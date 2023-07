E cco le più belle frasi filosofiche sulla vita, l'amore e molto altro: tutte da leggere e condividere.

Frasi filosofiche

Filosofi, pensatori e scrittori hanno lasciato la loro eredità in frasi belle davvero, che ti aiutano a riflettere e spesso a capire meglio te stesso. Leggerle significa sentire nel profondo quella verità che finora ti era sempre sfuggita, ed è sempre meraviglioso scoprire quanta saggezza può celarsi dietro poche, semplici parole. Ecco una selezione di citazioni e aforismi filosofici sulla vita, l’amore e tanto altro.

Frasi filosofiche sulla vita

A volte colpiscono duro, ma il loro profondo significato scava dentro il tuo animo e raggiunge il cuore: queste splendide frasi filosofiche sulla vita ti saranno d’ispirazione per andare avanti sempre a testa alta, anche quando sul tuo cammino troverai degli ostacoli.

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da vivere. (Søren Kierkegaard)

Quanta più sabbia sfugge dalla clessidra della nostra vita, tanto più chiaramente dovremmo vedere attraverso di essa. (Niccolò Machiavelli)

Concentrati sul migliorare te stesso, non sul pensare di essere migliore. (Bohdi Sanders)

Le difficoltà spesso preparano una persona ordinaria ad un destino straordinario. (Christopher Markus)

Le più grandi benedizioni dell’umanità sono dentro di noi e alla nostra portata. Un uomo saggio si accontenta della sua sorte, qualunque essa sia, senza desiderare ciò che non ha. (Seneca)

La vita è troppo profonda per le parole, quindi non cercare di descriverla, vivila e basta. (C.S. Lewis)

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci ora, senza indugio. (Simone de Beauvoir)

È una vera rivelazione scoprire che il luogo in cui volevi scappare è esattamente lo stesso luogo da cui sei fuggito. Che la prigione non era il posto, ma la prospettiva. (Matt Haig)

La vita senza esperienza e senza sofferenze non è vita. (Socrate)

La qualità della tua vita è determinata dalla qualità dei tuoi pensieri. (Marco Aurelio)

Frasi filosofiche brevi

Sei alla ricerca di qualche frase ispirazionale da scrivere sulla tua agenda o come didascalia sulla tua ultima foto condivisa su Instagram? Ecco alcune delle più brevi, perfette per trovare la giusta motivazione ogni giorno, anche quando sembrano in arrivo momenti bui.

Se credi fermamente in qualcosa, alzati e combatti per questa. (Roy T. Bennett)

Il bene può esistere senza il male, mentre il male non può esistere senza il bene. (Tommaso d’Aquino)

La libertà consiste nel fare ciò che si desidera. (John Stuart Mill)

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente. (Mae West)

Se ti sputano alle spalle, significa che sei davanti a loro. (Confucio)

Non può esserci felicità se le cose in cui crediamo sono diverse da quelle che facciamo. (Freya Stark)

Chi sa non parla. Chi parla non sa. (Lao Tzu)

Abbiate il coraggio di usare la vostra intelligenza. (Immanuel Kant)

Non lasciare che il comportamento degli altri distrugga la tua pace interiore. (Dalai Lama)

Educare la mente senza educare il cuore non è affatto educazione. (Aristotele)

Più grande è la difficoltà, maggiore è la gloria nel superarla. (Epicuro)

Frasi filosofiche per il compleanno

Un tempo lo aspettavi con ansia, pensando ai regali che avresti ricevuto, oggi invece è solo un anno in più che se ne va: ecco le migliori frasi per gli auguri di buon compleanno, per prenderla con filosofia e ritrovare la voglia di festeggiare con i tuoi amici.

Non limitarti a contare gli anni, fai in modo che i tuoi anni contino. (Ernest Meyers)

Qualunque cosa se ne sia andata con il passato, il meglio deve ancora venire. (Lucy Larcom)

Invecchiando non diventiamo né migliori né peggiori, ma più simili a noi stessi. (Bernard Baruch)

Ogni anno, nel giorno del tuo compleanno, hai la possibilità di ricominciare da capo. (Sammy Hagar)

Non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. (Emily Dickinson)

Ci sono due grandi giorni nella vita di ogni persona. Quando nasciamo e quando scopriamo perché. (William Barclay)

