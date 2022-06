S e sei in cerca di idee per regali ecologici da fare a un amante della cucina sei nel posto giusto: ecco le idee sostenibili per la cucina

Regali ecologici per la cucina

I regali ecologici sono sempre più ricercati, in maniera proporzionale alla crescita della consapevolezza sulle questioni ambientali. Se quindi cerchi idee sostenibili e devi fare un regalo di compleanno a un foodie sei capitata nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto un po' di idee per regali ecologici per la cucina.

Coltivare le nostre passioni può fare la differenza quando scegliamo materiali e modalità di un certo tipo. Saper scegliere contribuisce a costruire un mondo migliore a partire dalle nostre piccole azioni quotidiane. Questo è uno dei motivi per cui vale la pena metterci un po' più di cuore. Quando è il cuore a guidarci l'etica diventa una questione di cura verso il mondo: il futuro nasce ora, dalle nostre scelte.

Chi ama stare ai fornelli potrebbe ricevere una sorpresa meravigliosa con un accessorio green, per esempio il grembiule o lo strofinaccio sostenibile. Oppure con un'ispirazione green, perfetta per chi ama la natura, come il kit per l'orto da coltivare sul davanzale, con tante erbe aromatiche pronte da usare. Più a km zero di così...

Accessori sostenibili per la cucina

Lo scaffale, il cassetto porta posate in bambù o lo scolapiatti in legno di faggio: fra gli oggetti ecologici e sostenibili per la cucina troviamo dimensioni e prezzi diversi. A seconda del budget sarà l'occasione per rinnovare un oggetto del nostro quotidiano e all'utile aggiungere l'etico.

Per saperne di più sul sostenibile

Un libro, un regalo classico: in questo caso la scelta va sul tema cucina sostenibile, dalle ricette alla filosofia che sta dietro questo movimento di trasformazione epocale. Per saperne un po' di più, fare scoperte ed esplorare l'argomento.

Strofinaccio ecologico e sostenibile!

Lo sapevi che anche un semplice strofinaccio può contribuire a dare un aiuto concreto all'ambiente? In microfibra di bambù o cellulosa biodegradabile, l'accessorio più utilizzato in cucina diventa green.

Sapori a km zero

Quale idea migliore se non avere tanti sapori freschi, da sminuzzare e aggiungere ai propri piatti direttamente dalla piante? Basta coltivare maggiorana, rosmarino, basilico, prezzemolo e iniziare l'orto sul davanzale. Non solo, chi ha un terrazzino o spazio in un angolo al sole alle aromatiche potrà aggiungere pomodori, da far crescere in vaso, insalatina fresca e persino melanzane.

Posate eco

In legno e fibra di bambù, come i piatti e le posate, utili anche per una festa o il pranzo di compleanno: in cucina i materiali eco e biodegradabili ci salvano anche nelle emergenze. Oppure ci accompagnano nel quotidiano, tutti i giorni, come il set di coltelli in legno di acacia proveniente da coltivazioni sostenibili.

Spugna eco

Naturale e biodegradabile, ecco la spugna che fa la differenza. Può essere utilizzata per tutti gli usi domestici, per le pulizie di casa e in viaggio: si lava in lavastoviglie.

Utensili green per chi cucina

Tagliere e insalatiera, perché non scegliere il legno di bambù? Facili da lavare, si asciugano velocemente e dureranno a lungo nel tempo.

La nuova tovaglia eco

Basta con la carta! Tovaglioli e tovaglia in tessuto aggiungono alla tavola eleganza, bellezza e persino ecologia, con un notevole risparmio di carta. Ancora meglio se realizzati in lino o cotone biologico, prodotti da aziende che hanno a cuore l'etica dei materiali e trattano con rispetto i lavoratori.

