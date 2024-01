V iaggio nelle emozioni che le canzoni sanremesi ci hanno regalato negli anni: abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle dalle canzoni in concorso a Sanremo negli anni

Frasi dalle canzoni di Sanremo

Benvenuti in un viaggio lungo decenni attraverso le note e le parole che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, un evento che da decenni incanta, emoziona e unisce l'Italia nel nome della musica. Questa raccolta di frasi, tratte dalle canzoni più belle e significative che hanno calcato il palco dell'Ariston, è un omaggio all'eredità culturale e artistica del festival più amato del Paese. Sanremo non è solo un evento televisivo, ma un vero e proprio fenomeno culturale, capace di lanciare trend, influenzare la società e segnare le epoche con la potenza delle sue melodie e parole. E ce ne stiamo rendendo conto tantissimo negli ultimi anni, col ritorno agli antichi splendori del Festival, che per qualche anno era sembrato un po' in declino quanto a popolarità.

Ogni frase selezionata in questa raccolta rappresenta più di una semplice canzone; è un frammento di storia, un battito di cuore, un momento cristallizzato nel tempo che continua a risuonare nel cuore degli italiani. Dalle emozionanti ballate d'amore alle vibranti melodie pop, passando per i testi impegnati che hanno saputo raccontare i cambiamenti sociali e culturali del nostro Paese, Sanremo ha sempre saputo offrire un palcoscenico unico per esprimere la ricchezza e la diversità della musica italiana. Buona lettura!

Frasi dalle Canzoni di Sanremo dal 2010 a oggi

Che fai rumore qui E non lo so se mi fa bene Se il tuo rumore mi conviene (Diodato, Fai rumore)

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei anche una bugia E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre (Blanco e Mahmood, Brividi)

Metti un po' di musica leggera Nel silenzio assordante Per non cadere dentro al buco nero Che sta ad un passo da noi, da noi Più o meno (Colapesce e Dimartino, Musica Leggerissima)

Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che cosa parla Tu portami dove sto a galla Che qui mi manca l'aria (Maneskin, Zitti e buoni)

Chiamami ancora amore Chiamami sempre amore Che questa maledetta notte Dovrà pur finire (Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore)

Come se un giorno freddo in pieno inverno Nudi non avessimo poi tanto freddo perché Noi coperti sotto il mare A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo (Valerio Scanu, Per tutte le volte che)

No, questo no, non è l'inferno Ma non comprendo Com'è possibile pensare che sia più facile morire (Emma Marrone, Non è l'inferno)

E mentre il mondo cade a pezzi Io compongo nuovi spazi e desideri che Appartengono anche a te Che da sempre sei per me l'essenziale (Marco Mengoni, L'Essenzaile)

Lo sono qui Per ascoltare un sogno Non parlerò Se non ne avrai bisogno Ma ci sarò Perché così mi sento Accanto a te viaggiando controvento (Arisa, Controvento)

Dimmi chi sei Respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai Che solo me sceglierai Ora lo sai Tu sei il mio unico grande amore (Grande amore, Il volo)

La folla grida un mantra L’evoluzione inciampa La scimmia nuda balla Occidentali’s Karma (Francesco Gabbani, Occidentali's Karma)

Non mi avete fatto niente Non mi avete tolto niente Questa è la mia vita che va avanti Oltre tutto, oltre la gente Non mi avete fatto niente Non avete avuto niente Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre (Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente)

Pensavi solo ai soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco o te ne fotti, fotti Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va (Soldi, Mahmood)

Frasi dalle canzoni di Sanremo anni 2000

E tu sei qui, più piccola di ieri ("Sentimento" di Piccola Orchestra Avion Travel)

Parlami, come il vento fra gli alberi Parlami, come il cielo con la sua terra Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera ("Luce" Elisa) Angelo, prenditi cura di lei Lei non sa vedere al di là di quello che dà E l'ingenuità È parte di lei Che è parte di me (Francesco Renga, Angelo)

Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa (Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa)

Ma la verità È solo una ferita dentro l'anima Che si riaprirà tutte le volte che i pensieri Danno scene irripetibili La tua bugia A una ragazza di periferia (Anna Tatangelo, Ragazza di periferia)

Tu sarai la forza mia La mia strada, il mio domani Il mio sole la pioggia Il fuoco e l'acqua dove io mi tufferò (Marco Carta, La forza mia)

Frasi dalle canzoni di Sanremo anni 90

Il Tuo nome sarà Su un cartellone che fà Della pubblicità. Sulla strada per me, Ed io col naso in sù La testa ci sbatterò Sempre là Sempre Tu Ancora un altro pò E poi Ancora non lo so (Mietta e Amedeo Minghi, Vattene amore)

