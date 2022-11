S copri le ispirazioni per far felice chi desideri senza spendere un capitale a Natale

Pensierini natalizi

Dai parenti agli amici o il collega con cui condividi le giornate sono tante le persone a cui vorresti augurare Natale con il cuore, ma fare regali di Natale davvero a tutti è economicamente impegnativo. Ecco perché spesso la soluzione è scegliere tanti piccoli pensierini natalizi: chi ha detto che i regali di Natale economici non possano essere anche belli e d'effetto?

L'augurio più bello? Quello che sa emozionare! Può essere anche una cosa piccolissima, l'importante è che sia pensata. Per un bel pensierino di Natale non serve un budget importante, ma un pizzico di allegria e creatività, soprattutto tenendo presente chi lo riceverà. Si tratta della soluzione giusta ad esempio se devi fare tanti regali di Natale alle amiche o ai familiari e non solo.

Ci sono i pensieri per l'amico goloso e le dolcezze da condividere con i colleghi, senza contare le piccole cose utili che potranno essere utilizzate insieme durante le giornate lavorative, oppure nelle serate con gli amici. Dall'accessorio per rendere speciale il look agli oggetti per la casa, ecco i pensierini di Natale che entreranno nel cuore.

Pensierini di Natale per la pausa caffè

Che cosa ne dici del bicchiere termico? Ideale da portare sempre in giro, è perfetto anche in ufficio: l'idea per la collega o l'amica appassionata di infusi. Fra i pensieri natalizi da portare al lavoro perfetta la selezione di tè o tisane e i biscotti per fare pausa insieme.

Pensieri di Natale glam

Da uomo o da donna, la cintura rappresenta uno degli indispensabili dell'armadio. In alternativa il foulard, che all'occorrenza può trasformarsi in un alleato contro spifferi e pioggia o, arrotolato in modo strategico, persino in prendisole e top. Oppure la sciarpa, morbidissima e ampia, da usare anche come scialle, o il berretto per l'inverno, perfetto anche da uomo.

Pensierini di Natale: bijoux

Fra le idee regalo economiche per Natale troviamo anche i bijoux: braccialetti, collane e orecchinini originali sono disponibili in tanti stili e secondo diverse fasce di prezzo. Un'ispirazione d'effetto con un budget piccolo.

Regalini per iniziare bene il nuovo anno

Desideri un piccolo dono con cui augurare buone feste? Oltre al calendario dell'avvento (oggi esiste in tantissime varianti!) punta sul calendario, da tenere in borsa o a casa, oppure le idee pensate per chi ama scrivere, come l'agendina, il set di penne e colori da tenere in ufficio, perfetto da condividere con i colleghi per rallegrare la routine.

Idee regalo di Natale per la casa

Le decorazioni rappresentano un must durante il periodo delle festività. Dal centrotavola alla dolce luce di una candela trova l'idea per trasformare casa all'insegna del colore. Fra le sfumature classiche oro, rosso e argento, ma anche bronzo, rosa, arancione e verde o blu, per colorare l'inverno con il buon umore.

Piccole idee utili

La borsa shopper in cotone, da tenere sempre in borsa o in auto, magari personalizzata con una dedica speciale, oppure il portachiavi, lo zerbino o l'ombrello. Sono alcune dei piccoli regali di Natale utili perfetti per augurare Natale con un pensiero che ci farà sorridere nel quotidiano, quando alla prossima occasione verrà in mente proprio quella persona.

Pensierini di Natale golosi

Un buon vino (o, perché no, birra artigianale per gli appassionati), il dolce delle feste o i cioccolatini, senza contare i tanti prodotti regionali da scovare come chicche, realizzati grazie alla maestria artigiana forte di tradizioni antichissime: l'ideale per augurare un buon Natale decisamente... goloso!

