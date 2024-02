L e frasi più belle ed emozionanti per scoprire la musica e l'arte dei The Kolors

Le frasi The Kolors ci permettono di scoprire uno dei gruppi italiani più famosi e amati del momento. La band, nata a Milano nel 2009, è costituita da Antonio Fiordispino, detto Stash, voce e chitarra, e il cugino Alex Fiordispino, alla batteria e alle percussioni. Troviamo poi il bassista Dario Iaculli che sino al 2022 è stato affiancato da Daniele Mona, addetto alle percussioni.

Frasi più belle dei The Kolors

Il modo migliore per conoscere questa band è lasciarsi conquistare dalle frasi più belle dei The Kolors. Il gruppo è arrivato al successo nel 2015 grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi e al singolo Everytime che ha scalato le classifiche. In seguito i The Kolors hanno preso parte al Festival di Sanremo e hanno collezionato numerosi premi fra cui i Wind Music Awards, i Kids' Choice Awards e gli MTV Award. Nel corso della loro carriera Stash e compagni hanno collaborato con numerosi artisti da Lorenzo Fragola a Elodie, passando per Elisa e J-Ax.

Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay, forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione (excuse me?). Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. (Italodisco)

Cabriolet panorama. Vieni via con me andiamo dove ci porta la notte. Cabriolet panorama. Non lo so perché. Ma ci salviamo la pelle stanotte. Cabriolet panorama. (Cabriolet panorama)

Ma dove sono gli altri quando non ci sei tu. Come faremo a svegliarci se la festa non finisce più. La mia vita sembra la Siberia senza il tuo maglione. La gente è fredda e noi nudi. Abbiamo ancora tempo per salvare il mondo. Sei la ragione per rimanere e per andare via. (Mal di gola)

Il traffico tornando la sera. Sabato, la gente che sclera. Balliamo nella pancia della balena, in una balera. E se c'è traffico, ma chi se ne frega. Sabato, bel tempo si spera. Balliamo nella pancia della balena. Ripariamoci dalla bufera. (Nella pancia della balena)

Quanti chilometri ho fatto soltanto per il panorama. Più di un milione di volte ho sbagliato per arrivare a te. Con le tue labbra che giocano con la gomma americana. E poi mi sospiri qualcosa. Sembra un po' un dejà vu, ci vediamo stasera io pensavo che tu. Mi invitassi a ballare. Ma poi meno male che qui è tutto chiuso restiamo a parlare mi dici che tu. Vorresti scappare una macchina in mare non torniamo più. (Cabriolet Panorama)

Tutta la notte solo tu per la città con le ossa rotte a farti male dentro un bar. Che te ne fotte tanto nessuno capirà come ti senti sotto, vivo o morto. Poi domani passerà. (Non è vero)

Frasi in inglese dei The Kolors

I The Kolors agli esordi hanno scelto di cantare sempre in inglese, passando poi all’italiano. Una scelta, come ha spiegato Stash, fatta per rispettare lo spirito della band. “L’inglese risultava più in linea con concetto sonoro della band – ha spiegato -. Alla lunga però era come sentirsi in una gabbia. Forse inconsciamente, ho sempre desiderato andare al festival: se sei italiano Sanremo è sempre Sanremo”.

hoooo Every time you decide to go ahead to pass it anyway. Everytime your desires start your brain just like a game to play. You can finally see it crystal-clear, but you still feel the same. That’s not what you want to be! Uooho oh oh. (Trad: hoooo Ogni volta che si decide di andare avanti di superarla comunque. Ogni volta i vostri desideri iniziano a popolare la tua testa proprio come un gioco da giocare. Si può finalmente vedere cristallino, ma ti senti ancora lo stesso di prima. Non è quello che vuoi essere!). (Everytime)

(I’ll) turn my mind off. One more time (ooh ooh). It is something for you just to realize that I’mm all the way up. Like in paradise. Turn the lights off. I don’t like you. It is somethng for you just to realize that I don’t wanna know. Nothing more about. (Trad: Disattivo la mia mente un'altra volta (ooh ooh) è qualcosa per farti rendere conto che sono tutto in alto come in paradiso, spengo le luci, non mi piaci, è qualcosa per farti rendere conto che non voglio saperne più nulla a riguardo). (Crazy)

Uooho oh oh, Uooho oh oh Everytime you just try to be a rainbow in someone’s cloud. Everytime you believe a kiss would easily turn your day around. The whole life may become a little time to spend without a plan. Darlin it was meant to be! (Trad: Ogni volta che cerchi solo di essere un arcobaleno nella nuvola di qualcuno. Ogni volta che credi che un bacio avrebbe dato una svolta alla tua giornata. L’intera vita potrebbe diventare un piccolo tempo da trascorrere senza un piano. Tesoro, doveva andare così!). (Everytime)

Why do you cry? I’m being honest tonight baby! I’m not having fun, it’s not about what you’ve. Done baby! Why don’t you love me? You know! Why don’t you want me? You know! Wooohooooo. (Trad: Perché piangi? Sono onesto stasera piccola! Non mi sto divertendo, non è per quello che hai fatto baby! Perché non mi ami? Lo sai! Perché non mi vuoi? Lo sai! Wooohooooo). (Why Don’t You Love Me?)

What do you say? Are you feeling ok baby? (you know) Let’s take a break! I’m tired of hearing What you say baby! Why don’t you love me? You know! Why don’t you want me? You know! Wooohooooo. (Trad: Cosa dici? Ti senti bene piccola? (sai) Facciamo una pausa! Sono stanco di sentire cosa dici baby! Perché non mi ami? Lo sai! Perché non mi vuoi? Lo sai! Wooohooooo). (Why Don’t You Love Me?)

Frasi d'amore dalle canzoni dei The Kolors

Le frasi d’amore delle canzoni dei The Kolors sono tantissime e ci raccontano la forza e la potenza dei sentimenti, ma anche la voglia di sorridere e di divertirsi con la persona che si ama.

Questa non è Ibiza. Festivalbar con la cassa dritta. Ti sto cercando, ma è nebbia fitta. Ti giuro, se ti penso, la mia testa suona. Suona Italodisco. (Italodisco)

Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu. Come faremo a trovarci se non sogni mai me. Sarebbe bello comprarti qualcosa. E disegnarti sui muri di scuola. E caderti dentro. Me l'ha detto Vasco, siamo solo noi. (Mal di gola)

Tu sei così distratta dalle stelle. Che non ti accorgi quanto sono belle. Anche le stanze di questo hotel. È iniziato il nostro viaggio in una camera vista mare. (Leoni al sole)

Non è vero, non è vero. L'amore è peggio del veleno. Siamo una giostra alla disco inferno. E tu cadevi sul più bello. Non è vero, non è vero. Eppure quasi ci credevo. Dura soltanto una notte intera. E se piango poi chi se ne frega. Non mi dire no. (Non è vero)

Io sto distratto e tu sei seria. Ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no. Mi parte il basso dei Righeira se vado in contro agli occhi tuoi-oi-oi-oi. (Italodisco)