U n presente per augurare buone feste con un'idea luminosa capace di scaldare il cuore, scopri le più belle

Candele natalizie e non da regalare

Candele da regalare? Classiche, con i profumi capaci di ricordare immediatamente l'aroma dei giorni di festa, come cannella, frutti di bosco e vaniglia, oppure per tutti i giorni, specialmente se a lunga durata: le candele portano allegria in casa e trasformano l'atmosfera grazie al dolce potere della luce del fuoco.

Si tratta di una fiamma viva quella delle candele ed è questo a rendere un oggetto antico come le candele detentore di un fascino intramontabile. Puoi creare un dono originale aggiungendo una candela a un centrotavola delle feste o confezionare un presente speciale grazie alle lanterne, uno dei regali di Natale per la casa capaci di aggiungere magia e colpire l'attenzione a ogni età. Di seguito abbiamo fatto una selezione delle più belle candele da regalare natalizie e non.

Candele natalizie

Tante piccole candele per illuminare il Natale con dolcezza, da posizionare sul davanzale delle finestre di casa o al centro del tavolo, in sala e in cucina: possono anche diventare l'idea per un pacchetto dedicato a ogni collega o conoscente a cui desideri augurare buone feste. Cosa ne dici di aggiungere una poesia o un biglietto con un augurio speciale? Sarà il portafortuna per il nuovo anno.

Da regalare: candela profumata ai frutti rossi

Uno dei profumi del Natale è l'aroma ai frutti rossi. Con il loro rosso intenso rimandano ai colori vivaci delle feste. Inoltre, la dolce fragranza di lamponi, ribes e frutti di bosco sprigiona il profumo delle foreste, lasciandoci immaginare l'esuberanza della natura e le ricette d'inverno nel Grande Nord.

Da regalare: candela profumata alla vaniglia

Sembra che la vaniglia abbia proprietà calmanti e antistress: secondo alcuni studi aiuterebbe a contrastare anche la fame nervosa. Si tratta di una sensazione di cui ci rendiamo conto facilmente: basta respirare il dolce profumo di una candela alla vaniglia per sentirsi circondati di un caldo abbraccio, una sensazione di pace e morbidezza che scende fin nell'anima. Un piccolo pensiero di Natale per augurare buone feste con semplicità ed eleganza.

Idea regalo per la casa: lanterna con candela

Che sia o no a tema natalizio, la lanterna resta un oggetto magico capace di creare atmosfera e dare agli ambienti domestici il caldo tocco di una luce dolcissima, soprattutto nelle lunghe sere d'inverno. Puoi inserire una candela particolare nella lanterna e creare un dono originale per la suocera, la mamma o l'amico appassionato di oggetti e lampade. Un regalo di Natale originale perché pensato su misura della persona destinata a riceverlo.

Candele regalo a lunga durata

Hai un'amica o un conoscente appassionato di candele? Punta su una profumazione speciale, cera naturale e... durata lunghissima. Le candele profumate possono essere utilizzate anche come oggetto decorativo, da lasciare in una scatola e aprire ogni tanto: la stanza sarà inondata di profumo.

Da regalare: candela profumata alla lavanda

Sai che la lavanda aiuta a sciogliere la muscolatura e possiede un incredibile effetto sui dolori cervicali? Per chi soffre di mal di testa e ama il suo intenso profumo l'aromaterapia a base di lavanda può presentare molti benefici. L'importante è scegliere materie prime di qualità e origine naturale: il profumo del noto fiore azzurro viola prigionerà un'essenza inconfondibile.

Candele galleggianti per la casa

Ecco l'idea per un centrotavola natalizio facile e originale, per te o da regalare: ti basterà un vaso o una ciotola decorata e alcune candele galleggianti. Se vuoi puoi aggiungere piccoli sassi colorati, conchiglie e petali di fiori: le candele galleggianti colpiscono l'attenzione e aggiungeranno allegria alle decorazioni di casa.

