Quanto sei resiliente? Fai il test!

L a resilienza è un insieme di capacità acquisite che permettono a qualcuno di affrontare gli eventi stressanti o traumatici riorganizzando la vita in maniera efficace ed entusiasta. Tu come te la cavi?

Resilienza: una parola particolarmente sdoganata, specialmente dopo la pandemia. Quando si parla di persone resilienti, però, si fa riferimento a tutti coloro che riescono a mettere in atto pensieri, azioni e comportamenti capaci di mitigare le conseguenze delle palle curve della vita. Fai il test per capire quanto sei resiliente!

Affrontare passivamente la vita non è il modo giusto per prendere per le corna tutte le situazioni spiacevoli che possono verificarsi. Ecco perché costruire una solida autostima può fare la differenza quando si tratta di trovare dei sistemi per migliorare la propria resilienza.

E vuoi sapere un’altra cosa? Essere resilienti non significa dire sempre di sì. Significa conoscere i propri limiti, accettarli e soprattutto vivere serenamente una cortesia mancata. Ecco il nostro test per capire quanto sei resiliente:

Personalities Sei inarrestabile!

C'è margine di miglioramento!

Sei dolcemente complicata!