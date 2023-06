S olo un pensiero! Trova le piccole ispirazioni felici per accompagnare ogni momento speciale con un regalo piccolo ma d'effetto

Regali piccoli

Regali piccoli piccoli dal cuore grande: che cosa scegliere per accompagnare un momento speciale o augurare buona fortuna? A volte un pensiero è un piccolo dono capace di esprimere con semplicità le nostre emozioni e il legame con una persona, e i regali piccoli possono essere una buona idea per Natale e non solo.

Fra i presenti per fare un piccolo regalo gradito restando in un budget contenuto troviamo i regali per la casa, dai piccoli oggetti utili ai pensieri portafortuna o gli accessori per l'arredamento. Le ispirazioni per chi ama scrivere e leggere sono tantissime, per esempio il taccuino da tenere sempre in borsa, le penne o il classico libro. Anche gli accessori per l'abbigliamento o un gadget possono costituire un'idea originale da regalare, senza contare rompicapi e passatempi, adatti anche per gli adulti: giocare allena la mente e aumenta la felicità.

Piccoli regali per la casa

La tisana per la sera, una selezione di infusi con tanto di astuccio in legno oppure l'apribottiglie elettrico: i piccoli oggetti per la casa possono diventare un regalo piccolo e utile. Se desideri puntare su un'idea originale perché non regalare il nuovo zerbino di casa in versione personalizzata?

Piccoli regali per chi ama il verde

La persona a cui stai pensando è un amante della natura? Potresti puntare su una pianta, ma anche su una piccola ispirazione come il kit per la coltivazione dei bonsai o l'orto con le aromatiche da fare indoor direttamente in cucina. In alternativa, un vaso o il necessario per il giardinaggio, dai semi (un regalo piccolo ma estremamente gradito e utile!) o un libro sulle piante al paio di guanti o gli attrezzi utili.

Piccoli regali per gli amanti dell'arredamento

Per chi ama l'arredamento fare un regalo di design e aggiungere un'ispirazione agli oggetti di casa rappresenta sempre un'emozione perché andrà a far parte della storia di famiglia. L'importante è avere un occhio di attenzione per lo stile amato dalla persona a cui stai pensando in modo da puntare su un piccolo oggetto capace di rientrare fra i suoi gusti. Fra le idee classiche che non passano mai di moda le cornici, tradizionali o in versione digitale, ma anche un vaso o un oggetto di design come il fermalibri, il mappamondo (di solito piace a tutti!), il portabottiglie personalizzatro, una candela o un cuscino per il divano da rendere unico con una fotografia. Attenzione ai soprammobili, che... poi non si sa mai dove mettere!

Piccoli regali di cartoleria

Cosa ne dici della mini stampante termica? Può essere un'idea regalo dal budget contenuto ed estremamente divertente. Fra le ispirazioni per chi ama il mondo della cartoleria penne e colori da tenere in borsa, taccuini per appunti, la lavagna da appendere in casa, o la penna da personalizzare con il nome o una dedica, per avere sempre con sé un piccolo portafortuna unico.

Piccoli regali utili

Fra le idee per la cucina troviamo grembiuli personalizzati, attrezzi come le forme per i biscotti, tazze per la colazione e i filtri o la teiera con infusore, un piccolo regalo utile perfetto per gli amanti del tè. In alternativa, un piccolo regalo gradito può essere il diffusore per ambienti, da corredare con qualche olio essenziale fra i profumi più amati, come il mandarino, amato anche dai più piccoli, o la menta, rinfrescante e perfetta anche per l'estate.

Piccoli regali self care

Per l'amica o la mamma l'olio vegetale, da scegliere con materie prime di origine naturali, da massaggiare sotto la doccia: non tutti sanno che gli oli nutrono la pelle in profondità, più delle creme, e sono veloci da applicare. Fra i piccoli pensieri per il self care il rossetto del colore preferito, un'essenza o una candela profumata da accendere nei momenti di relax, l'accappatoio da personalizzare con le iniziali, o un attrezzo come il massaggiatore da viso, elettrico o in giada, per una dolcissima coccola a fine giornata.

