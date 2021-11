2 7 anni, originaria di Vercelli, Martina Rebecca Romano è LIS Performer al Festival di Sanremo e ha cofondato un social magazine che affronta il tema della sordità in modo ironico e divertente. Con un obiettivo in mente: sensibilizzare le aziende - ma non solo - sui bisogni delle persone sorde

Al Festival di Sanremo l'abbiamo vista interpretare le canzoni in concorso attraverso il linguaggio dei segni, aiutando a far "sentire" la musica attraverso gesti, espressioni e movimenti a chi non la può udire. Un incarico importante, che ha portato alla luce la sua storia e la sua voglia di abbattere pregiudizi e stereotipi. Ma soprattutto di promuovere la conoscenza sul tema della sordità.

Un tema che spesso, per gli udenti, rimane nebuloso, e che Martina Rebecca Romano vuole rendere accessibile a tutti. Come? In primis attraverso i social e il profilo Instagram @Sord.Zine, un social magazine che si rivolge a udenti e non udenti con post illustrati che fanno informazione sul mondo delle persone sorde. In secundis attraverso il suo lavoro, sia in qualità di LIS Performer che nell'ambito del marketing delle aziende. Perché l'inclusione passa anche da una comunicazione empatica, capace di rivolgersi a tutti senza distinzioni.

Abbiamo chiesto a Martina di raccontarci il suo impegno nel promuovere l'inclusività nei confronti delle persone sorde.

Iniziamo ripercorrendo il tuo passato: come e quando è stato scoperto che non potevi sentire?

Avevo circa due anni e mezzo quando le maestre dell’asilo nido dissero ai miei genitori che non mi giravo più quando mi chiamavano. A casa fecero un esperimento: mi misero a guardare il mio cartone preferito, il Re Leone, alzando e abbassando il volume per stimolare le mie reazioni. Da lì capirono che c’era qualcosa che non andava. Mi fecero tutti gli esami del caso e scoprirono che ero diventata sorda. La fortuna fu che mio nonno, che lavorava al comune di Vercelli, aveva come collega una donna sorda che gli consigliò la scuola che successivamente frequentai, l’Istituto Comprensivo di Cossato, in provincia di Biella. È una scuola che promuove il progetto di Bilingue - Italiano/Lingua Italiana dei Segni, che prevede l'integrazione tra i bambini sordi e udenti. Ho intrapreso questo percorso e sono stata seguita da un logopedista per poter iniziare a parlare con il supporto della Lingua dei segni. Oggi sono laureata in Marketing, Consumi e Comunicazione all’Università IULM di Milano.

Sei stata anche LIS performer al Festival di Sanremo, oltre che allo Zecchino d’Oro quando eri bambina…

L’amore per la musica me l’ha passato mia mamma: nel tragitto che facevamo tutti i giorni da Vercelli a Biella cercava di farmi “sentire” la musica, traducendola come poteva con la lingua dei segni. Allo Zecchino d’Oro sono andata insieme alla scuola, avevamo creato un piccolo coro e traducevamo tutte le canzoni in concorso, con lo scopo di promuovere il progetto che prevede l'integrazione tra i bambini sordi e udenti. È stata un’esperienza emozionante, magica, che mi ha fatto conoscere tanti personaggi della tv. Poi, negli ultimi anni, c’è stato il Festival di Sanremo: una mia amica, Ilaria Galbusera, mi ha spinta a inviare la candidatura per diventare LIS performer, così ho tradotto alcune canzoni, tra cui una di Noemi che lei stessa poi ha pubblicato su Facebook, e ho inviato i video. Ero convintissima che non mi avrebbero mai presa, e invece un giorno, durante la sessione degli esami, arriva la notizia che avevo passato le selezioni.

Martina Rebecca Romano all'ultimo Festival di Sanremo

Che esperienza è stata?

