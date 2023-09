L e frasi più emozionanti e belle dalle canzoni di Geolier, il rapper più amato del momento fra emozioni e dialetto

Vero nome Emanuele Palumbo, Geolier è uno fra i rapper più apprezzati e amati. Merito delle sue canzoni e di strofe che lasciano il segno. Le frasi di Geolier sono emozionanti, ricche di significato e uniche, da scrivere e condividere.

Originario di Secondigliano, noto quartiere di Napoli, Geolier è cresciuto immerso nello spirito dell’hip hop, e un passo dopo l’altro ha raggiunto traguardi sempre più importanti, creando hit indimenticabili come Como te con Emis Killa e Narcos. Tecnica, capacità di scrittura e una capacità di adattarsi a tantissimi stili differenti, Geolier ha battuto numerosi record e ottenuto grandi riconoscimenti, dimostrando tutto il suo talento.

Frasi di Geolier per Instagram

Le frasi di Geolier per Instagram sono eccezionali e piene di significato. Questo cantante e rapper napoletano infatti è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore di tantissimi fan con i suoi testi in dialetto. Non a caso i suoi numeri sono impressionanti: solo nel 2019 con l’album d’esordio Emanuele, è riuscito a vendere più di 25mila copie, ottenendo il disco d’oro.

Nun me stanco ‘e dicere ca me manche e quando te penzo ‘a notte, m’affogo si sto sunnano. (M’Manc)

E perd o tiemp si t mpar a vit. Tu vuo ben ma t'hann tradit. (Na Catena)

Nepotemo me guarda, pe isso so n’esempio, me guarda dint’ô specchio e po nun veco niente, m’aggio vennuto ll’anema e pure ‘e sentimente. (Dreams)

T”o giuro ca te voglio bbene, e scusa si mo nun se vede, t”o giuro ca chello che provo è forte assaje comme na catena. (Na catena)

Nun mov nu chil’ o saij mov’ nu pacc’. Si nu pupazz’, gir’ ch’ pazz’. Scriv’ nu piezz’ rind a primma class’ e ropp fa nu milion e fatturat’. (Fuego)

Teng e segn ngopp a pell re peccat che facc. Nun corr aret e person pecchè mo nun c'a facc. (Vogl Sul A Te)

Mo m'accress p' nascr ancor. 'O sacc ca' m staj chiamman scem. Mo' ca' m toccn, nu trov chiù ammor. Vonn a Geôlier ma no a Emanuel. (Emanuele)

E ammetto ca te guardav, o faciv pur tu. E mentr stiv cu chill, chill mo nun c'sta chiù. (Vogl Sul A Te)

Nun serve ca te cerche scuse sempe quanno sbaglie, sto zitto ‘o ssaje nun parlo sempe quanno stammo je e te ‘int”a stanza, nun rispongo cchiù a telefono però giuro me manche. (Sorry)

Mo 'na fatic t'ho giuro ca nun ha penso . Si cu sti recchie nu sient chello che sente. (Dreams)

E dimme tu che faje quando staje senza ‘e me, che faje quando te manco ‘a dinto, quando ‘o telefono squilla ma tu nun me rispunne. (Senz e me)

Aspe’ sta facenn a guerr’. Agg appis quatt fest pecchè teng nu summit. (Fuego9

Si l'ammor stess a t part, pcche loc nu cumpagnij t tradisc. Pe sord e l'amicizij s la jucat o saij ca co tiemp t guard. (Na Catena)

Frasi di Geolier brevi

Le frasi di Geolier brevi colpiscono nel segno. A volte non servono tantissime parole e strofe lunghe per raccontare sentimenti e pensieri. Geolier, con le sue frasi brevi, riesce a condensare alla perfezione le emozioni in pochissime righe, dimostrando di essere un grande poeta.

