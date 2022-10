P rima della festa c'è il senso magico dell'attesa: perché non aspettare il Natale contando i giorni con il calendario dell'avvento?

Il calendario dell'Avvento è una tradizione super cute, ed è per molti ormai irrinunciabile: si comincia a inizio dicembre, e per ogni giorno del calendario fino a Natale c'è una "casella" (ma può essere una scatola, un sacchetto etc.) da aprire con una sorpresa.

Non a caso il calendario dell'Avvento è anche un regalo quasi sempre apprezzatissimo: piace ai bambini, ma anche agli adulti perché in fondo il senso dell'attesa vive una magia capace di andare al di là degli anni, senza contare l'effetto del Natale, occasione in cui torniamo un po' tutti bambini. Rispetto a un tempo negli ultimi anni i calendari dell'Avvento si sono trasformati adeguandosi a gusti e scelte differenti.

Quindi se vuoi regalare un calendario dell'Avvento le alternative sono tantissime: dal calendario dell'Avvento fai da te a quello già pronto. In commercio ne esistono ormai tantissimi tipologie, e particolare successo stanno avendo i calendari dell'Avvento beauty - che sono anche un perfetto regalo d Natale per le amiche, e in generale un'idea perfetta per chi vuole fare regali di Natale piccoli ma d'effetto.

Di seguito abbiamo raccolto i migliori calendari dell'Avvento in circolazione per il Natale 2022, un po' per tutte le categorie.

Calendario dell'avvento Lego

Alzi la mano chi non ama i celebri mattoncini: Lego City Calendario dell'Avvento 2022 è il calendario dell'avvento che regala le costruzioni a tema natalizio. Per sedersi tutti insieme e trovare un momento di gioco ogni giorno.

Calendario dell'avvento beauty

Ventiquattro prodotti di bellezza, ogni giorno un pensiero per sé: l'idea regalo self care per vivere le settimane prima di Natale trovando un attimo per prendersi cura del proprio corpo e coccolarci.

Calendario dell'avvento Dragon Ball

Ispirato al mondo di Dragon Ball, serie nata dalla fantasia di Akira Toriyama, questo calendario dell'avvento potrebbe rendere molto felici gli appassionati del Giappone e dei fumetti.

Calendario dell'avvento al cioccolato

Pensato per i più golosi, il calendario dell'avvento con una piccola sorpresa al cioccolato per ogni giorno che separa dal Natale renderà dolcissime le settimane di dicembre.

Calendario dell'avvento con gioielli

Vanità: uno dei sette peccati capitali. Ma in questo periodo più che mai sale la voglia di prendersi poco sul serio e afferrare la bellezza in ogni forma. Il calendario dell'avvento coccola il buon umore con ventiquattro piccoli bijoux.

Calendario dell'avvento Harry Potter

Il piccolo mago che ha fatto innamorare il mondo torna anche in versione calendario dell'avvento. Per un'attesa decisamente fuori dal comune, perfetta per i bambini e chi sa ancora farsi stupire dalle fiabe.

Calendario dell'avvento Marvel

Dedicato agli appassionati di fumetti e dei supereroi, il calendario dell'avvento firmato Marvel ogni giorno fa sorridere con tanti gadget diversi, tutti da collezionare. Per scoprire i propri superpoteri ogni giorno.

Calendario dell'avvento per meditare e riflettere

Nella religione cristiana l'avvento costituisce un momento dell'anno speciale: per tutti è l'occasione per fermarsi e riflettere, fare il punto sull'anno che sta terminando e, insieme all'arrivo dell'inverno, trovare un momento per sé ogni giorno.

Calendario dell'avvento per gli amanti del tè

Bere il tè è un altro modo per prendersi una pausa e scoprire il senso della pura contemplazione nell'attimo in cui tutto si ferma. Ecco, il calendario dell'avvento firmato Pukka dedicato agli appassionati di tè e infusi.

Calendario dell'avvento da creare

Non hai trovato il calendario dell'avvento che fa per te? Crealo tu! Grazie al calendario dell'avvento con tanti sacchettini da riempire realizzare piccoli pensieri natalizi è facile e potrai liberare tutta la tua creatività.

