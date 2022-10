Dedicato a chi desidera un'idea che non sia scontata e vuole colpire nel segno, ecco le dritte per un regalo unico: sarà un Natale bellissimo

Regali di Natale originali

Stai cercando regali di Natale originali? Lo sappiamo: trovare regali di Natale particolari e non già visti è sempre più difficile, soprattutto quando si tratta di fare regali agli amici di sempre o alla famiglia (cui abbiamo già regalato di tutto negli anni). Stesso discorso per la folle idea di fare regali di Natale originali per lei o per lui: anche il regalo per il partner è sempre più "insidioso".

Però ci tieni a fare un regalo pensato, non prevedibile e allo stesso tempo anche indovinato e che sorprenda chi lo riceve. Prima di tutto ricorda che la vera conquista non sta nella capacità di colpire a tutti costi, bensì nell'attenzione verso il destinatario. Perché sia davvero speciale un regalo deve essere mirato, tagliato su misura della persona che aprirà il pacchetto, ma perché questo sia possibile è necessario avere attenzione, gusto e ascolto.

Ascolta i segnali che l'altro ti manda e punta su un'idea in grado di rispondere a un bisogno o un desiderio raccontato fra le righe: riceverlo sarà una meravigliosa sorpresa. Di seguito trovi idee regalo di Natale originali per tutte le tasche (ma se il budget è davvero limitato dai un'occhiata alla nostra raccolta sui regali di Natale economici) Ecco le ispirazioni per festeggiare Natale con un regalo unico. Auguri!

Regali di Natale personalizzati

Anche una semplice tazza può diventare un regalo unico quando è personalizzata: scegli tu una frase o la dedica mirata per la persona che la riceverà. Per gli amanti del vino consigliati i calici da personalizzare con l'incisione su vetro: ogni brindisi diventerà indimenticabile.

Cuscino... da abbraccio!

Ce n'è per tutti i gusti, dal cuscino che ha la forma di un braccio con tanto di camicia a quello da viaggio con il supporto per il mento: sì, per i giorni in cui c'è bisogno di un abbraccio questo regalo sarà perfetto da tenere in bella vista sul divano o lasciare in auto.

Di che calendario sei?

Il calendario è l'oggetto che ogni anno ritorna, di cui non possiamo fare a meno da sempre, ma da alcuni anni viene ripensato in tanti modi diversi. A seconda della sua veste riuscirà a ispirarti, dare forza, farti sorridere e ritrovare la grinta necessaria per affrontare ogni giorno con la giusta dose di energia. Tu quale scegli?

Regali originali economici

Calzini sì, ma decisamente anticonvenzionali: ci sono quelli con le dita separate e quelli sushi, o con i supereroi Marvel per un regalo dedicato agli amanti dei fumetti. Insomma, i calzini, un accessorio che decisamente utilizziamo spesso, se scelti con ironia saranno l'occasione per un regalo economico ma originale.

La mappa stellare personalizzata

Insieme al mappamondo è una di quelle idee che non passano mai di moda, soprattutto per gli appassionati di stelle e i sognatori con la testa fra le nuvole. La mappa stellare, da stampare su cartoncino e trasformare in un poster, oppure in plexiglass sarà la fotografia del cielo per fermare il tempo di un momento speciale.

Passione bar: le idee regalo

Tutto l'occorrente per un cocktail perfetto anche a casa, oppure il kit per fare la birra o, ancora, la macchina da caffè per un espresso come al bar. Insomma l'ispirazione per un regalo tagliato su misura per chi il proprio locale preferito lo crea... direttamente fra le pareti domestiche! Dedicato agli aspiranti baristi.

Regali originali di design per la casa

Chi ama essere originale lo è anche fra le pareti di casa: a volte per un regalo d'eccezione basta un oggetto piccolo-piccolo ma che non passi inosservato. Come l'appendiabili, da ripensare in chiave ironica e coloratissima, o la lampada da tavolo in legno a forma di uomo, snodabile, da trasformare ogni volta grazie a tante posizioni diverse.

Per chi... ha naso!

Cosa ne dici del kit con gli aromi per allenarsi da sommelier? Un'idea originale ed efficace dedicata a chi ha la passione per il vino e desidera saperne di più. In alternativa sì alle proposte di degustazione e una bottiglia pregiata: forse non vincerà l'Oscar per originalità, ma verrà certamente apprezzata! Per celebrare il Natale con un brindisi speciale. Auguri!

