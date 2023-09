S ei un fan di Annalisa e stai cercando una raccolta delle migliori frasi tratte dalle sue canzoni? Vuoi fare una dedica speciale a qualcuno scegliendo le parole della cantante? Sei nel posto giusto

Le frasi tratte dalle canzoni di Annalisa sono un piccolo tesoro di bellezza, romanticismo e passione. Ci lasciamo trascinare dai suoi testi, così come dalla sua musica, verso riflessioni migliori e sempre più profonde.

Abbiamo messo a punto una lista di citazioni tratte dai suoi album. Saranno perfette, di sicuro, per una dedica romantica, per strappare una lacrima o per corredare una foto sui social network.

VEDI ANCHE

Lifestyle

D’amore e non solo: queste sono le frasi più belle delle canzoni uscite nel 2023

Frasi romantiche di Annalisa

Le frasi romantiche di Annalisa lasciano il segno, come un tatuaggio. E c’è poco da fare, quando sono così belle, è impossibile, davvero impossibile, dimenticarsele.

Stasera diamante | si sente speciale, | colora la mente | in ogni sua parte | e non esiste il buio | e la solitudine | non ha alcun potere | da quando luce c'è. (Diamante lei, luce lui)

Rimani addosso come un tatuaggio. (Amsterdam)

Tutto sommato tu sei di me la parte che più mi piace | perché d'amore mi fai vivere, | la somma del mio tutto sei sempre te | che non sei mai impossibile, | che mi lasci anche infrangere tutte quelle stupide regole. (Tutto sommato)

Mi sorprendo ad immaginarti | sulla porta quando torno a casa, | ansiosa di vederti e di scrutare | ogni tua movenza | e parlarti senza sosta | dei miei ottimi propositi | nella vita e soprattutto verso te. (Senza riserva)

Giorno per giorno | io mi nutrirò di ogni tuo | piccolo gesto spontaneo, | credo che il modo di donare | sia più importante del dono in sé. | Ho messo a tacere ogni perplessità, | non c'è trucco o inganno, non c'è vanità, | l'incerta speranza ha lasciato | il suo posto a una vaga felicità. (Giorno per giorno)

E non c’è niente che ora tu possa cambiare che ora tu possa tenere ora che tu sei qui accanto a me | E non c'è niente che ora tu possa cercare che ora tu possa subire ora che tu sei qui accanto a me (Giorno per giorno)

Colora la mente | in ogni sua parte, | stasera e per sempre | tu luce e io diamante. (Diamante lei e luce lui)

Tutte le cose finite a metà tornano continuamente. (Coltiverò l’amore)

Quello a cui non credi poi ti capita. (Coltiverò l’amore)

Mi puoi dare tutto, ma non quello che mi manca. (Eva + Eva)

L’amore è la follia che stai portando nel mio cuore. (Fuori)

Stasera la luce | si sente importante, | si guarda allo specchio | con aria elegante | e non c'è niente al mondo | che la può distogliere | da tanta bellezza | che il suo diamante è. (Diamante lei e luce lui)

E non sento più niente, | sento solo il presente, | sento solo le onde | mentre sbattono forte | ma sento che non può succedermi niente | e mi stringi più forte, | non c'è amaro più dolce | del sapore di un bacio bagnato e sfuggente | che accende le voglie. (Sento solo il presente)

Non fermare quel tuo modo di riempire le parole | di colori e suoni in grado di cambiare | il mondo che non ero in grado di vedere | ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio, | riesco a sentire anche il profumo della notte | mentre continui a sorprendermi. (Una finestra tra le stelle)

Tornano, tornano | le fantasie quelle più ardite, | noi ci guardiamo ma | senza capire cosa è stato | sembriamo una scintilla non ancora accesa | inaspettata quanto attesa. (Scintille)

Le frasi più commoventi di Annalisa

Un elenco delle frasi più commoventi tratte dalla musica di Annalisa per aiutarti a ricordare che in certi posti bui ci siamo passati tutti, e che prima o poi tornerà ad essere mattina.

Un giorno capiremo chi siamo | senza dire niente | e sembrerà normale | immaginare che il mondo | scelga di girare | attorno a un altro sole. (Bye bye)

Siamo somma e sottrazione di parole e luci. (Bianco nero e grigio)

La strada giusta è in salita. (Bye bye)

Dimentico il mondo, accendo lo stereo, allargo le braccia: modalità aereo. (Bye bye)

Ogni vita vissuta vale, | ogni giorno che nasce è un bene, | da ogni ferita rientra la luce, | ti risvegli e non fa più male | ed è il segno che puoi cambiare, | rinascere | per vincere. (Vincerò)

Siamo due radici | che si dividono per ricominciare a crescere. (Bye bye)

La gente vive e cambia, sopravvive alla rabbia, come un bambino che disegna una corazza. (Direzione la vita)

Ridere, bisogna sempre e solamente ridere, in coda per un pezzo di felicità. (Ed è ancora settembre)

Ricomincia la solita | discesa verso la sera, | lo specchio parla | di cose virtuali, | l'alogena mi illumina, | solo un altro spettacolo, | un piedistallo che brilla | al di sotto di una battuta | che confonde la realtà. (Solo)

Alice sorrise, ma solo un minuto | poi tutto tornò come prima, | manca sempre un minuto a un sorriso infinito, | potrebbe accadere anche a te. (Alice e il blu)

È bastato un istante | per cambiare la mia pelle, | io non so ballare | ma riesco a sentire | farfalle danzare in me.

Ricordo di avere sognato più volte, | di correre liberamente in un prato di orchidee, | confesso di sentirmi piuttosto a mio agio | se non porto addosso quel peso di occhi che mi scrutano, | forse è meglio ogni tanto tacere e sparire. (Prato di orchidee)

Le frasi più belle di "Bellissima"

Uno dei suoi brani di punta, Bellissima, quello che non si scorda mai. Annalisa con questa canzone ci ha regalato una preziosa fonte di citazioni tutte da scoprire e da cantare con lei.

Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa. (Bellissima)

Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico, e poi senza avvisare sei qui. (Bellissima)

Insieme solo dentro casa | Che senso ha | Di me non parli con nessuno | E non me lo merito (Bellissima)

Quella volta non dovevi andare via | Ero bellissima (Annalisa)

Le frasi più belle di "Mon amour"

Alcune delle citazioni più belle di Annalisa provengono dalla canzone Mon amour. E le abbiamo raccolte per voi, perché possiate ricordarvele in ogni momento in cui desiderate riportarle alla mente.

Io farò una strage stasera | Ballo tra le lampade a sfera | Lei piace sia a me che a te (Mon Amour)

Lei, un movimento tecnico | Lui, un sorso con l'arsenico | Io rimango sola come minimo (Mon Amour)

Disperata e anche leggera | Vengo per rubarti la scena | Ehi, garçon, ho un'idea (Annalisa) (Mon Amour)