Cosa significa sognare di vomitare?

C osa significa sognare di vomitare e perché questa tipologia di sogno deve accendere un campanello d'allarme nella nostra vita?

Possiamo dirlo con quasi assoluta certezza, quando capita nella realtà non è per nulla bello. Ma non lo è nemmeno quando accade in sogno, quanto meno per la situazione e per la scena in sé. Perché, se invece si tratta di capirne il significato, sognare di vomitare può avere interpretazioni diverse e che nulla hanno a che vedere con l’atto o il risultato del vomito stesso.

Ma davvero capita di sognare di vomitare? Si, assolutamente sì. E molto più spesso di quanto non capiti di farlo nella realtà (e meno male). Ma cosa significa quando accade e cosa ci sta comunicando il nostro subconscio mostrandoci questa immagine?

Sognare di vomitare, perché accade

Come detto, sognare di vomitare non è un avvenimento così poco frequente, anzi, capita molto più spesso di quanto si possa immaginare. E ogni volta che accade è per via della nostra parte interiore che ci mette davanti a una determinata situazione che dobbiamo eliminare dalla nostra vita, vuoi perché ci disgusta, vuoi perché ci appesantisce o ci fa male, ma che in ogni caso va buttata fuori, per alleggerirci.

Quello che accade con il vomito nel mondo onirico, quindi, è che ci si libera di un peso che si porta dentro, o di una situazione che il soggetto coinvolto trova non più sopportabile. E che può essere di qualsiasi genere, da una situazione familiare a un partner con cui si hanno problemi, da una situazione lavorativa a qualsiasi altra dinamica che non ci fa stare bene.

Il significato del vomito nel sogno

Nei sogni, quindi, il vomito assume un significato simbolico, come una sorta di zavorra che tiene bloccato il dormiente e che nell’atto del vomitare viene finalmente liberato, lasciando il sognatore più leggero e “ripulito”.

Questa condizione, quindi, rappresenta la capacità del dormiente di eliminare dalla sua vita ciò che in quel determinato momento lo sta danneggiando e che gli sta facendo del male.

Sognare di vomitare, i significati

Ma attenzione a cosa accade nel sogno. Perché i significati potrebbero essere diversi. Se nel sogno ci si trattiene dal vomitare, infatti, trattenendo i conati senza premettersi di liberarsi, può voler significare che anche nella vita reale si sta trattenendo una situazione, un pensiero, una considerazione o qualunque altra cosa che, uscendo, potrebbe darci l’impressione di ferire gli altri. Cosa che ci spinge a tenersela dentro.

Ma non solo. Sognare di vomitare in modo ininterrotto, senza riuscire a smettere, potrebbe essere associato a una condizione per la quale, chi sogna, si sente bloccato nella condizione che vive, bloccato in una situazione o in un contesto che non si riesce a risolvere nella vita reale e che nel sogno si manifesta in questo modo.

Se durante il sogno poi, si assumono dei farmaci per cercare di fermare il vomito, significa che il dormiente e cosciente delle problematiche che sta vivendo e delle difficoltà che lo coinvolgono, e l’atto del curarsi durante il sogno indica il portare pazienza in riferimento a queste situazioni vissute, proprio come si deve attendere che una medicina faccia effetto prima di percepirne i benefici.

I significati del sogno in base a ciò che si vomita

Altre possibili interpretazioni poi, possono riguardare il cosa si vomita durante il sogno. Sognare di vomitare sangue, per esempio, può voler significare che il dormiente sta vivendo una situazione di preoccupazione, in particolare per la propria salute. Il sangue, infatti, e ogni collegamento a esso, nel mondo onirico richiamano alla vita. Ma non solo. Perché questa immagine può anche voler dire che il dormiente può sentire una certa mancanza di passione o di coinvolgimento verso le sfere personali, come l’amore, la famiglia o l’ambito lavorativo.

Sognare di vomitare dei semi di frutta, invece, sta a indicare il senso di colpa che il sognatore non ha mai superato per un determinato evento del suo passato. Come l’aver ferito qualcuno con parole o gesti, l’aver causato la fine di una storia sentimentale, sia di amore che di amicizia, e che nel vomito si ripropone, manifestando il disagio che si prova attraverso l’atto del vomitare.

In linea generale, quindi, sognare di vomitare è un campanello d’allarme che ci impone una riflessione verso ciò che si ha dentro e che ci logora e verso ciò che è importante far uscire da sé, elaborandolo e risolvendolo nella vita reale.