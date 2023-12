C onoscere, scoprire e interpretare la vita, l'amore e l'amicizia: ci proviamo con le frasi profonde di grandi poeti e intellettuali

La vita, l’amore e l’amicizia sono da sempre qualcosa di segreto e misterioso. Le frasi profonde che raccontano questi stati e sentimenti ci fanno riflettere ed emozionare, portandoci a un nuovo livello di conoscenza.

Frasi profonde sulla vita

La vita non è solo un dono prezioso, ma è prima di tutto un mistero da svelare. A volte ci fa soffrire e non capiamo perché, altre ci sorprende. Sognatori, intellettuali, scrittori e pensatori di ogni tempo hanno cercato di raccontare la vita e di condividere la loro esperienza, fra consigli e segreti.

I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. (Mark Twain)

La vita non è sempre questione di tenere in mano delle buone carte ma, a volte, di saper giocare bene una mano svantaggiosa. (Jack London)

Se non hai mai mangiato con le lacrime agli occhi, non conosci il sapore della vita. (Johann Wolfgang von Goethe)

La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prender nota dei torti subiti. (Charlotte Brontë)

Se potessimo vedere il miracolo di un singolo fiore, la nostra intera vita cambierebbe. (Buddha)

La vita è un male degno di essere vissuto. (Fernando Pessoa)

Ogni giocatore deve accettare le carte che la vita gli offre: ma una volta che le ha in mano, deve decidere da solo come giocarsele per vincere la partita. (Voltaire)

Gli occidentali vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. (Dalai Lama)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. (Antoine de Saint-Exupéry)

La vita è una sfida, affrontala! La vita è un sogno, realizzalo! La vita è un gioco, giocaci! La vita è amore, divertiti! (Sathya Sai Baba)

Il modo più sicuro per rendere la vita piacevole a noi stessi è renderla piacevole agli altri. (Arturo Graf)

Il meglio della vita lo si passa a dire “è troppo presto”, poi “è troppo tardi”. (Gustave Flaubert)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Non puoi trovare pace evitando di vivere. (Virginia Woolf)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)

La prima e l’ultima cosa che devi fare in questo mondo è andare avanti senza che ti schiacci. (Ernest Hemingway)

La vita è il treno, non la stazione ferroviaria. E finora tu non hai viaggiato: hai soltanto cambiato paese – una cosa del tutto diversa. (Paulo Coelho)

Ci sono due grandi tragedie nella vita: una è non ottenere ciò che si vuole, l’altra è ottenerlo. (Oscar Wilde)

Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

La vita non è un luogo particolare o una destinazione - la vita è un viaggio. (Thich Nhat Hanh)

Frasi profonde sull'amore

Amato, sognato, desiderato e vissuto: l’amore vero è da sempre un enigma. Un sentimento senza confini che in tanti hanno voluto raccontare, ma che in pochi hanno saputo decifrare. Le frasi profonde sull’amore provano a svelare questo enigma, fra dichiarazioni importanti, sentimenti forti ed legami che non scompaiono.

Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente. (Madre Teresa di Calcutta)

L’amore vero essendo infinito ed eterno, non può essere consumato che nell’eternità. (Aldous Huxley)

Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro. (Umberto Saba)

Quando si ama qualcuno si pensa sempre: uno di noi dovrà morire prima dell’altro e questo resterà solo. Se non si pensa così, in realtà non si ama. (Erich Maria Remarque)

È in questo che consiste il vero amore: lasciare che una persona sia ciò che davvero è. La maggior parte delle persone ti ama per quello che pretendono tu sia. (Jim Morrison)

L’amore vero si dispera o va in estasi per un guanto perduto o per un fazzoletto trovato, e ha bisogno dell’eternità per la sua devozione e le sue speranze. Si compone insieme dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. (Victor Hugo)

L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirti cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride. (Albert Einstein)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua. (Alfred de Musset)

L’amore? Non si cerca. Non si aspetta. Non si sceglie. Nasce per caso, quando meno te lo aspetti. Arriva e basta! Arriva nel giorno più triste, nel periodo più buio o addirittura quando hai perso le speranze e non lo desideri più. È proprio così, l’amore non avvisa mai. (Fabio Volo)

Un vero amore non sa parlare. (William Shakespeare)

Il vero amore è quando ricavi altrettanto piacere dal dare piacere che dal riceverlo. (Paul Auster)

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. (Khalil Gibran)

Amano davvero, quelli che tremano nel dire di amare. (Philip Sidney)

Ogni amore, è fatto di sacrifici nascosti, gesti che l’altro non conosce subito, e che a volte non conoscerà mai direttamente. (Jonah Lynch)

L’amore è il nostro vero destino. Non troviamo il significato della vita da soli. Lo troviamo insieme a qualcun altro. (Thomas Merton)

Il vero amore rende il pensiero della morte familiare, facile, senza terrori: un semplice termine di paragone, il prezzo che si pagherebbe per tante cose. (Stendhal)

Frasi profonde sull'amicizia

Fra i legami più forti che possiamo creare nel corso della vita c’è l’amicizia. Essere amico di qualcuno significa condividere momenti sia belli che brutti, tendersi la mano quando serve e restarsi sempre accanto, qualsiasi cosa accada.

Il problema non è morire per un amico, ma è trovare un amico per cui valga la pena morire. (Mark Twain)

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. (James Francis Byrnes)

Quando un amico chiede non esiste la parola domani. (George Herbert)

Quando due amici si comprendono completamente, le parole sono soavi e forti come profumo di orchidee. (Lao Tzu)

L’amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in acque tranquille, ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato. (Ambrose Bierce)

Il più grande dono della vita è l’amicizia, e io l’ho ricevuto. (Hubert Humphrey)

Un amico fedele vale diecimila parenti. (Euripide)

Nel biscotto della vita, gli amici sono le gocce di cioccolato. (Salman Rushdie)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco. (Proverbio siciliano)

Amico mio accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac)

La vita non è avere mille amici, ma trovare i pochi giusti di cui hai bisogno. (A.R. Asher)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)