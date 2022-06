C ome recita l'adagio: non tutto il male viene per nuocere. Anche una delusione amorosa può insegnarci tanto

Una relazione lunga anni, un legame in cui credevi, un tradimento oppure un amore non corrisposto: le delusioni d’amore non sono tutte uguali. Una cosa però le accomuna: ci aiutano ad evolvere. Sono un modo – piuttosto doloroso, sì – che la vita ci regala per poter cambiare e crescere.

Delusioni d'amore

Certo, sul momento fa male, ma se saprai guardare la fine della tua relazione dal giusto punto di vista ti renderai conto che potrai rinascere e diventare più forte, ritrovando speranza, gioia e voglia di vivere.

Certo, facile a dirsi. Ma come è possibile trasformare un cuore spezzato in un’occasione di crescita? Anche se ora ti sembra impossibile – e non fai che piangere - sappi che la delusione non durerà per sempre, che starai meglio e sarai di nuovo felice. Ti basterà seguire alcuni semplici passi per rendere un momento duro della tua vita qualcosa di meraviglioso.

Libera l’emotività

Prenditi il tempo che ti serve per poter elaborare la delusione. Non c'è bisogno di negare o rimuovere il peso emotivo portato da una delusione amorosa. Piangi, disperati ed esprimi tutto il tuo dolore.

Non devi reprimere le emozioni che provi, ma dargli un nome e assecondarle, senza cercare in alcun modo di censurarti oppure di giudicarti. Reprimere non ti farà stare meglio, né obbligarti in qualsiasi modo ad essere felice. Per ritrovare sé stessi è d’obbligo passare attraverso le difficoltà, sfogarsi ed esprimere ciò che si prova. Non vergognarti di chiedere aiuto e ascolto alle persone vicine. Un viaggio dovuto per arrivare alla luce.

Non nascondere la realtà

Non puoi ignorare ciò che è accaduto, né sperare che tutto ritorni come prima con un colpo di spugna. La tua relazione è terminata, stai vivendo una delusione d’amore e – almeno in questo caso – non avrai il tuo lieto fine.

Le illusioni e i sogni a occhi aperti in questi casi sono un modo per sfuggire dalla tristezza, ma rischiano di trascinarti in un vero e proprio pantano emotivo da cui uscirai con difficoltà. Ragiona razionalmente su quello che è successo, parla delle tue colpe e di quelle di chi amavi, ti servirà per affrontare meglio un nuovo legame e non commettere gli stessi errori.

Viaggia

Riparti da te, da ciò che ami e dalla necessità di arricchirti interiormente. Cambia aria, scopri nuovi paesi e città, assumendo uno sguardo differente su ogni cosa.

Puoi partire da sola oppure in compagnia, coccolandoti e dedicando a te stessa il tempo che ti serve. Scatta foto, assaggia cibi nuovi, ammira tramonti e lasciati conquistare dalla bellezza di luoghi nuovi. Mettendoti in gioco riuscirai a rafforzare l’autostima e troverai pace dalla tristezza.

Sperimenta

Il modo migliore per rendere costruttiva la fine di un amore? Sperimentare qualcosa di nuovo che possa arricchirti, migliorarti e farti uscire dalla tua zona di comfort. La chiave di tutto è tenere occupata la mente, puntando su nuovi hobby, corsi e attività inedite. Dopo la fine di un legame ciò che serve è avere nuovi stimoli e lasciarsi trascinare in un vortice di positività.

Muoviti

L’attività fisica è essenziale per superare una delusione d’amore. Muoviti, allenati e prova tanti nuovi sport, in questo modo contrasterai la malinconia, ritroverai energia e positività, liberando le endorfine. Prova tante discipline e scegli quella che preferisci: in questo modo distenderai la mente e sfogherai tutte le frustrazioni.

Chiedi aiuto

Non c’è nulla di male a chiedere aiuto per affrontare le delusioni d’amore. Le tue amiche in questa fase saranno il tuo sostegno. Non è fondamentale stare sempre in giro, tornare a notte fonda o divertirsi per forza: se non sei dell’umore giusto non servirà. Basterà una chiamata la tua amica più cara, per dirgli come ti senti, e starai subito meglio. All’inizio non sarà semplice, ma se riuscirai a vederti attraverso gli occhi di chi ti ama e ti apprezza davvero riceverai la spinta giusta per ripartire al meglio.

Passa oltre

Spesso restiamo incatenate e incastrate in storie che non fanno per noi solo per paura di non essere più felici o di restare da sole. Passiamo anni a pensare alle delusioni d’amore, convinte che le cose potessero andare diversamente. Si tratta di un errore: a volte è meglio lasciare andare, passare oltre, anche se è difficile. Pensa che doveva andare così, ma soprattutto che la tua esistenza non è finita.

Hai chiuso un capitolo della tua esistenza, ora ne inizierà un altro. Dovrai partire da te, per farcela, essere forte e ricostruire, un pezzo dopo l’altro, la tua autostima. Se saprai smussare ansia e rancore ti ritroverai ad osservare il mondo con un altro sguardo e capirai che quella delusione d’amore è stata solo una battuta d’arresto. Il meglio arriverà e il dolore provato diventerà la tua forza in un nuovo cammino fatto di felicità e consapevolezza.