S copri le idee regalo per trasformare il tuo nido domestico in un caldo rifugio all'insegna del Natale

Regali di Natale per la casa

I regali di Natale per la casa sono l'idea perfetta per gli amici e amiche che hanno da poco cambiato casa, e non solo. Più in generale è una buona idea per chi ama i regali di Natale utili.

E poi per le feste più che mai la casa torna a essere il centro del nostro mondo e si trasforma in un rifugio relax dove accogliere le persone che amiamo e godere del tempo, anche in solitudine, ogni volta che abbiamo un momento libero tutto per noi per riposare e da dedicare a ciò che amiamo.

Durante il periodo invernale sale la voglia di comfort e del dolce tepore da fra le pareti domestiche: è l'occasione per rinnovare casa e pensare a regali a tema in grado di portare allegria e buon umore grazie a un design ispirato e funzionale. Scopri le idee più belle con i regali di Natale per la casa, dedicati a amici, la mamma e il papà,i suoceri o... per te!

Decorazioni natalizie: le idee più belle

Palline di Natale, luci e, ovviamente, l'albero di Natale, da realizzare secondo lo stile che più ti rappresenta. Un'idea originale per decorare l'albero? Appendere ai rami tanti fiocchi rossi e argento, da alternare a ciondoli natalizi, biscotti e fette di arancia essiccate legate con spago o nastri colorati.

Piccole idee regalo per la casa

Per l'amica che ha la vasca da bagno? Le bombe da bagno, in grado di sprigionare profumo e colorare l'acqua di magia. Oppure il cofanetto di tisane e infusi da lasciare sul ripiano della cucina pronto per la pausa, ideale per gli amanti del tè. Dal cesto in vimini per la spesa allo scacciapensieri da appendere alla porta le idee regalo per la casa sono tantissime, anche con un budget piccolo piccolo.

Regali di Natale per il salotto

Fra gli oggetti più amati dalle nonne ci sono i cuscini da personalizzare con le fotografie dei nipotini, un'idea regalo per la suocera: semplice e d'effetto. In alternativa sì a plaid e coperte da tenere sul divano, o il pouf, morbidissimo e in grado di essere sfruttato anche in una casa piccola perché estremamente versatile.

Regali di Natale per la cucina

Il grembiule, per un regalo di Natale economico, oppure un'idea simpatica, come il set per creare tanti cioccolatini e biscotti. Il regalo che potrebbe stupire le mamme che amano sperimentare in cucina e hanno già tutto? La friggitrice ad aria per friggere tante prelibatezze senza olio: diventerà esperta persino in tempura.

Regali di Natale per la camera da letto

Cosa ne dici della coperta o della sottocoperta elettrica? Da posizionare sopra al materasso e accendere per qualche minuto prima di andare a dormire farà la felicità dei più freddolosi (ricordarsi di spegnere!). Per chi è attento all'ecologia fra i regali di Natale ecosostenibili più utili e belli ci sono i set di lenzuola e coperte in cotone sostenibile, realizzate con materiali green e aziende certificate anche dal punto di vista dell'impegno nelle condizioni dei lavoratori. Hai in mente di farti un regalo importante? Punta su cuscino e materasso: schiena e collo ti ringrazieneranno.

Regali per chi ha in casa un amico peloso

Chi ha un cane o un gatto fra le pareti domestiche è molto attento alle esigenze dell'amico peloso e in genere è molto felice all'idea di un piccolo dono che aiuti la vita insieme, un'attenzione che non tutti hanno. L'idea smart? La ciotola di design e il cuscino per la nanna, che potrà essere posizionato nell'angolo di casa più amato, oppure una piccola coperta dove acciambellarsi nei giorni più freddi.

Regali classici per la casa

Il servizio di tazzine per il caffè (solo se sai che risulterà utile!) o quello di bicchieri per il vino, magari in versione natalizia: insieme a piatti, tovaglie e attrezzi utili per la cucina rappresentano alcuni dei regali più classici, particolarmente indicati per chi ha cambiato casa o ha avuto di recente un trasloco. Il rischio, infatti, è averne già... fin troppi! Cerchi un regalo originale per la casa? Punta sulla cantinetta per il vino, ideale per gli appassionati, oppure lo zerbino con una scritta simpatica.

Idee regalo per illuminare casa

Le lampade hanno il potere di arredare con la luce: se ami il design potrai scovare il pezzo giusto, facendo attenzione allo stile della persona che lo riceverà. Dalle lampade classiche alle chicche vintage la luce porterà bellezza e calore. Un'idea anticonvenzionale per illuminare casa? La tenda luminosa, per trasformare il periodo delle feste in una decorazione per tutto l'anno.

