P ronte da mandare a memoria e da dedicare: ecco le frasi che più ci hanno colpito dai testi delle canzoni di Sanremo 2024

Frasi canzoni Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo è anche quest'anno uno degli eventi musicali più attesi e celebrati in Italia, e noi tutti non vediamo l'ora di ascoltare le canzoni in gara. Nell'attesa possiamo cominciare a leggere i testi delle canzoni di Sanremo 2024, pubblicati in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni.

Ogni anno Sanremo non è solo un trionfo di talenti musicali, ma anche la fucina delle hit che ascolteremo nei prossimi mesi. In questo articolo, ci immergeremo nel cuore emotivo del Festival di Sanremo 2024, raccogliendo le frasi più belle e toccanti tratte dai testi delle canzoni in gara.

Le liriche scelte offrono una finestra sul mondo degli artisti, rivelando tematiche universali come l'amore, la speranza, il dolore e la gioia. Queste frasi, estratte dai testi delle canzoni, non sono solo parti di un brano musicale, ma veri e propri messaggi, pensieri e confessioni che gli artisti hanno voluto condividere con il loro pubblico.

Ecco allora le frasi più belle e tutte da dedicare dalle canzoni del Festival di Sanremo 2024.

Frasi più belle dalle canzoni in gara a Sanremo 2024

Muoio senza morire In questi giorni usati Vivo senza soffrire Non c’è croce più grande (Angelina Mango - La noia)

La mia testa è un collage Di canzoni e momenti tristi Ho finito le chance Per chiederti se Mi porti via da me ( Bnkrr44 - Governo punk)

Io che da sola Non so stare Ad occhi chiusi Sopra la follia Basta solo un po’ di vento E tutto vola via (Alessandra Amoroso - Fino a qui)

Cerco per strada l’amore Aspetto uno su un milione Te lo ricordi Cosa siamo noi Solo diamanti grezzi Cadono in mille pezzi (Clara - Diamanti Grezzi)

Sono la strega in cima al rogo Una farfalla che imbraccia il fucile Una regina senza trono Una corona di arancio e di spine (Fiorella Mannoia - Mariposa)

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più Ma se morirò da giovane Spero che sia dal ridere (Alfa - Vai!)

Ma a volte ci si vuole troppo bene Anche così, un giovedì, senza un sì, come viene Come faccio a volere una vita in incognito Se parlo solo di me? (Dargen D'Amico - Onda alta)

Me lo ricordo bene Il nostro tempo insieme Me lo ricordo Ma anche se sai che è inutile Anche se sai che è inutile Tu ancora ti muovi (Diodato - Ti muovi)

Bastasse Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te (Irama - Tu no)

Se avessi un telecomando Non ti cambierei mai Io non so dove sto andando Dimmi tu dove vai Ti lascio un altro messaggio Ma che te ne farai (Emma - Apnea)

Guarda me Adesso sono un’altra La rabbia non ti basta, Hai cose da dire Se ti perdi segui me Quel vuoto non ti calma (Big Mama - La rabbia non ti basta)

Vorrei guardare il passato con te Addosso al muro col proiettore Viverlo insieme un minuto anche tre Scappare per un po’ da Roma Nord (Gazzelle - Tutto qui)

L’amore spacca il cuore a metà Ti lascia in coma dentro il solito bar Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle (La Sad - Autodistruttivo)

Simm duij estranei ca s’incontrano E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro I p’me tu p’te (Geolier - I p’me, tu p’te)

Non mi chiedere come sto Vorrei andare via però La strada non porta a casa Se la tua casa non sai qual è (Ghali - Casa mia)

E siamo fragili Come la neve Come due crepe E so che non è facile Volersi bene Stare in catene (Il tre - Fragili)

E anche se poi cadesse il mondo Non mi sogno di morire di sete Sto tremando sto tremando Sto lasciando dei chiari di luna indietro (Annalisa - Sinceramente)

Stringerti forte è spettacolare Come l’amore il primo giorno d’estate Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre (Maninnia - Spettacolare)

E all’improvviso tu, tu Cadi dal cielo come un capolavoro Prima di te non c’era niente di buono (Il volo - Capolavoro)

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto È uguale però sento la pelle bruciare, eh Tanto con te rischio male (The Kolors - Un ragazzo una ragazza)

Io cammino nella giungla Con gli stivaletti a punta E ballo sulle vipere Non mi fa male la coscienza E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle (Loredana Berté - Pazza)

Soffrire può sembrare un po’ fake Se curi le tue lacrime ad un rave Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così (Mahmood - Tuta Gold)

Con gli errori commessi ci farò una collezione Negli occhi vedrò solo le allucinazioni Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo Per dirti Finiscimi (Sangiovanni - Finiscimi)

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme Anche se dura un secondo come le comete Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce Sotto la pioggia sotto la neve (Mr Rain - Altalene)

Giurami che anche per te non è destino Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo Lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo Anche solo per un attimo Rincorrere ancora quel brivido (Fred De Palma - Il cielo non ci vuole)

Ma a me importa solo di poter restare Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare. E che sia al mare, che sia dove soffia il vento (Negramaro - Ricominciamo tutto)

L’amore è inutile E’ irresponsabile Tu chiedi aiuto ma Lui non sa dartene E per questo anch’io Sono pazzo di te E non sai come vorrei farne a meno (Renga e Nek - Pazzo di te)

Anche la più bella rosa diventa appassita Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita Ti giri un momento la notte è finita Le stelle già stanno cadendo Dammi retta scendi adesso in pista (Ricchi e poveri - Ma non tutta la vita)

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina? Sei capace a trasformare il male in musica E ti ritrovo ovunque vada Nelle canzoni e in autostrada Perché sei la mia condanna E la cura (Rose Villain - Click Boom!)

Ma tu già lo sai Che io non sarò mai Un porto sicuro In un mare calmo Mi hai lasciato con l’amore in bocca Senza farlo apposta (Santi Francesi - L'amore in bocca)