Bellissima e faticosa: devi tradurre e muoverti contemporaneamente, sorridere alla telecamera e seguire le indicazioni del coreografo e dell’interprete che ti suggerisce i tempi musicali nel caso ci siano dei cambiamenti in diretta. Sono felice di averlo fatto e penso che la figura dei LIS performer diventerà sempre più importante, proprio come succede all’estero, dove spesso salgono sul palco insieme ai cantanti. È un modo di rendere accessibile la musica a tutti, facendola ascoltare con gli occhi.

Ora di cosa ti stai occupando?

Ho da poco completato uno stage in L’Oreal, dove mi occupavo di gestione del piano di attivazione marketing a 360° tramite touchpoints sia online che offline, al fine di promuoversi incisivamente nella comunità sorda per il brand NYX Professional Make-up. È stata un’esperienza che mi ha permesso di mettere in pratica gli studi fatti per la mia tesi di laurea, incentrata sulla diversity all’interno dei brand. Quello che mi sono chiesta è se davvero i brand stiano diventando più inclusivi e se il consumatore sordo si senta davvero incluso. Durante lo stage ho avuto modo di lavorare al coinvolgimento dei consumatori sordi soprattutto attraverso i social, per esempio mettendo i sottotitoli ai video oppure coinvolgendo influencer sorde.

E sei riuscita a trovare una risposta alla tua domanda? Quanti brand stanno diventando davvero inclusivi, secondo te?

Tanti brand stanno lavorando sull’inclusione a 360°, ma pochi lo fanno nei confronti delle persone sorde. Ci vorrebbe, secondo me, un processo di empatia nei confronti del consumatore, anche quando si decide come comunicare. Per esempio, ci sono campagne pubblicitarie che puntano su alcuni sensi piuttosto che altri, magari attraverso canzoncine oppure comunicazioni molto visive, escludendo così i consumatori sordi e ciechi. Poi c’è anche un’altra questione: in Italia mancano testimonial sordi di ispirazione. In America, per esempio, c’è il modello Nyle DiMarco, impegnato nel campo dei diritti delle persone sorde. Un punto di riferimento a livello globale. Il mio sogno è quello di poter lavorare al miglioramento della comunicazione dei brand per poter includere i consumatori sordi e per farli sentire inclusi, accolti.

Com’è nata invece l’idea di creare Sord.zine?

L’idea è nata insieme alla mia migliore amica Micaela, entrambe sorde, mia sorella Francesca e alla sua compagna Benedetta, entrambe udenti. Abbiamo messo insieme le volontà con la speranza di fare un vero lavoro d’inclusione. Volevamo fare qualcosa di utile anche a livello istruttivo ed educativo, sensibilizzando sul tema della sordità. Sorde.zine è un social magazine per chi vuole avvicinarsi al mondo sordo e per chi ne fa già parte. Quello che facciamo è dare una serie di informazioni utili - attraverso testi e illustrazioni - non solo alle persone sorde, ma anche a chi vuole avvicinarsi al mondo della sordità. Il team è composto da Benedetta Verrotti di Pianella, art director e illustratrice; Francesca Romano, copywriter e project manager; Micaela Candrilli, social media e community manager; ed io, PR e content creator.

Ddl Zan: cos’hai provato quando è naufragato in Senato?

Ho provato una sensazione di lutto. Perché tutelava diritti umani universali, non solo legati alle persone LGBTQI+, come in tanti pensano, ma anche agli etero e i disabili. Stamattina leggevo che negli USA hanno rilasciato il primo passaporto senza genere. In Italia, invece che andare avanti, stiamo andando indietro. Per noi è stato un momento di morte dei nostri diritti.

Ti è capitato di subire discriminazioni?

Fortunatamente ho vissuto sempre in una bolla protettiva, però certo, mi è capitato che qualche bambino mi chiedesse del mio supporto uditivo. Le discriminazioni però sono ovunque, basti pensare alla mascherina, un dispositivo di protezione fondamentale nella lotta alla pandemia. Per noi, però, è una grande barriera comunicativa, e ripetere sempre di abbassarla in modo da poter leggere il labiale può diventare frustrante. Questo è solo uno dei tanti esempi per far comprendere come spesso non si tenga conto delle esigenze delle persone sorde.