C osa accade alla nostra mente quando si vivono delle delusioni d'amore? Tante cose, anche positive, ma sta a noi usarle bene per uscirne più forti e guardare al futuro con positività.

Ah l’amore, questo folle sentimento che spesso rende folle anche chi lo prova. Ma cosa accade quando si vivono delle delusioni d’amore? Come cambiamo a livello mentale e cosa accade nel nostro cervello? Tante domande per un’unica risposta che le racchiude tutte: accadono molte cose, sia in positivo che, purtroppo, in negativo. Ed è bene conoscerle per sapere come agire, cosa tenere e cosa no e come proseguire la propria vita andando sereni e consapevoli verso nuove occasione e relazioni sentimentali.

E se si pensa che dopo una delusione d’amore sia solo il cuore a dover fare i conti con l’accaduto (e in senso metaforico), è importante sapere che anche il cervello è ampiamente interessato dall’evento, ma in senso fisico, concreto, con variazioni da non sottovalutare, come un aumento in modo rilevante di dopamina, anche nota come ormone del benessere. Come una sorta di reazione del cervello volta a superare l’accaduto e l’evento negativo in corso. Un meccanismo di auto-consolazione messo in atto dall’organismo che funge come un periodo di disintossicazione nei confronti di una sostanza che crea dipendenza.

Come comportarsi quando si vive una delusione d’amore

Di fatto, quindi, nel momento in cui si vivono delle delusioni d’amore è bene che ogni emozione che si provi venga lasciata fluire, senza contrastarla. Così facendo per il corpo è più semplice e automatico entrare nel periodo di disintossicazione sopra citato e iniziare la fase delle consolazione in cui avviene l’aumento della produzione di dopamina rispetto a quello della serotonina generata durante la relazione.

Se questo non avviene, e quindi se magari a causa di un tradimento entrano in gioco l’orgoglio o altri meccanismi di difesa, a subentrare nel soggetto che vive la delusione d’amore è la negazione dell’accaduto. Un atteggiamento mentale che fa vivere l’evento che ha generato la delusione con incredulità, senza accettarlo davvero, e solo dopo con rabbia, tristezza e dolore, fino al raggiungimento della verità, cristallina e innegabile anche per se stessi. Verità che, se non compresa a pieno, porta frustrazione, depressione e emozioni negative.

Il periodo di negazione, quindi, nonostante sia naturale e messo in atto come difesa personale, se protratto troppo a lungo ci fa rimanere bloccati in quella specifica situazione, diventando come un’ossessione in chi la vive. Senza permettere mai al cervello di entrare in auto-consolazione e di risolvere (e risollevarsi) dall’evento subito.

Vivere le emozioni per superare le delusioni d'amore

Di base, quindi, se da una parte la nostra psiche ci aiuta a uscire dalla delusione d’amore vissuta, dall’altra può intrappolarci in uno stato di negazione che ci impedisce di progredire e andare avanti serenamente nella propria vita. E tutto questo dipende dalla propria capacità e volontà di vivere le emozioni (tutte) e di guardare in faccia alla realtà senza timore, lucidamente e senza risentimento o pensieri negativi verso se stessi.

Dandosi il tempo necessario per lasciare che ogni emozione possa essere vissuta a pieno e nella sua totalità e regalandosi qualche momento di solitudine, domandandosi davvero cosa si vuole, cosa ci rende felici e mettendo nero su bianco la nostra nuova vita, priva di ciò che non ci appartiene più e piena di ciò che ha davvero valore per noi.

Solo cosi, infatti, conoscendo i propri bisogno reali, modificando gli schemi mentali che ci hanno condotto alla delusione d’amore e comprendendo a pieno ciò che la relazione precedente ci ha insegnato, è possibile creare le basi per un rapporto costruttivo e pieno di serenità. Partendo dalla propria gioia personale, guardando con positività al futuro (e a ogni possibile relazione) e lasciandosi stupire da questo in ogni singolo momento.

Come dire, a prescindere dall’intensità della delusione d’amore provata, permettete alla vostra mente di lavorare per voi, liberandovi delle emozioni che sentite, facendo un pieno di dopamina e ripartendo più sereni e positivi quando il bagaglio del passato sarà di nuovo vuoto e pronto per essere riempito di nuovo.