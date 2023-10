Q uando la domanda su come affrontare un partner che tende ad arrabbiarsi si delinea all’orizzonte dei propri pensieri, è importante farsi una domanda: la si vuole gestire, questa rabbia, o la si può comprendere?

Rabbia del partner: come affrontarla

Alcune persone tendono ad arrabbiarsi facilmente: questione di carattere, verrebbe da dire. Personalità fumantine, che amano i loro cinque minuti di furia incontrollata. La rabbia del partner è un’emozione e, proprio come la tristezza, non va negata. Tuttavia, proprio come la tristezza, va controllata.

Controllata da chi? Di certo non dal partner. Gestire la rabbia del partner è un concetto di per sé radicato nella matrice patriarcale della società per cui nelle relazioni eterosessuali una donna deve imparare a comprendere e imbrigliare i tratti spigolosi di chi ha accanto. Non è davvero così. La domanda che ti devi porre è: posso gestire la mia reazione alla sua rabbia, a patto che non ci sia un comportamento violento nel mezzo?

La rabbia e le relazioni di coppia

Come tutte le altre emozioni, la rabbia ha le sue origini ben precise. Un partner che tende agli accessi d’ira sta sfogando un malessere o sta applicando uno schema comportamentale che, nella sua esperienza, ha sempre funzionato per attirare l’attenzione o per sfogarsi.

Le tre cose importanti che devi sapere sono che:

Non devi tenerlo a bada

Non devi imparare a gestirlo

Non devi fartene una ragione

Sei pienamente padrona della tua vita, e della possibilità di ritagliarti spazio per quanto riguarda la tua vita e chi vuoi accanto. Una persona irascibile, nervosa o che tende ad arrabbiarsi e alzare la voce per niente, con atteggiamenti aggressivi e poco rispettosi, può portare una relazione alla rottura. E rompere con una persona che non si può affrontare non è sbagliato: è sano e, nei casi più gravi, ci salva la vita.

Comprendere le origini della rabbia del tuo partner non è tanto importante quanto può sembrare. O meglio: lo è, quando è funzionale a un approccio fatto di comunicazione reciproca e, soprattutto, a una risoluzione. Capire perché il tuo compagno di vita si arrabbia non significa che poi ti sarà più facile sopportarlo: significa comprendere i motivi per cui la sua emotività sfoga in un certo modo.

Comunicare con un partner irascibile: si può?

Il tuo compito in quanto partner non è quello di aggiustare i problemi dell’altro. Ognuno salva e aggiusta se stesso per il proprio bene, e per proteggere una relazione a cui tiene. La rabbia di un partner è un problema suo che in qualche modo ricade anche su di te. Si tratta di una cattiva modulazione delle emozioni che sfocia in uno scontro o in un’aggressione verbale.

Un partner sempre arrabbiato non è una persona facile con cui convivere e, soprattutto, non è un ambiente sano in cui tornare dopo una lunga giornata nel mondo. Il primo passo è ammetterlo con se stesse: il mio partner ha un problema.

A questo punto bisogna trovare il modo di parlargliene, possibilmente non dopo uno scontro, ma in un momento buono. È importante che entrambi i membri della coppia siano motivati a intraprendere un percorso di coppia per imparare a esprimere le emozioni in maniera più produttiva e più ricca.

Percorsi di coppia e rabbia del partner

Nel momento in cui il proprio compagno non è motivato a intraprendere un percorso di questo tipo, è importante capire che il problema non risiede in te. Devi capire che il tuo spazio è sacro, e il rispetto nei tuoi confronti lo è tanto quanto lo è la sua decisione di non affrontare la rabbia.

Non avere paura di prenderti un po’ di spazio e un po’ di tempo se il tuo compagno ti manca di rispetto preso dall’impeto di:

Una difficoltà

Un imprevisto

Una giornata stressante

Stanchezza

Ci sarà sempre un motivo che innesca la rabbia, perché la rabbia deve sfogare, e perché tu sei la persona più vicina e spesso anche il bersaglio più facile. No, non è perché sei donna o perché sei debole: è perché sa che gli vuoi bene, e sa che sei disposta a dargli più margine di quanto non farebbe una qualsiasi altra persona.

Lavorare sui propri vissuti emotivi ci permette di capirli meglio, elaborarli davvero e non più solo subirli. È una procedura fattibile? Assolutamente sì, a patto che venga intrapresi da entrambi nella coppia.

Niente vendetta sul partner che tende ad arrabbiarsi

L’aggressività del partner può trasformarsi in un problema molto serio per alcune donne. Tirare fuori il carattere potrebbe non bastare e potrebbe essere un luogo comune nocivo. Il tuo compito è sottrarti in maniera efficiente e salutare allo sfogo del partner, specialmente quando diventa un attacco nei tuoi confronti. Evitare il confronto nei momenti di rabbia significa imparare anche a non fargliela pagare: la vendetta, i musi lunghi, sono espedienti infantili che non aiutano a smuovere la situazione. Solo la comunicazione, quella vera, può aiutare.