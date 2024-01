È una delle donne che più ha dimostrato talento, forza e coraggio in Italia: ecco tutte le frasi di Emma Marrone che hanno lasciato il segno e che vanno assolutamente rilette in caso di bisogno

Le frasi tratte dalle canzoni di Emma Marrone esprimono la forza, la tenacia e la caparbietà della cantante; ma parlano anche con e di tutti coloro che leggendole e ascoltandole ci si ritrovano. I cantanti, infatti, che siano interpreti o anche autori, danno voce a coloro i quali provano sentimenti ed emozioni a cui non riescono a dare un nome.

Si tratta di poesie in musica. Verità arricchite dalle melodie e rese perfette perché in grado di arrivare dritto all’anima delle persone. Se a cantarle, poi, è una donna con la personalità travolgente di Emma la combo è assicurata. Chiunque la segua e la ami sa che è sincera, che parla di sé e che è sempre in prima linea a difendere i diritti e gli ideali in cui crede.

Che si parli di amore, della perdita di una persona cara, della realizzazione personale, Emma riesce a toccare le corde più profonde del cuore. Perché chi la ascolta sa che, lei per prima, ha attraversato quello che interpreta. Dà coraggio perché dimostra che con la giusta determinazione si può vivere la vita sino in fondo, senza risparmiarsi. Emma è anche una delle protagoniste di Sanremo 2024.

Frasi dalle canzoni di Emma Marrone

Le frasi tratte dalle canzoni di Emma Marrone sono forse fra le più celebri, se si guarda al panorama musicale italiano contemporaneo. Figlia del talent show “Amici" di Maria De Filippi, ha mostrato una capacità di crescere e maturare, artisticamente e personalmente, davvero fuori dal comune. Anche se determinati tratti caratteristici della sua indole sono emersi sin da subito, Emma è diventata sempre più consapevole di sé. E la sua discografia rispecchia questo percorso.

Non servono bugie per me che so vedere che cosa si nasconde in ogni tua espressione (Basti solo tu).

Ho imparato a stare cento passi avanti al dolore, a non confondere la cenere con la neve (Alibi).

Impara anche tu che a volte il mondo si sbaglia (Corri).

La vita è un momento che sto aspettando da tempo (In viaggio).

Per te che resta di quello che è stato? Inutile rimpianto di chi non ha provato (Chimera).

Non aspettare che ti dicano “adesso” prima di dare a te stesso il permesso (I grandi progetti).

La fortuna non esiste: esisti solo tu e la voglia che hai dentro di dare (Fortuna).

Sono stanca di essere come mi vogliono tutti, sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri (Io sono bella).

Le frasi più belle di Emma Marrone

Impegno politico, sentimenti a tutto tondo: le frasi delle canzoni di Emma Marrone sono tutte belle e fanno emergere quanto sia importante mettere se stessi in tutto quello che si fa. Che sia vivere una storia d’amore tormentata, che sia far valere i propri diritti o difendere il prossimo, non si deve avere il timore di farlo. È un dovere morale, per la cantante, essere sempre fedeli al proprio io più profondo, nel bene e nel male.

C’è tutto l’universo da scoprire, o l’universo è chiuso dentro me? (Dove finisce la notte).

Cancello con i tuoi occhi le mie fragilità (Amami).

Segui l’istinto e incolpalo di tutto (I grandi progetti).

Da oggi cambio tutto e metto l’orizzonte appeso come un quadro sopra il letto, e se voglio lo riguardo, perché non so immaginarlo (Luci blu).

Siamo due gocce di pioggia che si asciugano al sole, ed una nuvola a caso ci ha lasciato cadere (In viaggio).

Le ragazze come me non sanno piangere, perché le lacrime hanno sempre ragione (Le ragazze come me).

Il coraggio a volte salva le persone, a volte le lascia da sole come me (Inutile canzone).

Perché mi parli dell’azzurro o di un sole di novembre, se questo è un temporale ed io non ho nessun riparo? (Dimmi che senso ha).

Ti prendo a morsi sul cuore ma non ti faccio morire, faccio uno squarcio sottile per far uscire il dolore, per far entrare la luce (Inutile canzone).

