da comodino o a terra, anche tra le lampade a sospensione troviamo tantissimi esemplari di design, e i modelli sono per tutti i gusti, dalle più basic alle più estrose. In questo caso si tratta davvero di un regalo importante, quindi è importante conoscere alla perfezione i gusti del destinatario e andare quindi sul sicuro.

Applique di design

Perfette per le zone di passaggio come i corridoi o per creare interessanti punti luci in zone circoscritte delle nostre stanze, le lampade applique possono diventare una soluzione di design davvero interessante.

