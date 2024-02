G rande talento, freschezza e sorriso caratterizzano Angelina Mango, una cantante in ascesa con all'attivo splendide canzoni

Voglia di ballare, di innamorarsi e sognare: c’è tutto questo e molto di più nelle frasi di Angelina Mango tratte dalle sue canzoni. Brani che hanno scalato le classifiche e che hanno portato l’artista al successo. Figlia d’arte, Angelina ha la penna delicata di suo papà Mango, scomparso nel 2014, e l’energia di sua madre, Laura Valente, voce dei Matia Bazar.

Angelina Mango è arrivata alla fama grazie ad Amici, dove si è distinta nella sezione canto, trascinando tutti con la sua positività e il suo sorriso. Sino alla fama e a un tour divenuto in pochissimo tempo sold out. In più è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2024.

Le frasi più belle dalle canzoni di Angelina Mango

Fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista e arrangiatore che spesso l'accompagna in tour, Angelina Mango ha scritto numerose canzoni che hanno riscontrato un enorme successo. Le frasi più belle dalle canzoni di Angelina Mango ci parlano di forza delle donne, di voglia di divertirsi e ovviamente d’amore.

Potevo ballare con lui, eh, eh. Ma sto qua a pazziare con te. Tienilo a mente. Tienilo a mente. Che non ho più niente, ho solo te. (Che t’o dico a fa’)

E sei tutte le strade che non ho percorso. E ho quasi la voglia di vivere addosso. E non è importante se ho fame o se ho sonno. Oggi ho capito che di queste cose non ho più bisogno. (Voglia di vivere)

So dirti a che punto entra in gioco l'autodistruzione. So dirti dove andrò se non funziona sta canzone. So dirti com'è un corpo che muore. So dirti tutto quello che vuoi, ma non so com'è senza amore. (Formica)

Io vengo da lontano direttamente dall'altra vita. Sparata, freccia di una corda tesa. Sdraiata, il mio corpo non fa fatica. E la mia mente è sempre forte come una formica. Come una formica, come una formica, hey. (Formica)

Come se, come se, come sere d'estate. Che ti lasciano il segno. E lo so, e lo so, quanto vale un errore. Quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa. Non la voglio quando torno in città. (Ci pensiamo domani)

Quello che non ho detto. Lo dice il tempo stesso, lo dice il suono del mondo. Che parla forte adesso. (San Siro)

E se ho la luna storta. La notte bacia i crampi e poi mi inchioda a letto. Mentre ti tengo stretto nella caduta libera mi godo questo impatto che colpisce il petto senza più rispetto. (Rituali)

Ma sciacquerò le ferite col sale. Soltanto per il gusto di sentirle. E non m'importa se mi farò male (Rituali)

Ogni volta è la stessa storia. Lascio per strada i sensi. E poi li trovo dentro la mia testa. Tra i miei rituali e i giorni persi. (Rituali)

Tanto non mi importa. Ma, ma, male che vada. Ci pensiamo domani. E se nasce un problema poi scivola via, via. Come una macchina sull'Autostrada del Sole. Nella notte. (Ci pensiamo domani)

Le luci sono spente sembra non ci sia niente. Ma se vado più avanti finisco tra la gente. Finisco in braccio a te che stai lì a guardarmi. (San Siro)

Frasi d'amore di Angelina Mango

Le frasi d’amore di Angelina Mango ci fanno scoprire la freschezza e la forza di un sentimento che muove il mondo e lo rende unico. Aforismi e citazioni tratti dai suoi brani più belli, partendo da Sono aggrappata a te sino a Voglia di vivere.

Sono aggrappata a te con le braccia, con l'amore. Ti prego, non andare ancora via. (Sono aggrappata a te)

Abbiamo tutti una famiglia lontana che ci lascia la salsedine addosso. Abbiamo voglia di vivere, paura di morire. A volte il contrario, a volte solo voglia di fare l'amore. Io nelle cose mi ci butto di testa. Io come un sasso, tu la prossima onda. (Voglia di vivere)

E non ho. Più niente da dirti. Ti guardo che parti. E non riesco a fermarti. E non so. Più dove cercarti. (Mani vuote)

Su questo treno in corsa. Ti amo come se ti amassi. Per la prima volta (per la prima volta). Nella caduta libera mi godo questo infarto che mi prende al petto prima di andare a letto senza di te. (Rituali)

Mi sembra solo di capire che tutto quello che ho fatto. Mi ha portato a te e a me che comunque scappo. Perché son debole di cuore. (Sono aggrappata a te)

Questa testa è un walkman, walkman. Che gira gira il cd mi taglia il cranio a metà, hey. (Walkman)

Ti chiedo scusa amore mio. Se non amo le parole. Quanto amo te. (Mani vuote)

Mi sento come la ragazza qui a fianco. Sta scrivendo al tipo, lo vedo dal suo sorriso. E mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto. Sotto la testa, uno spazio protetto. Oppure ha voglia di soldi o di sesso. Di "yes men", di una casa grandissima. (Voglia di vivere)

Ti chiedo scusa amore mio. Se non ho saputo controllare. L'amore per te. (Mani vuote)

E la mia anima, il mio calore umano. Li ho messi in frigo in un bicchiere di vetro di fianco al basilico. Per non lasciare che il mio restare in bilico. Potesse mettere a rischio tutto quello che ho dentro. Quindi lasciami pure questo è il mio corpo freddo. (Sono aggrappata a te)

In salotto vestita da borghese perfetta. Barbie si spoglia salendo le scale lenta lenta. Arriva in camera, davanti allo specchio deve stare attenta. I complessi nella busta del Pueblo. Mi chiamano per nome, con il mio nome vero. Angelina Mango forse è troppo sincero. Ma non so nascondere chi sono e chi ero. (Walkman)