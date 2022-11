S copri le idee golose per augurare buone feste con un dono gourmet, anche da mettere nei cesti natalizi

Cesti natalizi e regali enogastronomici

I cesti natalizi sono probabilmente uno di quei regali di Natale utili e che piacciono davvero a tutti: difficile non apprezzare i regali enogastronomici, specie se scelti con grande cura. Sì, perché il cibo è condivisione, ricordo di infanzia, curiosità e capacità di viaggiare per il mondo riportando aromi e conoscenze. Le feste sono il periodo dell'anno in cui abbiamo finalmente tempo e a questo dovremmo dedicare i nostri momenti migliori: stare con chi amiamo facendo ciò che ci ispira.

Dal vino giusto per il pasto o il brindisi insieme alle tante leccornie capaci di solleticare il palato e fare la felicità del cuore: nei cesti natalizi si può mettere davvero di tutto, adattando il contenuto al destinatario. Di conseguenza i cesti natalizi possono diventare un regalo adatto a tutti: agli amici, alla mamma e al papà.

Il cesto natalizio enogastronomico ti permette di scegliere tanti prodotti, diversi a seconda di chi è destinato a riceverli, unendo l'idea di regalo utile a un pensiero che colpisce sempre. Divertiti a confezionare tu il cesto lasciandoti ispirare dalle tradizioni regionali, ecco alcune idee.

Cesti natalizi per i fan dell'aperitivo

Cosa mettere in un cesto natalizio pensato per chi adora gli aperitivi? Bocconcini ai peperoni, carciofini, cipolline o la classica giardiniera: le conserve di verdura, sott'olio o con l'aceto, sono stuzzicanti e costituiscono un'ottima idea per l'aperitivo, da unire a piccole confezioni di marmellate piccanti che potranno essere degustate con i formaggi. Per gli appassionati dell'happy hour perché non pensare al necessario con cui preparare il drink preferito per l'aperitivo?

Prodotti da forno per il cesto natalizio

Amati dai bambini, i grissini sono versatili e si accordano a ogni gusto. Oggi esistono in infinite varianti, dai torinesi, classici, alle preparazioni con farina di farro, lievito madre, olio extravergine: i prodotti dell'antica tradizione mediterranea. Perfetti da inserire nel cesto di Natale, i grissini saranno il perfetto accompagnamento durante l'antipasto.

Prodotti da forno per il cesto natalizio: i taralli

Al vino, al finocchietto, alle mandorle, napoletani e pugliesi... quante sono le varietà e le ricette dei taralli! Stuzzicanti e perfetti dall'aperitivo all'ora di merenda, questo snack tradizionale accompagna ogni momento della giornata con il gusto delle buone cose di una volta. Nel cesto di Natale puoi inserire la tua preparazione preferita o quella ancora da scoprire.

I salumi per il cesto di Natale

Dal Pata Negra, il celebre iberico proveniente da maiali alimentati con ghiande, ai prosciutti del nostro territorio e le preparazioni nostrane, i salumi costituiscono un'idea gustosa da includere nel classico cesto enogastronomico di Natale. Per gli appassionati golosi puoi scegliere prodotti come soppressata, cotechino e zampone, tipici delle feste: sarà l'occasione per gustarli insieme a Capodanno o nel menù dei primi giorni dell'anno.

Non solo cibo nei cesti natalizi

Chi ha detto che un cesto enogastronomico non possa contenere libri? Sarà perfetto un manuale di cucina oppure un volume che ispiri la preparazione di nuove ricette del cuore. Ma nel cesto di Natale può essere un'ispirazione felice il calendario del nuovo anno o un calendario dell'avvento, per augurare una magica attesa e un felice nuovo inizio.

Dolci delle feste per i cesti natalizi

Quali dolci inserire nel cesto enogastronomico? Ovviamente pandoro e panettone, i classici della tradizione, da rivedere all'insegna delle preparazioni artigiane più originali. Non solo: fra le chicche regionali confetti, cioccolatini e la frutta secca, per esempio datteri, mandorle, pistacchi, uvetta e noci. Per ritrovare il gusto autentico e assaporare lentamente nei prossimi mesi.

La scelta di formaggi per il cesto di Natale

Come dimenticare i formaggi? Per il cesto enogastronomico da regalare scegli un prodotto tipico, è l'occasione perfetta per affidarti alla tradizione e favorire le piccole aziende che ancora seguono lavorazioni antichissime. Questo ti permetterà di far conoscere e amare queste delizie condividendole con parenti e amici. A proposito, aggiungi una marmellata da degustare insieme ai formaggi: ne esistono di tantissime varietà, dalle mele cotogne o le cipolle alle preparazioni piccanti.

Vini per i cesti natalizi

Nel cesto di Natale non può mancare la classica bottiglia, con le bollicine o fermo. Se le bollicine saranno perfette per l'aperitivo e il momento del dessert, un buon vino rosso o un bianco fermo sono la scelta ideale per accompagnare i piatti della tradizione durante il pasto. Buone feste!

