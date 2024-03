U n termine talmente citato che in molti hanno pensato fosse abusato. Eppure, ci sono alcune frasi sulla resilienza che possono farci riflettere davvero sulla sua importanza nella nostra vita

Frasi sulla resilienza

Nel corso della nostra esistenza tutti quanti, indistintamente, passiamo attraverso momenti difficili o riceviamo dei duri colpi che ci mettono alla prova. Oggi, con queste frasi sulla resilienza, cercheremo di ricordarvi che non conta tanto quanto in basso si cade o quante difficoltà affrontiamo, ma il fatto di riuscire a essere flessibili.

Le resilienza, infatti, è la capacità di affrontare e superare i momenti duri, anche quelli apparentemente insuperabili, e tornare a essere più forti di prima. Proprio come i giunchi che si piegano durante le forti giornate di vento, anche noi esseri umani possiamo tornare in piedi. E vale la pena ricordarlo, iniziando da alcune frasi d’impatto:

La persistenza e la resilienza derivano solo dall’aver avuto la possibilità di affrontare problemi difficili. ( Gever Tulley )

) La resilienza nasce dalla convinzione nella propria autoefficacia, dalla capacità di affrontare il cambiamento e dall’uso di un repertorio di abilità di risoluzione dei problemi. ( Brigid Gillespie )

) Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati. ( Ernest Hemingway )

) La resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà coltivando le risorse che sono dentro di noi. ( Anonimo )

) La resilienza non è una condizione ma un processo: la si costruisce lottando. ( George Eman Vaillant )

) Il termine “resilienza” in origine proveniva dalla metallurgia: indica, nella tecnologia metallurgica, la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate. Per un metallo la resilienza rappresenta il contrario della fragilità. Così anche in campo psicologico: la persona resiliente è l’opposto di una facilmente vulnerabile. (Pietro Trabucchi)

Aforismi sulla resilienza

Proseguiamo, ora, con alcuni aforismi. Non si tratta soltanto di frasi famose, ma di definizioni che, in modo breve o più prolisso, lasciano intendere non solo quanto la resilienza sia importante, ma anche che esistono dei modi per allenarla e svilupparla. La forza e la capacità di superare istanti difficili o troppo complessi anche solo per essere descritti è dentro di noi: dobbiamo solo tirarla fuori.

Nessuno ti colpirà più forte della vita stessa. Non importa quanto duramente rispondi. Importa quanto puoi sopportare e continuare a combattere, quanto puoi soffrire e continuare ad andare avanti. È così che vinci. ( Sylvester Stallone )

) Il fallimento fa parte della vita. Il successo non ti insegna niente, ma il fallimento ti insegna la resilienza. Ti insegna a prendere te stesso e a riprovare. ( Sarah Morgan )

) Quando la freschezza del mattino è stata sostituita dalla stanchezza del mezzogiorno, quando i muscoli delle gambe sentono la stanchezza, la scalata sembra infinita, e improvvisamente nulla va come avresti desiderato – è allora che non devi esitare. ( Dag Hammarskjöld )

) Nessuno sfugge al dolore, alla paura e alla sofferenza. Eppure dal dolore può venire la saggezza, dalla paura può venire il coraggio, dalla sofferenza può venire la forza – se abbiamo la virtù della resilienza. ( Eric Greitens )

) Noi siamo costruiti per convivere quotidianamente con lo stress. A questo scopo possediamo dentro di noi, come un dono, un insieme di risorse che abbiamo ereditato dal passato e che costituiscono la nostra «resilienza». Ed è la resilienza la norma negli esseri umani, non la fragilità; la resilienza psicologica, ovvero la capacità di persistere nel perseguire obiettivi difficili, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà che ci si presentano. ( Pietro Trabucchi )

) Resilienza è accettare la tua nuova realtà, anche se è meno buona di quella che avevi prima. Puoi combatterlo, puoi urlare per ciò che hai perso, oppure puoi accettarlo e provare a mettere insieme qualcosa di buono. (Elizabeth Edwards)

Frasi sulla resilienza in amore

Sì, spesso riusciamo a scoprire di essere resilienti dopo delle brutte delusioni d’amore. Questi momenti difficili e dolorosi ci travolgono in pieno, ma la verità è che ci aiutano anche a evolverci e ci portano a scoprire che, dopo momenti molto tristi, la gioia torna sempre. E a quel punto, scommettiamo che cercherete tutte le più belle frasi sulla felicità!

