N onostante quello che si può pensare, chi piange è una persona più forte e capace di gestire le proprie emozioni. Ecco perché piangere è un atto positivo

Anche se per molte persone è ancora una sorta di tabù, piangere è un’azione estremamente utile per il benessere emotivo e fisiologico. Naturalmente si parla del pianto degli adulti, perché per i bambini si tratta invece di una forma di comunicazione per indicare una necessità. Un bebè può piangere per indicare malessere, ma anche fame, sonno, troppo caldo o troppo freddo, perché ha bisogno di rassicurazione, etc.

In un certo senso, le lacrime sono una modalità di comunicazione anche negli adulti, poiché esprimono emozioni che vengono così “buttate fuori”.

Lo scrittore José Saramago è riuscito a formulare un concetto importante sul piangere, che non è affatto un sintomo di debolezza ma, al contrario, è una sorta di terapia per il benessere del corpo e della mente. «Abbiamo tutti i nostri momenti di debolezza, per fortuna siamo ancora capaci di piangere, il pianto spesse volte è una salvezza, ci sono circostanze in cui moriremmo se non piangessimo».

Tutto sulle lacrime

Prima di parlare dei benefici del piangere, può essere interessante fare qualche cenno sul meccanismo della lacrimazione, per comprendere meglio perché davvero fa bene anche al corpo.

Composizione

Le lacrime costituiscono in primo luogo la pellicola o film lacrimale, cioè un sottilissimo strato che riveste sempre la congiuntiva e la cornea, che sono le superfici esterne dell’occhio esposte all’ambiente esterno. A sua volta, la pellicola lacrimale è composta da tre strati successivi, mucoso, acquoso e lipidico, ciascuno con diverse funzioni.

Le lacrime sono prodotte continuamente con una velocità di circa 1,2 ml/min, velocità che diminuisce con l’età. Circa il 95 % della parte acquosa delle lacrime è prodotta dalla ghiandola lacrimale principale (formata da due porzioni, situate nel cranio). Il rimanente 5% circa è prodotto dalle ghiandole lacrimali accessorie di Krause e Wolfring.

Come si piange

Le lacrime vengono quindi prodotte nella parte alta esterna dell’occhio e ricoprono il globo oculare con un sottile film, che lo idrata e protegge. Poi vengono drenate nella parte bassa dell’occhio e da qui, attraverso i punti lacrimali passano nel sacco lacrimale e da questo attraverso il dotto naso lacrimale nel naso.

Le principali funzioni delle lacrime

La pellicola o film lacrimale svolge funzioni molto importanti per la salute e il benessere degli occhi. Le funzioni principali della pellicola lacrimale sono:

Difesa

Pulizia

Lubrificazione

Nutrizione

Trasparenza ottica

Tipi di lacrimazione

L’atto del piangere si chiama anche lacrimazione, che può essere di due tipi: meccanica e emotiva.

La lacrimazione meccanica è l’attivazione involontariamente e continua delle ghiandole lacrimali con le funzioni descritte in precedenza. Può aumentare da tutte quelle condizioni o malattie che determinano un’infiammazione della congiuntiva o della cornea. Per esempio, si può piangere per l’esposizione a sostanze irritanti, vento forte, clima rigido, per la presenza di corpi estranei nell’occhio, allergie, influenza, raffreddore o patologie varie che interessano gli occhi.

Perché la lacrimazione emotiva è positiva

La cosiddetta lacrimazione positiva, cioè l’atto di piangere come reazione alle emozioni, non dovrebbe essere considerato un segno di debolezza. Al contrario, il pianto è una necessità del corpo e della mente, che non deve sopportare tutto senza sfogarsi, perché in questo modo rischia si ammalarsi. Già nell’antichità (Ippocrate) e nella medicina medievale, il piangere era percepito come una purificazione del cervello dagli eccessi umorali.

Il pianto è un antistress

William H. Frey II, biochimico dell’Università del Minnesota, sostiene che piangere rappresenta una valvola di sfogo quando il livello di stress accumulato è troppo elevato. Con il pianto si elimina l’ormone adrenocorticotropo o ACTH. Piangere, insomma è un meccanismo antistress.

Recenti studi psicologici hanno stabilito che il pianto stimola il rilascio di endorfine dal nostro cervello, i cosiddetti ormoni "buoni", che hanno anche la funzione di antidolorifico naturale.

Chi piange è più forte

Contrariamente a quanto si pensa (cioè che piangere è un sintomo di debolezza), piangere rappresenta invece un atto di coraggio o, quantomeno, denota molto più equilibrio emotivo. Chi piange per sfogare la rabbia, la tristezza, perfino la stanchezza (anche da adulti) e qualsiasi altra emozione, infatti, è una persona che sa riconoscere e gestire le proprie emozioni. Quando si è felici, si sorride. Per lo stesso meccanismo, se sei triste, perché non dovresti manifestare la tua emozione attraverso le lacrime?

Purtroppo, ancora oggi il pianto è guardato con un certo sospetto, proprio perché l’emotività non è ancora considerata una qualità, ma una debolezza. Invece, piangere andrebbe considerato come un atto di equilibrio e benessere per ciascuno di noi.

Le persone che piangono

«Mi sento meglio, dopo aver pianto». Potresti aver sentito dire questa frase e averla trovata strana. Oppure potresti averla pronunciata. Certo, se il pianto diventa una specie di costante quotidiana, proprio perché espressione di tristezza, paura etc, forse potrebbe essere meglio parlarne con uno psicologo, in modo da controllare che non si tratti di depressione. Se, invece, sei tra quelle persone che reagiscono allo stress (di qualsiasi tipo) attraverso un pianto di sfogo, hai trovato la tua formula magica che ti permette di mantenere il tuo benessere in equilibrio e di essere perfino migliore con gli altri. Le persone che piangono per sfogarsi, infatti, tendono ad avere queste caratteristiche:

non hanno paura delle loro emozioni

non si lasciano condizionare dalle convenzioni della società

comprendono le proprietà benefiche delle lacrime

sono più empatiche con gli altri