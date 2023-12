L e frasi sagge sono le migliori per tutte le dediche: riassumono la vita in maniera pungente, ispirante e talvolta sanno essere la risposta perfetta a un evento o a un aneddoto del passato

Le frasi sagge ci spingono a riflettere: metto in moto i nostro neuroni e ci fanno capire che spesso siamo circondati da molto più di quello che possiamo vedere con gli occhi. È un modo per interpretare la vita, filtrarla sotto lo sguardo impavido della saggezza dell’uomo.

Frasi sagge brevi

Le frasi sagge brevi sono noccioline di vita, emblemi di quello che l’essere umano ci ha insegnato nel corso dei secoli. Non servono chissà quali parole per trovare un senso ai nostri tempi, alle nostre vite, alla voglia di dare un significato.

Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica. (Ernest Hemingway)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

Per ottenere la felicità e raggiungere l’appagamento personale è essenziale saper dare e ricevere amore. (Dalai Lama)

Ecco il test per scoprire se la tua missione sulla terra è finita. Se sei vivo, non lo è. (Richard Bach)

Possa io fare della mia vita qualcosa di semplice e diritto, come un flauto di canna che il Signore riempie di musica. (Rabindranath Tagore)

Vivere rimane un’arte che ognuno deve imparare, e che nessuno può insegnare. (Havelock Ellis)

Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. (Mae West)

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean)

Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande. (Confucio)

L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla. (Socrate)

A tutti gli uomini è dato conoscere sé stessi e diventare saggi. (Eraclito)

L’uomo saggio non cerca la felicità, ma l’assenza di dolore (Aristotele)

Nessuno può darti consigli più saggi che te stesso. (Marco Tullio Cicerone)

Quello che non è utile allo sciame non è utile nemmeno all’ape. (Marco Aurelio)

Veramente saggio è chi vive ogni giorno come se fosse l’ultimo della sua vita. (Marco Aurelio)

La pazienza è la compagna della saggezza. (Agostino d’Ippona)

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. (George Bernard Shaw)

Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. (Napoleon Hill)

La saggezza ha le sue radici nella bontà. (Ralph Waldo Emerson)

La saggezza consiste nel chiedere alle cose e alle persone soltanto ciò che possono dare. (Henri-Frédéric Amiel)

Frasi sagge sulla vita

La vita è piena di ostacoli, ma l’uomo saggio sa come fermarsi davanti ad essi e trarre il messaggio dietro ciò che sta succedendo. Insomma: se le cose accadono per una ragione, è l’uomo saggio a potertelo spiegare.

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

La vita è breve. Rompi le regole. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama veramente. Ridi incontrollabilmente e non pentirti di niente che ti abbia fatto sorridere. (Robert Doisneau)

Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora. (John Baez)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. (Oscar Wilde)

Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (Marco Aurelio)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. (Albert Einstein)

La saggezza non è comunicabile. La scienza si può comunicare, ma la saggezza no. Si può trovarla, viverla, si possono fare miracoli con essa, ma spiegarla e insegnarla non si può. (Hermann Hesse)

Frasi sagge sulle persone

Le persone sono imprevedibili, ma la saggezza umana è un punto fermo nella complessità della vita. Ecco perché vi facciamo appello con questi preziosi aforismi.

Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. (Aristofane)

Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione. (Francesco Petrarca)

Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)

Essere saggio e amare eccede le capacità umane. (William Shakespeare)

Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo. (Molière)

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

Quando ti trovi d’accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti e riflettere. (Mark Twain)

La saggezza non si riceve, bisogna scoprirla da sé dopo un percorso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché è un modo di vedere le cose. (Marcel Proust)

Saggio è colui che si stupisce di tutto. (André Gide)

La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. (Henry David Thoreau)

Quand’anche potessimo essere sapienti del sapere altrui, saggi non possiamo essere se non della nostra propria saggezza. (Michel de Montaigne)

La buona educazione non sta nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma nel non mostrare di accorgersi se un altro lo fa. (Anton Čechov)

La vera amicizia si basa unicamente sulla fiducia e sull’affetto, che derivano a loro volta da un reciproco senso di sollecitudine e rispetto. Sentimenti come la fiducia e la gentilezza amorevole, che neutralizzano la sensazione d’isolamento e solitudine, non scaturiscono dalla semplice presenza fisica degli altri, dal loro presentarsi come amici, ma dal nostro stesso atteggiamento nei loro confronti, che deve essere improntato alla premura e al rispetto. In definitiva, la fonte ultima dell’amicizia è dentro di noi (Dalai Lama)

Penso che un amico sia qualcuno con cui puoi dividere le tue emozioni più intime, qualcuno che è disposto a rischiare l’amicizia pur di dirti quello che pensa tu non dovresti fare… un vero amico è qualcuno che ci tiene tanto da dirmi cose che non voglio sentire. (Peter Gabriel)

Frasi sagge ma divertenti

Tutti gli uomini davvero saggi non amano troppo prendersi sul serio. Ecco perché le frasi sagge ma divertenti sono così importanti e, soprattutto, ci riempiono di una grande quantità di motivi per sorridere, anche quando in apparenza non ci sarebbe proprio niente da ridere. Ecco alcune frasi divertenti, ma anche molto sagge:

Ricordatevi che con questa storia del “Siamo troppo diversi per stare assieme”, oggi non avremmo il vitello tonnato (Alfredo Colella)

Mi sono messa l’anima gemella in pace. (La Fata Carabina)

La vera gelosia scatta quando qualcuno fa ridere la persona amata meglio di quanto ci riesca tu.

Fatti non foste a viver come bruti ma vi siete adattati alla grande. (Alice Why)

Dimostro meno danni di quelli che ho. (Oscuro)