C he cosa regalare a una persona vegana? Ecco le ispirazioni più utili e belle per chi ha un animo green

Regali per vegani

Che cosa regalare a una persona vegana? Essere vegano significa nutrire un profondo rispetto per la vita in ogni sua forma: non si tratta di un aspetto legato esclusivamente alla sfera dell'alimentazione, bensì un'attitudine verso il mondo, un vero e proprio stile di vita che passa attraverso tutte le scelte quotidiane, dall'abbigliamento ai consumi o gli interessi personali. Di conseguenza in questi casi è d'obbligo trovare i migliori regali vegan.

Fra le idee regalo utili in cucina troviamo il mulino, un elettrodomestico non sempre conosciuto che, al contrario, potrebbe essere una vera scoperta sia in fatto di risparmio, sia per quanto riguarda il benessere (e non solo per chi è vegano!). Puntare su un'ispirazione self care potrebbe essere un'ottima idea perché i prodotti di qualità fanno davvero la differenza: ricorda che importante non è un "cosa", ma il "come". L'idea giusta potrebbe anche essere un rossetto o un sapone purché prodotto in modo etico e con materie prime di qualità. Andiamo a vedere le nostre idee regalo vegane.

Idea regalo: make up vegan

Come capire se un cosmetico è vegan e cruelty free? Non sempre un prodotto vegan è anche cruelty free: quest'ultima definizione significa che non è stato testato sugli animali e questo di solito viene indicato sulla confezione. Il simbolo del coniglietto certifica che si tratta di un cosmetico che aderisce alla LAV, acronimo di Lega Antivivisezione, la quale sul sito ufficiale specifica tutte le aziende che evitano la sperimentazione sugli animali. Ricorda che un piccolo gesto come quello che riguarda la scelta del nostro cosmetico preferito a livello mondiale può trasformarsi in una autentica rivoluzione.

Idee regalo in cucina: il mulino

Stai pensando di regalare un elettrodomestico? Il mulino ti stupirà! Serve per tritare e macinare cereali o semi ricavando farine da ceci, castagne, farro o ciò che preferisci. Il vantaggio è doppio: da una parte ti permette di risparmiare. Inoltre, secondo gli studi effettuati dalla dottoressa Catherine Kousmine per una dieta anticancro, poi elaborati nel metodo Kousmine, il potere nutritivo delle farine si abbassa proporzionalmente rispetto al passare del tempo: la farina, cioè, invecchia. Una farina preparata sul momento o a distanza di pochi giorni sarebbe più ricca di principi nutritivi.

Idee regalo: cesto gastronomico vegano

Sai che le scaglie di lievito possono essere utilizzate su pasta e verdure al posto del parmigiano? Una scoperta deliziosa... e non solo per chi è vegano! Da un olio extravergine d'oliva alle tante bontà regionali, come mandorle e pistacchi, la natura e la cucina mediterranea sono ricche di piccole chicche da scoprire e assaggiare insieme, un'ottima occasione per confezionare un cesto decisamente ghiotto.

Abbigliamento: idee regalo etiche

Che cosa vuol dire che una scarpa è vegan? Significa che nella sua composizione non compaiono materiali di origine animale; si tratta di prodotti cruelty free e realizzati con sostanze di origine vegetale o sintetica. Questo vale anche per i capi di moda: fare un regalo etico significa compiere un gesto capace di fare la differenza cogliendo l'occasione per un dono utile e bello.

Idee regalo skin care vegan

La cosmesi eco bio e vegana ha un impatto e non solo sull'ambiente: il beneficio si vede ed è direttamente sulla pelle, la nostra parte del corpo più sensibile (e troppo spesso!) dimenticata, stressata e tormentata. L'idea regalo skincare è perfetta per una coccola speciale ed è dedicata a chi ha la pelle sensibile perché si prende cura di noi grazie a materie prime certificate, lavorazioni etiche e antiche ricette tradizionali combinate alla ricerca degli ultimi anni.

Accessori utili vegan

Lo spazzolino da denti in bambù, ecologico e biodegradabile, ma anche la cintura in sughero naturale, oppure il coltello professionale per il taglio perfetto delle verdure come consigliato nella cucina nipponica: sono solo alcuni degli oggetti utili che potresti cogliere come spunto per un regalo. Se desideri un'ispirazione per la casa perché non puntare sulla selezione di aromatiche da coltivare sul davanzale o un piccolo orto indoor? Sarà una sorpresa bellissima.

Regali per chi ama la natura

Regalare un bonsai non è una questione qualunque: si tratta di una filosofia di vita, un piccolo attimo di meditazione che piano piano sarà in grado di trasformare le giornate. Dietro c'è una lunghissima tradizione, ecco perché anche un buon manuale o un libro tecnico potrebbero essere risultare una lettura stimolante per gli interessati. In alternativa, per chi ama le piante punta su un'aloe vera, semplice da gestire e utile da tenere in casa grazie al suo potente gel, in grado di curare bruciature e ustioni.