Frasi d'amore dalle canzoni di Emma Marrone

E con una personalità come la sua, come non possono essere travolgenti le frasi delle canzoni di Emma Marrone che parlano di amore. D’altra parte si sta parlando del sentimento che muove il mondo, capace di scatenare guerre o di riportare la pace, di far perdere la rotta o di ritrovarla. Un focus soltanto sulle frasi sull'amore vale la pena per far emergere la cifra stilistica della cantante e la sua forza d’animo che nell’amore trova forse la sua massima espressione. Si parla di amore amicale, filiale, passionale. Tutto quello che si fa è riconducibile a questo sentimento e, quindi, anche alle frasi sull'amicizia.

Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all’evidenza non ci credi (Mi parli piano).



Mi sento camminare appesa a un filo in mezzo a un temporale: aspetto che a salvarmi passi tu (Davvero).

Se accarezzassi quel tuo naso adesso, solo per correre quel rischio di trovarmi senza fiato sui tuoi occhi (Argento adesso).

L’istinto suggerisce prima o poi mi cercherai, ma al destino chi ci crede più? (Davvero).

Ora spegni la luce e vieni a dormire, che la notte è più breve se restiamo insieme (Calore).

Le parole che hai detto fanno ridere l’aria, mentre si piegava tutto il cielo (Il paradiso non esiste).

L’oroscopo mi dice che non ti rincontrerò, ma alle stelle in fondo chi ci crede più? (Davvero).

Siamo le luci basse di certe strade di notte, siamo due storie sbagliate diventate perfette (In viaggio).

Ricominciare è un folle paradiso (Folle paradiso).

Questa vita è una stanza che avevo preso in affitto ed ora, al posto del tetto, tu hai messo un soffitto di stelle e farfalle (In viaggio).

Portami via allora, via da queste quattro mura; portami via per sempre, regalami fiori e un bel niente (Luna e l’altra).

Io di te vorrei sapere in cosa sai mentire, tu di me non avrai mai segreti da scoprire (Io di te non ho paura).

A volte penso che se ti potessi dire guardandoti negli occhi fino in fondo tutte queste mie parole, non sarebbe mai esistita questa inutile canzone (Inutile canzone).

La vita va così: sei andato via e io ti voglio qui (L’esigenza di te).

Che ne è stato delle frasi “ci sarò comunque vada”? A che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada? (L’amore non mi basta).

Io mi scordo di dimenticarti, non ho mai avuto occhi profondi, sei negli occhi e via da lì non scendi (Occhi profondi).

Le frasi più profonde dalle canzoni di Emma Marrone

E, data la caratura di una colonna portante dello star system italiano contemporaneo, le frasi delle canzoni di Emma Marrone non possono che essere frasi profonde ed estremamente significative. Non c’è una sola delle parole interpretate dalla cantante che non abbia un peso specifico ben determinato. Se qualcuno non lo sa o non lo ricorda, ecco un modo per immergersi nel mondo di una persona che vale la pena conoscere al di là delle apparenze.

Cuore e ragione giocano al tiro alla fune: nessuno dei due si arrende anche se fa male (Arida).

La storia non è la memoria, ma la parola (Dimentico tutto).

Una carezza data, data con tenerezza, è come regalare al dubbio almeno una certezza (Basti solo tu).

Ma tu cosa ne sai del tempo che si porta via distratto tutto quello che hai? (La mia felicità).

Capita di credersi una quercia di una grande e ricca foresta, poi scoprirsi una pianta in un giardino di campagna (Cullami).

Mi guardi come se non mi conoscessi, come i furbi spesso guardano noi fessi (La mia felicità).

Guardati: quest’attitudine ti rende meno fragile, ma poco credibile (Cercavo amore).

Ridi quando il tempo punta il dito sugli errori (Le cose che penso)

Ne usciamo a pezzi dall’effetto domino: se una certezza crolla inizia il panico (Effetto domino).

D’improvviso la parola è un campo di battaglia: schivo colpi a suoni d’arte e frasi di eleganza (Malelingue).

È più semplice trasformare un addio in un piccolo abbraccio (Facciamola più semplice).

La fiducia è rivincita al posto di una resa (I grandi progetti).

Essenziale sarebbe soltanto lasciarsi sfiorare dai momenti che, senza gridare, ci sfuggono via (Finalmente).

Se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo (Dimentico tutto).

Per quanto sia tardi, ogni inizio è negli occhi. (Coraggio).

Nel buio niente mi può fare male, perché quando manca tutto la musica mi viene a salvare (Incredibile voglia di niente).

Come fai tu lo sai a restare in equilibrio e non cadere mai (Occhi profondi).