M’hanno ditto ca chi soffre primma o poje fa suffrì, ma je chesta cosa ancora l’aggia capì. (Mala)

Pens o futur e m perd pnsann a ch'ell che aggia pers. Perd n'ammor important, aropp nd sient chiù o stess. (Emanuele)

Me guard rint' 'o specchio e po nun veco niente. (Dreams)

Facimma pace chesta sera, damme nu bacio e statte zitta, ca addò stammo nisciuno vede, è inutile ca piglie ‘e ‘ngrippe. (Vogl sul a te)

Lei mi guarda da lontano e dice che soy fuego. (Fuego)

M'aggio vennuto l'anema e pur 'e sentiment. (Dreams)

Mo te ‘mparo, ‘e persone, bro, valeno ‘o tiempo ca te danno. (Narcos Remix)

To giur ca t voglij ben e scus si mo nun s ver. (Na Catena)

L' ammore nun è chest, rimm comm arragiun. Primm me raj tutt cos e aropp nun so' nisciun. (Vogl Sul A Te)

Si t'accarezz ndo 't ngazz, ric liev e man. 'To giur t vogl ben, pur se 't rong o mal. (Emanuele)

L'amore nun è p' me, pe chest o jiett luntan. (Vogl Sul A Te)

Le frasi più belle da Il coraggio dei bambini

Il coraggio dei bambini è il secondo album di Geolier, uscito il 6 gennaio 2023. Un disco maturo, con canzoni che hanno lasciato il segno e frasi bellissime da appuntare e condividere.

Tonight stai trist pkke riman e Monday vuliss nu btton p nu replay. P rivivr te cos nziem a me oppur p turna a quant ir happy. (Monday)

No more, no baby, che vvuò? Si nun so soldi stacca l'iPhone. Ja baby, come on. Ca fai chest' e at' pe money. Pe money, pe money. I' nun dorm' 'a notte pe money. Pe money, pe money. Sto perdenn' tiemp a li ffà. (Money)

Nun sai distinguere o bbene e o male. Né quann l'hai né quann o dai. Nun fa nient dimane è lunnedì e sicuro nun me può sentì. Stamm o trentesimo pian, facimmo l'ennesim sbagl 'nsiem. (Monday)

To ggiuro ca nun te cerco maje più. Si guardo 'o mare e ccu me nun ce staje tu, nun è maj blu. Ancora te riesco a vedè, ma nun si tu, stive cu n'ato, ma stive cu me. (Chiagne)

Si l'unic antidoto p'o velen ca me dive, sta cuperta nun m scarfa cchiu. Sto in allerta quann chiamme tu. Te dicette, "Addio" e sabbato me parev lunnedì. (Monday)

Aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che "scusa" io non lo so dire. (Chiagne)

Tu faij com vuo tu. E a me m piac accussi pkke Ijess a muri p te riman si tu vuo. Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te. Pkke muress p te pur si nu vuo. (Come vuoi)

'A vita è comm' si purtasse 'o mezz'. Cchiù care 'nterra e cchiù 'o puort' meglio. 'N'è na questione 'e soldi, 'nte fa abbaglià 'ro bagliore. Pecché 'a pparte l'esperienza si campa 'e soddisfazioni. Affianco 'o bbanc' mi' stev' nu genio e studiava sulo. I' e isso sul na cosa in comune. I' teng 'o disco d'oro, iss tene nu diploma 'nfacc 'o muro. (Money)

Ma perché piangi? Tanto sai che a nessuno frega di noi. Sei tu che sbagli e dai tutta la colpa a me. Mo pecchè chiagne? Tanto, ossaje, nun è maje fernuta, si tu che sbaglie. A ce dá tutte cose 'e te. (Chiagne)

Sto facenno sorde comme sempe. Bitches in the club fanno cchiù money 'e chi venne. Metto sport dint'ô G-Class e me pare ca 'mpenna (me pare ca 'mpenna). Fra', me pare ca 'mpenna (pa, pa, pa, pa). Sto facenno sorde comme sempe. Bitches in the club fanno cchiù money 'e chi venne. Metto sport dint'ô G-Class e me pare ca 'mpenna, pare ca 'mpenna. Fra', me pare ca 'mpenna. Fra', mе pare ca 'mpenna. (Niente di speciale)

S fa fuoc nguoll e uardij. Tras a vint ann e ijesc che capill bianc. Gia tan stis nder e stai pnzann a babb. Fan l'applaus quant ijesc ma no sann. Ca mo nun vec a mamm p fa part ro branc. (I Am)