Resilienza è sapere che sei l’unico che ha il potere e la responsabilità di rialzarti. ( Mary Holloway )

) Beati i cuori che possono piegarsi, non saranno mai spezzati. ( Albert Camus )

) La resilienza, come la ruota di un carro, richiede una forza di base e un disprezzo per la gravità. ( Amy Koppelman )

) La resilienza è molto diversa dall’essere insensibili. Resilienza significa che sperimenti, provi, fallisci, fai male. Tu cadi. Ma continua così. ( Yasmin Mogahed )

) Gli eventi negativi, le spiegazioni permanenti ti lasciano impotente per anni, impedendoti di cambiare, mentre le spiegazioni temporanee ti danno resilienza, ossia la capacità di riprenderti da dolori emotivi e situazioni avverse. ( Estanislao Bachrach )

) E la resilienza disse al cuore: Abbi il coraggio di essere fragile. (Miriam Ciraolo)

Frasi sulla resilienza nella vita

A prescindere dalle delusioni d’amore, comunque, la resilienza è qualcosa che possiamo trovare, scoprire e sfruttare nel corso di tutta la vita. Momenti di tristezza, rabbia e disperazione possono e in qualche modo “devono” capitare per farci crescere e per farci progredire, ed è proprio in questi casi che possiamo scoprire che quello che ci sembrava un ostacolo insormontabile, in realtà, è qualcosa che possiamo superare e che ci rende addirittura migliori.

La quercia ha combattuto contro il vento e si è rotta, il salice si è piegato quando doveva ed è sopravvissuto. ( Robert Jordan )

) Le difficoltà spesso preparano le persone normali a un destino straordinario ( C.S. Lewis )

) La vita non diventa più facile o più indulgente, diventiamo più forti e più resilienti. ( Steve Maraboli )

) È la tua reazione alle avversità, non le avversità in sé, che determina come si svilupperà la storia della tua vita. ( Dieter F. Uchtdorf )

) Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato, ma niente può essere cambiato finché non viene affrontato. ( James Arthur Baldwin )

) La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. ( Charles R. Swindoll )

) Chi ti ha fatto cadere per spegnere il tuo sorriso, non sa che l’aurora nasce ogni giorno e mai s’arresterà. ( Silvia Zoncheddu )

) La resilienza, che permette di tornare a vivere, associa la sofferenza al piacere di trionfare. ( Boris Cyrulnik )

) Dall’altra parte di una tempesta c’è la forza che deriva dall’averla attraversata. Alza la vela e comincia. ( Gregory S. Williams )

) Ci sono cose che tutti possiamo fare per aumentare la nostra resilienza, ma ci sono anche cose che possiamo fare per aumentare quella degli altri. ( Sheryl Sandberg )

) La resilienza è la nostra capacità di riprenderci dalle sfide della vita e dalle difficoltà impreviste, fornendo protezione mentale da disturbi emotivi e mentali. (Michael Rutter)

Frasi su ottimismo e resilienza

Infine, non potevano mancare delle parole che parlano sì di resilienza, ma anche di ottimismo e di positività. Efficaci tanto quanto le frasi motivazionali e significative proprio come le frasi profonde, quelle che seguono sono delle vere e proprie pillole da leggere (o scrivere, o dedicare) quando sentiamo il bisogno di ricordarci che quasi ogni cosa è possibile: basta “solo” volerlo e trovare la forza dentro di sé.

Sbagliate il cento per cento dei colpi che non tirate mai. ( Wayne Gretzkty )

) Chi possiede un “perché” abbastanza forte può superare qualsiasi “come”. ( Friedrich Nietzsche )

) Come piccoli semi con un grande potere di spingersi attraverso un terreno duro e diventare alberi possenti, abbiamo riserve innate di forza inimmaginabile. Siamo resilienti. ( Catherine DeVrye )

) Hanno cercato di seppellirmi, ma non sapevano che io sono un seme. ( Dinos Christianopoulos )

) Io sono padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima ( William Ernest Henle y)

y) La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. ( Confucio )

) Impara a scrivere le tue ferite sulla sabbia e a incidere le tue gioie nella pietra. (Lao Tzu)