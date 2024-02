L e frasi più belle ed emozionanti tratte dalle canzoni dei Negramaro per emozionarsi (ed emozionare)

Nati a Copertino nel 1999, i Negramaro sono uno dei gruppi italiani più amati e seguiti di sempre. Le frasi delle canzoni dei Negramaro ci parlano d’amore, di amicizia e di sentimenti, fra brani iconici e note che arrivano dritte al cuore, senza mai dimenticare l’amata terra d’origine. La band infatti deve il suo nome al Negroamaro, un vitigno del Salento, in Puglia.

Il gruppo è costituito da Giuliano Sangiorgi, voce, chitarra e pianoforte; Emanuele Spedicato alla chitarra; Ermanno Carlà al basso; Danilo Tasco alla batteria; Andrea Mariano, pianoforte, tastiera e sintetizzatore; e Andrea De Rocco, al campionatore. Il gruppo salentino è anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024.

Le frasi più belle dei Negramaro

Le frasi belle dei Negramaro sono tantissime ed è davvero difficile elencarle tutte. Citazioni e aforismi che ci svelano lo stile e la musica di questi artisti meravigliosi che hanno emozionato e fatto cantare negli anni milioni di fan.

Mentre salgo su penso a quante volte allo stesso vento ho affidato il canto per cullarti ancora un altro po’. (Scusa se non piango)

Se potessi far tornare indietro il mondo, farei tornare poi senz’altro te. Per un attimo di eterno e di profondo, in cui tutto sembra, sembra niente e niente c’è. (L’immenso)

Liberi, ci sembrerà di essere più liberi se dalle nostre mani non cadranno più parole per noi due. E sarà più semplice sorridere alla gente senza chiederle se sia per sempre o duri un solo istante. (Basta così)

Se brillando in silenzio resti accesa dentro me, se bruciando e non morendo tu rimandi e accendi me. (Senza fiato)

Parla in fretta e non pensar se quel che quel che dici può far male. Perché mai io dovrei fingere di essere fragile come tu mi vuoi. (Mentre tutto scorre)

Dimmi a che serve restare, lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo. (Cade la pioggia)

Mentre io ti guardo arrivare, da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore… Mi chiedo dove mai sia finito il sole. (Sole)

Frasi d'amore dei Negramaro

Passionale, straordinario e unico: i Negramaro raccontano l’amore come nessuno. La band ha scritto tantissime canzoni straordinarie che parlano di sentimenti, regalandoci frasi d’amore bellissime da dedicare per svelare ciò che proviamo davvero.

Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti che non voglio più sparire nel ricordo e nei miei giorni resta fino all’imbrunire. (Fino all’imbrunire)

Oggi sento che tutto il mondo gira forte intorno a te. Basti tu da sola e tutto qui accade, tutto qui accade per te. Faccio finta che niente ti appartenga. Ma se accanto a te io respiro appena. Tutto qui accade, tutto qui accade per te. Se sciogli i capelli esplode una stella. Se chiudi i tuoi occhi si spegne la luna, al buio è la terra. Tutto qui accade, tutto qui accade per te. (Tutto qui accade)

Attenta, stai attenta. Che mi uccidi in questa stanza. E un bacio non conosce l'innocenza. E sei colpevole di questa notte lenta. Proprio come me non hai pazienza. (Attenta)

Stringimi allora tra nuvole e lenzuola non dire una parola, non farlo mai per ora, abbracciami ancora tra nuvole e lenzuola. (Tra nuvole e lenzuola)

Amami anche se non mi conosci ti prego amami anche se siamo nascosti, amami senza dovermi cercare senza sapere da che parte stare, resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti. (Per uno come me)

Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. (Solo per te)

Potessi trattenere il fiato prima di pensare. Avessi le parole quelle grandi per poterti circondare di quello che di me bellezza in fondo poi non è. (Quel posto che non c’è)

Insegnami come affrontare gli abissi per poi risalire nei cieli più alti, raccoglimi dalle cadute nei boschi e spingimi verso sentieri già persi. Raccontami di quanto siamo più forti adesso che abbiamo trovato noi stessi, ricordami ancora quei giorni felici se sono legati a dei baci rubati cancellami tutti i pensieri più tristi se mai per noi due ce ne fossero stati. (Ridammi indietro il cuore)

Come quando un uomo cerca dio, non lo trova e più impazzisce, io impazzisco se rimango ancora senza te. (Londra brucia)

Parlami d’amore se quando nasce un fiore mi troverai senza parole amore. Parlami d’amore se quando muore un fiore ti troverai senza respiro amore. (Parlami d’amore)

E adesso non c’è niente al mondo che possa somigliare in fondo a quello che eravamo a quello che ora siamo a come noi saremo un giorno. (La prima volta)

Frasi dei Negramaro sull'amicizia

L’amicizia è un valore fondamentale per i Negramaro, non a caso nelle canzoni della band salentina non mancano le frasi dedicate all’amicizia. Un legame forte e indissolubile che i componenti del gruppo conoscono bene e che hanno sempre coltivato, nonostante le difficoltà.





Sì, la vita che volevo è tutta qui. Gli amici che sognavo, proprio così. Fatti di carne e ossa e di un bel film. Ho fatto molti sogni per arrivare. Qui, qui, qui, qui. Per arrivare. Qui, qui, qui, qui. (Contatto)

Meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso. (Meraviglioso)

Frasi dei Negramaro per tatuaggi

Tatuarsi sulla pelle le frasi dei Negramaro significa scegliere un tatuaggio che è anche una poesia. Le citazioni e gli aforismi fra cui scegliere sono davvero tanti, fra frasi d’amore, parole che parlano di amicizia o di legami forti.

Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. (Solo per te)

Ti avrei dato il mondo forse un fiore blu. (Si è fermato il tempo)

Scagli la pietra chi è senza peccato, scagliala tu perché ho tutto sbagliato. (Mentre tutto scorre)

Come sale bianco, brucerei (Solo 3 minuti)

Amami, anche se non mi conosci. (Per uno come me)

Per arrivare fin qui. Ho dovuto sognarti. (Contatto)