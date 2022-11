S copri che cosa regalare ai tuoi cari e trasformare le feste in un'occasione per pensare a un dono ecosostenibile

Stai già pensando ai regali di Natale? Dietro alla domanda da farsi non c'è un "che cosa" bensì un "come". Si, perché non si tratta solo di scovare il regalo di Natale giusto per amiche, amici, fidanzati e parenti. Le feste ci offrono l'occasione perfetta per coniugare la voglia di stupire amici e parenti anche con regali economici ma che vengano dal cuore e allo stesso tempo unire l'attenzione verso l'ambiente con regali di Natale ecologici e green.

Scegliere regali ecologici ed ecosostenibili significa pensare anche alla salute del mondo e al lavoro delle aziende capaci di creare un progetto in grado di dialogare con il futuro. Dai tessuti per la casa ai prodotti beauty per la bellezza l'eco-sostenibile diventerà una filosofia di vita, un modo differente per affrontare la routine e portare bellezza nella giornata. E allora cominciamo con le nostre idee per i regali di Natale ecologici (e se cerchi qualche idea in più dai un'occhiata anche alla nostra guida ai regali ecologici per tutte le stagioni)

Regali per gli amanti della natura

Prendersi cura di un bonsai è un gesto zen, una meditazione per la vita quotidiana: l'occasione per un regalo di Natale green da crescere nel tempo. In alternativa, che cosa ne dici della serra in miniatura per crescere le erbe aromatiche direttamente in cucina o sul davanzale?

Idee regalo ecostenibili per la cucina

Una buona abitudine da (ri)trovare è sostituire l'usa e getta con gli oggetti capace di durare. Per esempio, in cucina tovaglie e tovaglioli in cotone sostenibile, come si utilizzavano un tempo, permetterà di ritrovare la semplice bellezza duratura della stoffa anziché consumare a ogni pasto grandi quantità di carta. (Qui altri regali ecologici per la cucina)

Beauty eco sostenibile, le idee regalo

Fra i regali di Natale beauty sostenibili i dischetti in bambù da utilizzare per togliere con dolcezza il make up a fine giornata, pennelli e tutti i materiali per il trucco. Il primo passo per fare la differenza? Consultare attentamente l'etichetta e scegliere le aziende cruelty-free verificando quelle che si impegnano a non testare i prodotti sugli animali e utilizzare materie prime certificate.

Idee regalo per la pausa pranzo

Le posate in legno, magari da tenere in un cassetto dell'ufficio e condividere anche con i colleghi, senza contare il lunch box, usato in ogni parte del mondo, dove riporre ogni giorno in modo sicuro e facile il pranzo. L'oggetto di cui proprio non possiamo più fare a meno? La borraccia, da portare sempre con sé e riempire all'occorrenza, per evitare il massiccio uso delle bottigliette in plastica.

Idee regalo ecosostenibili in camera da letto

Le aziende che fanno la differenza non solo utilizzano materie prime controllate, ma sono tenute in considerazione anche in base a come gestiscono i rapporti con i lavoratori e le tecniche di lavorazione necessarie per ottenere i prodotti. In camera da letto pensa a un regalo eco optando per lenzuola, i morbidi cuscini e i tessuti in cotone sostenibile.

Regali ecosostenibili per il bagno

Desideri un piccolo pensiero di Natale capace di mostrare affetto? Insieme ai prodotti green per il bagno, come shampoo e detergente, teli e asciugamani: saranno perfetti anche per palestra e piscina. In alternativa, il porta sapone, in bambù o stoffa, perfetto anche in versione sacchetto, da portare sempre con sé in viaggio o nella sacca dell'allenamento.

Piccole idee regalo green

Un'idea regalo piccola ma d'effetto? Il set con tanti infusi e tisane, magari da condividere con i colleghi del lavoro, lo spunto per una pausa profumatissima a cui aggiungere biscottini e dolcetti. Punta sui prodotti delle tradizioni regionali, un modo per sostenere le piccole aziende e gli artigiani che ogni giorno grazie al loro lavoro recuperano la memoria di ricette antiche. Il cesto di Natale, che potrai scegliere e confezionare in modo diverso a seconda del budget, è un modo bellissimo per fare gli auguri all'insegna del buon cibo e del gusto.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.