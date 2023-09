D iventare resilienti è possibile, ma per farlo dovrai rimboccarti le maniche e coltivare questo super potere che ti renderà invincibile!

La vita, purtroppo, non è fatta solo di momenti belli, ma spesso ci troviamo a dover affrontare difficoltà e problemi. In questi casi essere resilienti è essenziale. La resilienza infatti è la capacità di reagire di fronte alle avversità e agli eventi negativi, cercando di resistere e di trasformare in qualcosa di positivo ciò che ci sta accadendo.

Se sviluppi la resilienza riuscirai dunque a prendere un evento che ti fa soffrire e negativo, trasformandolo in qualcos’altro e riorganizzando la tua vita in modo da trarne qualcosa di buono. Immagina di essere a bordo di un’auto e di trovarti lungo una strada, quella della vita. Quando diventerà dissesta, ci saranno delle buche oppure sbanderai, riuscirai sempre a rimetterti al meglio in carreggiata e a proseguire il tuo cammino.

Il segreto per avere questa sorte di super potere è molto semplice. Impara a non opporti agli eventi nefasti e a combatterli, ma adattati a ciò che succede, cavalca il cambiamento e sfruttalo a tuo favore per trarre il meglio da ogni situazione.

1. Usa l’arma dell'ottimismo

Forse ti sembrerà assurdo (o inutile), ma l’ottimismo è un’arma potentissima per affrontare le difficoltà della vita. Le persone resilienti, non a caso, cercano sempre di cogliere il lato positivo di ogni situazione, sforzandosi di trarre il meglio anche da situazioni difficili. Anche i problemi possono trasformarsi in opportunità, l’importante è imparare a guardare ogni cosa dalla giusta prospettiva. Dunque prova a dire stop alle lamentele – o per lo meno limitale nel tempo – poi rimboccati le mani e cerca di cambiare la tua visione. D’altronde come recita il detto: quando si chiude una porta si apre un portone! Credici e vedrai!

2. Agisci, agisci, agisci

Il problema che hai non risolverà se resti con le mani in mano ad attendere o se piangi per ore. Sono le azioni che cambiano le cose, dunque asciuga le tue lacrime e, dopo esserti sfogata e liberata, prepara un piano d’azione. Forse la risposta al tuo problema non sarà subito perfetta, ma ti consentirà di iniziare un cammino che ti porterà verso la soluzione. In fondo chi è resiliente ha proprio questa caratteristica: si lancia, prova e non si arrende.

3. Coltiva i rapporti umani

A volte per ritrovare il sorriso e la forza di andare avanti basta una pacca sulla spalla. E a dartela può essere un amico, un amore oppure la tua famiglia. Coltiva le tue relazioni, rendendole sincere e autentiche, aiutando gli altri e lasciando che siano anche loro ad aiutarti. Non ti sentirai mai sola e riuscirai sempre a sollevarti dai tuoi dispiaceri grandi o piccoli.

4. Affronta le situazioni

Fuggire dai problemi e dalle responsabilità non farà che renderti più ansiosa e triste. Anche se è difficile prova ad affrontare le situazioni e sforzati di essere responsabile. Certo, ti farà paura lanciarti nel vuoto, dire quello che pensi, fare qualcosa che temi che non andrà bene o incontrare qualcuno di nuovo, ma tutte queste azioni ti renderanno più forte perché ti faranno uscire dalla tua comfort zone. Impara e ripetiti che non sei costretta a subire, ma che puoi sempre fare qualcosa, intraprendere una strada e prendere una decisione. Hai il controllo della tua vita, ricordatelo!

5. Sii flessibile

Diventare resilienti significa prima di tutto essere flessibili. Cerca di adattarti alle situazioni, di trarne il meglio e di guardarle da varie angolazioni. Un esercizio utile potrebbe essere quello di mettersi nei panni degli altri, guardando le situazioni da un altro punto di vista.

6. Sviluppa la creatività

La creatività gioca un ruolo fondamentale quando si parla di resilienza. Si tratta di un’abilità che può risultare molto utile per risolvere problemi e trovare soluzioni alternative e geniali. Non esiste un solo modo per poter risolvere una questione, dunque prova ad analizzare ciò che sta accadendo e crea tanti scenari. In questa situazione potrebbe risultare utile scrivere su un foglio di carta il problema e le soluzioni oppure immaginare degli scenari. Questi esercizi apriranno la tua mente e la renderanno più creativa. Una tip in più? Fai una bella passeggiata nella natura per schiarirti le idee!

7. Usa le parole giuste

Utilizzare parole positive è un ottimo punto di partenza per chi vuole essere resiliente. Se appena accade qualcosa non fai che lamentarti alimenterai un circolo vizioso in cui sarai immobilizzata dalla paura e non riuscirai a reagire. Frasi come: “Capitano tutte a me”, “Non ce la faccio”, “Sono sfortunata e basta”, “Non ci riesco” sono bandite perché ti rendono triste e apatica. Prova invece a sviluppare la fiducia in te stessa e a credere di più nel tuo valore. L’autostima è un’arma potentissima e va allenata quotidianamente. Quando ti senti giù di morale e sei convinta che non ce la farai prova a pensare a tutti i momenti difficili che hai superato brillantemente in passato. Ogni cosa passa e migliora, devi solo convincerti che ce la farai!