Disability Pride Month: cos’è e perché si festeggia

L uglio è il mese del Disability Pride. Ma cos'è esattamente? Vi spiego di che si tratta

Come la parola stessa ci suggerisce, il Disability Pride Month è una manifestazione che ha l’intento di sensibilizzare le persone sul tema della disabilità. Sulle orme del Pride Month che celebra l’orgoglio di essere parte della comunità LGBTQIA+, anche per questo appuntamento si vuole celebrare l’orgoglio di avere una disabilità.

Perché avere una disabilità è una condizione - né positiva né negativa - che diventa però negativa quando la società non è pronta ad accoglierla con barriere architettoniche e mentali, quando non vengono rispettati i diritti di tutti, quando si guarda e pensa alla disabilità con sola compassione e tristezza.

La storia del Disability Pride Month

La prima Disability Pride Parade ha avuto luogo a Boston nel 1990, l’anno in cui il Presidente USA George Bush firmò l’Americans with Disabilities Act (meglio noto come ADA), ancora oggi il principale testo normativo statunitense sulla disabilità. Il testo normativo venne firmato dal Presidente Bush il 26 Luglio 1990. La data purtroppo coincide anche un giorno molto triste, il Massacro di Sagamihara: il 26 luglio 2016 infatti, all’interno di un centro di assistenza per persone con disabilità in Giappone, morirono 19 persone e 26 rimasero ferite.

La norma venne emanata con l’intento di combattere le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità partendo dall'introduzione dell'obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare strumenti e requisiti di accessibilità per i luoghi pubblici.

È stato il sindaco di New York Bill De Blasio, in occasione dei 25 anni dell’ADA, a eleggere Luglio come mese dedicato al Disability Pride e da allora esso viene riconosciuto come Disability Pride Month in tutto il mondo

Il Disability Pride Month in Italia

VEDI ANCHE

Culture

Senza cornice, il podcast che racconta storie di inclusione sociale e diversity

Nel 2015, il Disability Pride è stato portato anche in Italia - dapprima con il nome di “Handy Pride” - da Carmelo Comisi, all’epoca presidente del Movimento Vita Indipendente Sicilia.

L’evento aveva la particolarità di presentare di alcuni articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità tra un intervento e un altro con vari ospiti esperti del mondo della disabilità.

La manifestazione successiva si tenne a Palermo nel 2016, quando la manifestazione acquistò il nome di “Disability Pride” e si ebbe il primo gemellaggio con New York, seguita poi dall'edizione di Napoli, nel 2017.

Proprio qualche giorno fa, esattamente il 3 luglio, si è tenuto il Pride a Milano: colori, musica, sorrisi e anche forza e voglia di far sentire la propria voce contro ogni forma di abilismo, discriminazione e pietismo. Tanti slogan su bandiere, magliette, cartelloni e uno che mi ha colpito particolarmente: ”quel che vedi è solo la peculiarità che mi caratterizza!”

Carmelo Comisi ha fondato la Disability Pride Onlus, che organizza vari eventi dedicati alla sensibilizzazione sulla disabilità durante tutto l’anno, non solo a luglio.

Un evento dunque capace di dar valore alle nostre unicità e di far sentire la voce di tutti con orgoglio e fierezza contro ogni forma di sopruso e ingiustizia.

Concludendo, penso che Il Disability Pride sia un’occasione utile per ricordare a tutti che prima della disabilità c’è una persona, per ricordare a noi stess* e al resto del mondo che CONTIAMO e abbiamo VALORE con e senza una disabilità ma che è opportuno parlare di disabilità non solo nel mese di luglio ma ogni giorno!

Happy Disability Pride Month a tutti!