S copri le ispirazioni che possono far felice l'altro grazie a un'idea regalo azzeccata

Regali di Natale utili

Perché non cogliere l'occasione delle feste per fare regali di Natale utili? Abituati a camminare in bilico in una società che vive fra smodato consumismo e crisi dietro l'angolo, c'è una consapevolezza importante che stiamo imparando: la capacità di guardare un po' di più all'essenziale e tornare a dare valore a ciò che è utile.

"Era proprio quello che mi serviva!", ecco una delle esclamazioni che, accompagnate da un sorriso soddisfatto, possono decretare i successo di un regalo. Come trovare un'idea azzeccata? Grazie a tanta osservazione, un pizzico di sensibilità ed eventualmente... il consiglio giusto detto da un amico o dal familiare più vicino! Ecco alcune idee regali di Natale utili e belle, adatte per amici, mamme, papà, e chi più ne ha più ne metta.

Per un brindisi insieme

Che sia bianco o rosso fermo, oppure uno spumante o il classico prosecco per l'aperitivo, il brindisi insieme è l'emblema del periodo di festa e, si sa, un buon vino di qualità costituisce un bellissimo pensiero, da condividere subito o conservare per la prossima occasione importante.

Regali enogastronomici

Sempre apprezzato, il cesto di Natale permette di spaziare fra tante leccornie e soddisfare ogni gusto, anche i palati più esigenti. Dai dolci tipici delle feste ai prodotti regionali sarà un viaggio alla scoperta del territorio.

Per il picnic e non solo: la borsa termica

C'è il cesto da picnic romantico dal sapore vintage, in vimini intrecciato, completo di posate e piatti, ma esistono anche varianti come lo zaino termico e le borse tecniche in tessuto, facili da chiudere e in grado di occupare pochissimo spazio. La borsa termica è utile tutto l'anno, dal pranzo al lavoro alla spesa: un oggetto da tenere sempre in auto.

Regali utili per la casa

Fra le idee utili per la casa troviamo accessori semplici ma indispensabili come un buon paio di soffici pantofole o il morbido plaid da lasciare sul divano, magari personalizzato con una scritta pensata proprio per quella persona. Problemi con le pulizie? Natale può essere l'occasione giusta per regalarsi un nuovo alleato: aspirapolvere, scopa elettrica o bidone aspiratutto, a seconda delle necessità.

Idee regalo utili per l'organizzazione

Fra le idee regalo per chi ama scrivere l'agenda dell'anno non può mancare, ovviamente! Un altro piccolo pensiero utile per Natale è il calendario del nuovo anno, da appendere in casa o nell'ufficio. Vuoi aiutare a migliorare l'organizzazione di casa? Punta su un'idea simpatica come la lavagna, dove annotare impegni e turni delle pulizie, oppure i cesti, piccoli o maxi, da riempire con cioccolatini o piccoli doni e riciclare per il make up, i giochi dei bambini e per la biancheria.

Idee regalo beauty

Il rossetto preferito oppure un cofanetto con tante preziose chicche, dalla crema all'olio per il massaggio o l'impacco per la salute dei capelli: l'idea regalo beauty accompagna ogni giorno e ricorda di prendersi cura di sé con amore.

Regali utili in cucina

Il set porta coltelli e la cantinetta per il vino, oppure il robot multiuso, per un regalo importante, ma anche piccoli pensieri felici come il set coloratissimo in silicone con tanti attrezzi utili o il grembiule personalizzato: quante sono le cose che possono servire in cucina!

Idea regalo: il dolce delle feste

Fra le ispirazioni classiche troviamo pandoro e panettone, ma non mancano dolcetti regionali e autentiche goloserie come confetti, biscotti artigianali e cioccolatini: l'idea per confezionare un cesto tutto a tema dolce con cui presentarsi alla prossima cena delle feste offrendo il dessert. Auguri!

