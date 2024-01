A lla scoperta del mondo di Alessandra Amoroso, fra citazioni e aforismi tratti da canzoni che fanno emozionare e conquistano

Raccogliere tutte le frasi canzoni Alessandra Amoroso regala grandi emozioni e ci porta alla scoperta di un’artista a tuttotondo. Una cantante che si è distinta per il suo talent e per una voce potente, ma soprattutto per la capacità innata di coinvolgere il pubblico. Tutto grazie a testi in grado di regalare sensazioni ed emozioni uniche. È anche una delle protagoniste di Sanremo 2024.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le frasi più belle dalle canzoni storiche di Sanremo

Frasi dalle canzoni più belle di Alessandra Amoroso

Le canzoni di Alessandra Amoroso ci parlano di vita quotidiana e si rivolgono alle persone comuni. Al centro dei testi dell’ex stella di Amici ci sono l’amore e la forza d’animo, ma anche l’amicizia e la voglia di divertirsi. Il messaggio lanciato dall’artista è molto semplice: nell’esistenza di può affrontare ogni cosa, l’importante è farlo sempre con il sorriso. Era il 2009 quando Alessandra Amoroso trionfò nel programma di Maria De Filippi. Dietro quel successo però c’erano anni di tentativi, di duro lavoro e di impegno.

E in un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica. Mi sento innamorata di questa vita e resto in strada a cantare. (Sorriso grande)

La gente mente sempre. Imparare da sempre. Camminare da sempre. E non capirai niente. Hai sbagliato da sempre. Ed è inutile adesso che ti guardi a uno specchio. Che non sa chi sei. A uno specchio che non sa chi sei. (Stupida)

La luna è un cerchio ci vuole poco a disegnarla. Ha un'aria nobile e un cielo intero ad ammirarla. (Estranei a partire da ieri)

E un giorno rinasce. Mentre siamo impegnati a perderci, sarebbe un peccato restare a guardare. Oggi mi sembra diverso il tuo buongiorno, amore, non è lo stesso. Ieri era estate ed oggi inverno. (È vero che vuoi restare)

Probabilmente non c'è più confine. Ogni bugia diventa verità. Un compleanno senza candeline

Io resto qua. Lo so, sono sbagliata. Ma resto qua. (Stupendo fino a qui)

Frasi di Alessandra Amoroso da tatuare

La bravura dell’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sta senza dubbio nella sua capacità di raccontare emozioni e sensazioni comuni. Non a caso sono tantissime le frasi di Alessandra Amoroso da tatuare: citazioni e aforismi che lasciano il segno, per raccontare un momento unico e un evento della propria vita.

Sulle finestre ci lanciamo i sassi come bambini che han bisogno di chiamarsi. (Sorriso grande)

Ci si innamora di una imperfezione. (Stupendo fino a qui)

Siamo come cassetti dove puoi curiosare. (Prenditi cura di me)

Fuori fa freddo, ma non tremo per quello. Fuori fa freddo e dentro è inverno. (È vero che vuoi restare)

Siamo come due fiori, ogni giorno sbocciare. (Prenditi cura di me)

Frasi canzoni di Alessandra Amoroso sull'amicizia

Fra le tematiche affrontate nelle canzoni di Alessandra Amoroso troviamo l’amicizia. Un valore fondamentale per la cantante che, non a caso, ha realizzato tantissime collaborazioni con colleghi e amici. Fra loro c’è senza dubbio Emma Marrone, artista di successo e grande amica della Amoroso. “L'amore è trovare il modo giusto per vivere i sentimenti, a partire dall'amore nei confronti di se stessi”, ha raccontato.

E tra le stelle i desideri della gente. Che cerca un po' di sé mentre io cerco te. (Estranei a partire da ieri)

Forse solo due o tre cose, mi sembrava di volare così. Ho fatto piccole le ore in un locale sul mare. Con le amiche era una vita che non stavo così. C'era la luna e avevo voglia di gridare. Con te. (Camera 209)

Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto al suo balcone quando lei si affaccia.

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. (Karaoke)

E mi basta un tuo soffio per ritornare a volare. (Prenditi cura di me)

Il suono delle tue risate. Il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia. In una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. (Karaoke)

Frasi canzoni di Alessandra Amoroso sull'amore

L’amore è per Alessandra Amoroso ciò che muove il mondo. Un sentimento importante e fondamentale da proteggere e difendere, in grado di regalare un’enorme felicità. Ecco le più belle frasi d'amore dalle sue canzoni.

Io non mi stanco mai di ridere. Anche se non lo fanno gli altri. Che se l'amore è un grande e misterioso abbraccio. Mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo. (Sorriso grande)

Probabilmente chiara come il sole la mia tendenza alla continuità. Contraria a tutte le tue aspettative sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità. (Stupendo fino a qui)

Che c'hai quegli occhi criminali. E mi fai in piccoli pezzi. La notte ancora non sta. Tu che ne pensi?

Un po' ti sono mancata? Ti sembra strano che ho bisogno di te? Non finiremo sui giornali se in un bosco mi perdi. La notte è ancora nostra. Tu che ne pensi? (Camera 209)

Ed io mi sciolgo nel mare. E se non sai come fare. Prenditi cura. Prenditi cura di me. (Prenditi cura di me)

E penso. Che stiamo ad affannarci per poi non saziarci mai. Crediamo nei progressi e poco in noi stessi e intanto. Ti porto il caffè. Buongiorno, sì. (Buongiorno)

Guardaci, guardaci adesso. Non c'è più un gesto, non c'è compromesso. E lo capisco dal tono diverso di voce. Con cui mi dici: "Stasera ho da fare, non mi aspettare". (Estranei a partire da ieri)

Lasciami sognare. Lasciami dimenticare. Lasciami ricominciare a camminare. A passi più decisi

E fammi immaginare. Quanto ancora c'ho da fare. Forse crescere e invecchiare. Quanto ancora ho d'amare. Quanto ancora ho d'amare. (Immobile)

E questo amore impossibile è la storia di un film. Che non ha mai un finale. È vero che vuoi restare? (È vero che vuoi restare)

Il tuo amore uccide e poi si pente. Ma perdono non cercare qui. Niente! Anche se ritorni nella mente. Nel mio cuore non rimane niente. (Niente)