Rispettiamo i capelli grigi, specialmente i nostri. (J.P. Sears)

Il bello di invecchiare è che non perdi tutte le altre età che hai avuto. (Madeleine L’Engle)

I nostri compleanni sono piume nell’ampia ala del tempo. (Jean Ritcher)

Dobbiamo essere in grado di crescere. Le nostre rughe sono le nostre medaglie del cammino della vita. Sono ciò che abbiamo passato e chi vogliamo essere. (Lauren Hutton)

Chi smette di imparare è vecchio, che abbia vent’anni o ottant’anni. Chi continua a imparare rimane giovane. La cosa più bella nella vita è mantenere la mente giovane. (Henry Ford)

Ci vuole molto tempo per diventare giovani. (Pablo Picasso)

Frasi filosofiche sulla morte

La morte è sempre stata la più grande paura dell’uomo, e sempre lo sarà. Ma è un passo inevitabile, perché dunque preoccuparsene più del dovuto? Queste frasi filosofiche ti aiuteranno a guardare al capitolo finale della nostra vita in prospettiva diversa.

La paura della morte deriva dalla paura della vita. Un uomo che vive pienamente è pronto a morire in qualsiasi momento. (Mark Twain)

Nessuno può dire con sicurezza che domani vivrà ancora. (Euripide)

Le persone temono la morte ancor più del dolore. È strano che temano la morte. La vita fa molto più male della morte. In punto di morte, il dolore è finito. (Jim Morrison)

La vita di ogni uomo finisce allo stesso modo. Sono solo i dettagli di come è vissuto e di come è morto che distinguono un uomo dall’altro. (Ernest Hemingway)

È naturale morire come nascere. (Francis Bacon)

Non è la morte che un uomo dovrebbe temere, ma piuttosto dovrebbe temere di non cominciare mai a vivere. (Marco Aurelio)

Non posso sfuggire alla morte, ma almeno posso sfuggire alla sua paura. (Epitteto)

La morte, dunque, il più terribile dei mali, non è nulla per noi, visto che quando siamo, la morte non è venuta, e quando la morte è venuta, non siamo. (Epicuro)

Dal mio corpo in decomposizione cresceranno dei fiori e io sono in loro, e questa è l’eternità. (Edvard Munch)

Dato che tutti devono morire, è meglio morire distinguendosi che vivere a lungo. (Gaio Musonio Rufo)

L’obiettivo di tutta la vita è la morte. (Sigmund Freud)

Dopo la tua morte sarai quello che eri prima della tua nascita. (Arthur Schopenhauer)

Frasi filosofiche sull'amore

L’amore, il sentimento più forte che tutto può: chiunque lo abbia mai provato sa bene la potenza che si cela dietro questa semplice parola. E da innamorati, non c’è niente di più bello che scambiarsi parole dolci e frasi d'amore. Ecco alcune frasi filosofiche da dedicare alla persona che ami, pensieri bellissimi che racchiudono un sentimento immenso.

Essere amati profondamente da qualcuno ti dà forza, mentre amare profondamente qualcuno ti dà coraggio. (Lao Tzu)

Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. (Socrate)

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza in amore è forse la più fatale per la vera felicità. (Bertrand Russell)

La follia dell’amore è la più grande delle benedizioni del cielo. (Platone)

L’amore è una tela fornita dalla natura e ricamata dall’immaginazione. (Voltaire)

Due anime con un solo pensiero, due cuori che battono all’unisono. (John Keats)

Nei sogni e nell’amore non ci sono cose impossibili. (Janos Arany)

L’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

C’è sempre un po’ di follia nell’amore. Ma c’è sempre anche un motivo nella follia. (Friedrich Nietzsche)

La vita senza amore è come un albero senza fiori né frutti. (Khalil Gibran)

Nel momento in cui avrai nel tuo cuore questa cosa straordinaria chiamata amore e ne sentirai la profondità, la gioia, l’estasi, scoprirai che per te il mondo è trasformato. (Jiddu Krishnamurti)

La vita è il fiore per cui l’amore è il miele. (Victor Hugo)

Due cuori innamorati non hanno bisogno di parole. (Marceline Desbordes-Valmore)

L’amore non guarda con gli occhi, ma con la mente. (William Shakespeare)

È meglio aver amato e perso che non aver mai amato affatto. (Alfred Tennyson)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la sua sono uguali. (Emily Brontë)