La solitudine tra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te (Laura Pausini - "La Solitudine")

Se stiamo insieme, ci sarà un perché, se stiamo insieme lo vedrà chiunque (Riccardo Cocciante - "Se Stiamo Insieme")

Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma mi è entrata dentro e c'è restata (Andrea Bocelli e Giorgia - "Vivo Per Lei")

Non amarmi, perché immobile, non cambierà domani, questa mia solitudine (Aleandro Baldi e Francesca Alotta - "Non Amarmi")

mi manca da spezzare il fiato fa male e non lo sa che non mi è mai passata (Nek - Laura non c'è)

Gente come noi, che si arrende mai, che ogni giorno muore e poi rinasce con i sogni suoi (Ivana Spagna - Gente come noi)

Fiumi di parole tra noi, difficili da superare, fiumi di parole tra noi, e troppo orgoglio per tornare (Jalisse - "Fiumi di Parole")

E senza pietà Io ti amerò con tutto questo amore mio E senza pietà Diventerò una fonte, nel deserto ti disseterò (Anna Oxa - "Senza Pietà")

Perché non si vive di solo pane, anche di sogni bisogna campare, perché non si vive di solo pane, ma di coraggio e di libertà (Luca Barabarossa - Portami a ballare)

Io vorrei che fosse già pelle Il contatto che c'è Io vorrei che fossero stelle Ogni volta con te (Giorgia - Come saprei)

Frasi dalle canzoni di Sanremo anni 80

Sarà perché ti amo e volo felice tra le braccia tue, sarà perché ti amo e non è un giorno grigio, vicino a te (Ricchi e Poveri - "Sarà Perché Ti Amo")

Felicità, è tenersi per mano, andare lontano la felicità, è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità (Al Bano e Romina Power - "Felicità")

Si può dare di più, di un amico sincero che si gioca per te, dei sogni che tu non hai fatto mai e poi si può dare di più (Morandi, Ruggeri, Tozzi - "Si Può Dare Di Più")

Adesso tu, nell'universo dei tuoi occhi, di stelle sparse dentro di te, adesso tu, ma non dimenticare mai chi sei (Eros Ramazzotti - "Adesso Tu")

E poi ci troveremo come le stars A bere del whisky al Roxy bar O forse non c'incontreremo mai Ognuno a rincorrere i suoi guai Ognuno col suo viaggio Ognuno diverso E ognuno in fondo perso Dentro i fatti suoi, suoi (Vasco Rossi - "Vita spericolata")

Notte di festa, si spegne piano la luce in questa stanza, dove ora nasce un po' di nostalgia, e mi ritorni in mente dolce come sei, la tua voce che ancora mi chiede perché (Toto Cutugno - "Solo Noi")

Per Elisa, per Elisa ma non è una rosa, per Elisa per Elisa e sarà sempre più difficile prenderla, ma va bene così, ma va bene così (Alice - Per Elisa)

Caffè nero bollente, per favore anche un po' di latte, e metti un dolcificante, che il buio già mi basta della notte (Fiorella Mannoia - Caffè nero bollente)

Lasciami gridare Rinnegare il cielo Prendere a sassate Tutti i sogni ancora in volo Li farò cadere ad uno ad uno Spezzerò le ali del destino E ti avrò vicino (Massimo Ranieri - Perdere l'amore)

Frasi dalle canzoni di Sanremo anni 60-70

Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va catene non ha, il cuore è uno zingaro e va (Nicola di Bari e Nada - Il cuore è uno zingaro)

"Chi non lavora non fa l'amore" Dammi l'aumento signor padrone Così vedrai che in casa tua E in ogni casa entra l'amore (Adriano Celentano e Claudia Mori - Chi non lavora non fa l'amore)

Poi un giorno mi prese il treno L'erba, il prato e quello che era mio Scomparivano piano, piano e piangendo parlai con Dio (Montagne verdi - Marcella Bella)

La senti questa voce Chi canta è il mio cuore Amore, amore, amore È quello che so dire Ma tu mi capirai (Nicola di Bari - La prima cosa bella)

Un'ora fa avevo lei E tra le braccia ancora la vorrei Un'ora fa, L'avevo qui vicino a me E mi ha detto domani non so Se io ci sarò (Fausto Leali - Un'ora fa)

Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha Dare amore a un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito finito Che non ha mai perduto, mai (Anna Oxa - Un'emozione da poco)

Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino avrò Dimmi che mi ama, dammi la speranza (Iva Zanicchi - Zingara)