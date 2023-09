N elle canzoni di Irama troviamo tanti mood, da quello più tagliente a quello più sexy o romantico: ecco le frasi più belle da dedicare e non solo

È uno dei cantanti più in voga ormai da anni. Riesce a coniugare freschezza e profondità d’animo talmente bene da arrivare a un target ampio di fan. Le frasi di Irama sono apprezzate da giovani e meno giovani, i testi delle sue canzoni sono pregni di significato, ma schiacciano l’occhiolino alla leggerezza.

Se non sai come esprimere uno stato d’animo, come dire “ti amo” o “mi manchi” a qualcuno, gli cantanti ti vengono in soccorso. E Irama non è da meno: è un poeta che arricchisce i propri versi con melodie eclettiche e avvolgenti.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi riesce a essere uno spunto di riflessione prezioso per affrontare gli avvenimenti della vita con una chiave di lettura differente e (perché no?) alle volte anche risolutiva. Tanti possono, infatti, dire di essere stati accompagnati dai versi di questo straordinario cantante in momenti importanti della propria vita.

Le frasi più belle di Ovunque Sarai

Le frasi di Irama sono un gioiello nel panorama musicale italiano. La selezione tratta da Ovunque Sarai una delle gemme più preziose della sua discografia. È infatti un brano che parla del distacco, della perdita di una persona cara. Il cantante la dedica a sua nonna, ma il testo è universale. Chiunque abbia subito un lutto si rispecchia nelle sue parole. Si tratta di un modo dolce, delicato e profondo di dire “addio” a qualcuno, con il quale comunque si mantiene un legame che trascende dall’immanenza terrena.

Se sarai luce, scalderai. Se sarai luna, ti vedrò. E se sarai qui, non lo saprò. Ma se sei tu, lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò.

Se sarai vento, canterai. Se sarai acqua, brillerai. Se sarai ciò che sarò. E se sarai tempo, ti aspetterò. Per sempre.

Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò.

Se non ci sarai, io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò. Io ti ascolterò.

Dove ogni anima ha un colore e ogni lacrima ha il tuo nome, se tornerai qui, se mai, lo sai che io ti aspetterò.

Se sarò in terra, mi alzerai. Se farà freddo, brucerai. E lo so che mi puoi sentire.

Le frasi di Irama da dedicare

E a proposito di messaggi importanti, le frasi di Irama ne nascondono tanti. Se non riesci a trovare il modo di dire qualcosa a qualcuno a cui tieni, puoi sempre affidarti alla profondità d’animo, alla dolcezza celata in un atteggiamento da duro che contraddistinguono il cantante.

Ricordati che essere all’altezza viene scelto da noi stessi.

E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante.

Ti diranno “tu non puoi”, ti diranno “non sei in grado”, chiederanno “come stai?” dopo averti pugnalato.

Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa.

Se ti diranno che non è abbastanza, lascia pure che lo dicano, ma credi in te.

Quante volte mi hanno detto che sono troppo sballato. Quelle notti chiuso in studio a cantare quanto ho sbagliato ma la vita è mia.

Non sono un uomo vissuto ma sono un uomo che vive.

Dedicato a te, che non hai tempo per truccarti, che dai la colpa sempre agli altri e mi fai voglia senza fare niente.

Siamo noi che scriviamo la storia, siamo noi ladri di pelle d’oca.

E non ti preoccupare se la vita ti incasina: si impara più da un mare mosso che da una piscina.

Dove eravate quando mi chiudevo in casa giorni, quando mi rimangiavo i sogni, quando uno stronzo con la giacca mi spiegava l’arte dentro un ufficio che puzzava solamente di soldi.

Non siamo figli delle stelle, ma di chi le stende.

Sono seduto al ristorante che è pieno di stelle, ma confrontarle con quel cielo non valgono niente. Non è un vestito che mi rende elegante.

Voglio sentire che tremi mentre ti accorgi che più attacchi più mi alzerò in piedi.

Amico mio, quanto fa male vederti cambiato. Quando ti parlo sembri qualcun altro. Ora che hai abbandonato l’arte per essere schiavo ed una stronza ti tiene al guinzaglio.

Da un silenzio imbarazzate nascerà un ricordo.

Frasi d'amore di Irama

E, se vuoi aprire il cuore a qualcuno ma ti manca il coraggio, quale migliore soluzione se non decidere di ispirarsi alle frasi d’amore di Irama. Alle volte, infatti, manca la lucidità per esprimere ciò che si prova, si ha chiaro in mente che cos’è ma non lo si riesce a tradurre in parole. La magia delle canzoni è la risposta, non si sbaglia mai. A tal proposito, ecco anche le più belle frasi di Ultimo.

Continui a dirlo: “Rroverai un’altra fidanzata”, ma io voglio te solamente te, che sei così trasparente da restarmi accanto, avermi a fianco per farmi forza sempre. La mia migliore amica, la mia certezza. Sei l'unica folle che ancora mi ama.

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare: sono abituato a rialzarmi a furia di cadere.

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia ma non è me ed il tuo odore non se ne va.

Che ne sai di una donna, se non l’hai persa mai?

E quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque andrai. Altrove no.

Se c’è una cosa che ho imparato è che chi ama non si arrende mai.

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero perché il mio a volte si dimentica e non batte più.

La voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare.E mi hai detto: "Con me hai chiuso". Sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire il cuore, per restare.

Vieni qui, sbrigati, io mi faccio un altro drink, non farti troppo bella o poi mi pento.

Tu che mi stringi forte perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Lo so che a far la pace, non sei capace, ma neanche a dirmi no.

Fare l’amore è così facile, credo, amare una persona fragile meno.

Dicono che forse non fai per me: brindiamo all’invidia per ogni ferita che sarà servita per stare con te.

Volevo dirti che ti aspetto qua. Volevo dirtelo ma no, non ti ho avvisata e me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide.

Ma io cerco poesia, una storia che aspetti la pioggia per scendere in strada.

Se ti ho detto “sei mia” è soltanto perché almeno tu creda all’eternità.

Sono pazzo ma te, tu sei pazza di me. Due piume che non volan via siamo fragili insieme, due cristalli di neve.

Raggiungerò le nuvole su di noi, raccoglierò la pioggia dagli occhi tuoi e pregherò che non mi scorderai.

E allora resta ancora 5 minuti tanto lo sai che poi saranno ore e passeremo la notte con i sedili giù e con un’alba in più.

Un po’ di frasi banali sopra i muri del centro, che a cancellarle ci penserà il tempo. Qualche rosa sul cruscotto per un appuntamento, che appassirà nel cercare parcheggio.

Nella testa pensieri strani se mi tocchi con quelle mani, poi mi dici che non lo ami con il culo sul suo Ferrari.

Mentre ti guardo tu sei bella da confondere, sei il sole visto da vicino, un fuoco che mi brucia vivo.