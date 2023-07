I l rispetto per noi stesse è fondamentale per trovare la felicità che meritiamo: come coltivarlo e perché è così speciale

Anche se spesso ci hanno convinto del contrario, la felicità è in realtà una cosa semplice e ha un piccolo segreto: amarsi. Sì, proprio così: il rispetto per te stessa può essere la chiave per renderti davvero serena e felice e per regalarti la vita che sogni.

Un’impresa semplice? Tutt’altro! Perché se innamorarsi di qualcuno a volte è facile, iniziare una storia d’amore con noi stesse spesso risulta davvero complicato. Colpa di tanti fattori, legati all’educazione, alla società in cui viviamo, ma anche ad una bassa autostima. Un vero peccato, perché amarsi significa prima di tutto rendersi felici, compiendo delle scelte migliori per se stessi.

Sei ansiosa di riuscirci? Ti sveliamo alcuni step per riuscire a credere di più in te stessa e rispettarti (davvero).

Migliora la tua autostima

L’autostima non è altro che la stima che hai di te. Non dipende da quello che fai o da chi sei, ma dal modo in cui ti percepisci e dal sentirti o meno degna di essere amata con i tuoi pregi e difetti. Se hai un’ottima stima di te riuscirai ad accettare anche aspetti della tua esistenza e di te che non ti piacciono, ma soprattutto riuscirai a rapportarti in modo sano con le altre persone, conscia del tuo valore. L’autostima infatti ti consente di raggiungere gli obiettivi che ti poni, cancellando l’insicurezza. Ti insegna a fidarti del tuo istinto, a prenderti quello che vuoi, nel lavoro come nelle relazioni, e in generale ad avere un atteggiamento che sia vincente.

Coltiva la resilienza

Fra le migliori qualità da sviluppare per migliorare il rispetto di te c’è senza dubbio la resilienza. Si tratta della capacità di adattarsi agli eventi ed essere flessibili ad essi, senza doverli subire passivamente. Cerca di assumere un atteggiamento che sia creativo e positivo rispetto a quello che ti accade, pensando – se necessario – in un modo anticonvenzionale. Migliora la capacità di problem solving con esercizi ad hoc e aiutati con frasi mantra che dovrai pronunciare nel corso della giornata.

Scegli di sorridere

Essere felici è una scelta. Non si tratta di una frase fatta, ma di una grande verità. Per migliorare la stima in te stessa sorridi alla vita, coltivano il tuo benessere giorno dopo giorno. Mangia sano, dormi bene, ritagliati degli spazi per praticare sport e hobby. Vivi intensamente e fai quello che ti rende davvero felice. Impara, un passo alla volta, ad essere ottimista, cancellando i pensieri negativi per lasciare spazio a quelli positivi. E soprattutto rilassati! La vita è un bel viaggio e a volte non è complicata come immagini.

Fai quello che ami

Il rispetto per te parte dalla necessità di renderti felice. Amare se stessi dunque significa prima di tutto fare ciò che si ama: cose che ti danno soddisfazione e che ti fanno sentire bene. Che sia un lavoro oppure un hobby, scegli sempre con il cuore e fallo dando voce alle tue passioni. Se l’impiego che hai non ti piace, se la persona con cui stai non ti rende felice, se il posto in cui vivi non ti rende serena trova la forza di cambiare. Certo, non si tratta di un passo semplice da compiere, ma è necessario!

Coltiva al meglio il tuo talento

Tutti abbiamo delle capacità, il segreto sta nel coltivarle. Servono costanza e forza di volontà, ma sono essenziali per aiutarti ad avere rispetto per te stessa e per sentire che hai trovato il tuo posto nel mondo. Quando sei impegnata a fare ciò che ti piace e in cui sei brava infatti ogni cosa diventa più leggera, divertente e semplice.

Che sia cucina, disegnare oppure praticare uno sport: cerca qualcosa in cui sei brava e coltiva il tuo talento. Quando avrai capito qual è la tua dote, coltivala per essere non solo più brava, ma anche una persona migliore.

Non isolarti

Nei periodi neri e in quelli difficili (come la fine di una relazione), spesso tendiamo a chiuderci in noi stessi. Si tratta di un errore da non compiere. Piuttosto circondati di persone che ti amano, ti stimano e tengono a te. Saranno loro a darti la carica e il coraggio quando ti mancheranno. Quando serve e ne hai bisogno impara a chiedere aiuto: la famiglia e le amiche sono lì per sostenerti e ricordarti quanto sei unica e speciale.

Coccolati

Cancella le paranoie e abbraccia le tue debolezze e i difetti: sono queste le cose che ti rendono davvero unica. Impara a valorizzarti nella tua unicità e a coccolarti con piccoli vizi. Fai attenzione a quello che mangi, ma concediti qualche peccato di gola, fai shopping per curare il tuo look, regalati un massaggio o un trattamento di bellezza. Insomma, prenditi cura di te, amandoti come faresti con un’altra persona. Anzi, di più. Ed è proprio da qui che parte il rispetto per te stessa.