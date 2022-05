Perché ci piace tanto l’amore impossibile?

C ollezioni solo relazioni sbagliate? L'amore impossibile è la risposta a tutte le tue domande

Cuori spezzati, lacrime e notti insonni: ognuna di noi ha avuto, almeno una volta nella vita, un amore impossibile. Se anche a te è capitato saprai bene come ci si sente a vivere una relazione in cui non c’è una via d’uscita.

Cos’è un amore impossibile

Cos’è un amore impossibile? Descriverlo non è semplice, ma quello che si prova nel viverlo assomiglia molto alla sensazione che si prova viaggiando sulle montagne russe. Avverti una costante e continua scarica di adrenalina che ti fa sentire leggera e felice, sino a quando non arrivano le difficoltà e la sofferenza.

Spesso ci lamentiamo degli amori impossibili, della difficoltà di essere felici e di trovare la serenità che vorremmo. Ci chiediamo perché tutto questo accada sempre a noi e se ci sia davvero una via d’uscita. Si tratta di sfortuna? Forse sì, ma dietro ci potrebbe essere molto altro.

Perché lo scegliamo

Secondo gli psicologi dietro la scelta di vivere un amore impossibile – soprattutto se capita spesso – c’è molto di più che sfortuna, ma una difficoltà emotiva. Le relazioni complicate, se ci pensi bene, sono il modo migliore per non “impegnarsi davvero”, consentono infatti di vivere le emozioni intense legate a una love story, ma senza andare a fondo perché non si raggiunge mai una vera stabilità.

Gli amori intermittenti, infatti, ti spingono da una parte a idealizzare il partner, dall’altra a detestarla. Per gli esperti, infatti, dietro questi legami c’è una profonda insicurezza e l’incapacità di confrontarsi con un’affettività che, a volte, fa davvero paura. Ansia, tormento e voglia di allontanarsi dall’oggetto del proprio amore derivano da un passato in cui non ci si sentiva al sicuro o amati. La ricerca di sicurezza dunque ci spinge lontano dall’amore vero, portandoci a considerare solo quelle storie per cui – lo sappiamo già – non ci sarà un lieto fine.

Se hai paura di amare

L’amore impossibile assume tantissime forme differenti a seconda della storia o dei sentimenti che si provano. C’è quello immaginario, che nasce solamente nella tua testa e che, per alcune circostanze, non potrà mai realizzarsi. C’è poi quello fantasma, che capita quando attribuisci a una persona delle caratteristiche e qualità che non possiede davvero.

Quante volte ti sei ingannata da sola, ripetendoti che l’altra persona era giusta per te, che era quello che volevi? Quante volte ti sei innamorata di qualcosa che in realtà non esisteva? Si è sempre trattato di un amore impossibile e a sceglierlo, ogni volta, eri proprio tu. Come quando hai creduto di esserti invaghita del collega sposato o di una voce ascoltata al telefono a km di distanza. A volte, forse senza saperlo, sei caduta in una trappola: quella della paura di amare. Perché l’amore impossibile è tale proprio perché desideri tu che sia così e magari, se stare con l’altro non fosse così difficile, dubiteresti anche del tuo sentimento.

Come uscirne

Come uscire dal tunnel degli amori impossibili? Se non fai che collezionare love story che ti fanno soffrire forse è arrivato il momento di fermarti e di chiederti cosa vuoi davvero. Per prima cosa concentrati su di te. Non è semplice, certo, ma se imparerai a guardarti dentro riuscirai a capire quali sono gli schemi e i bisogni che ti spingono verso relazioni complicate.

Attenzione: a chiunque può capitare, perciò non ti sentire in qualche modo sbagliata e non credere in nessun modo di essere affetta da qualche sindrome. Ok, sino ad ora ti sei andata a “infilare” in legami che, sin dall’inizio, non facevano per te, ma le cose possono cambiare. Gli psicologi invitano in questi casi a cercare di andare a fondo per comprendere cosa ci sia dietro le tue scelte e i comportamenti che metti in atto nella sfera sentimentale.

Cos’è che ti spinge sempre verso relazioni impossibili? Punta lo sguardo su di te e chiediti se hai abbastanza autostima. Se serve chiedi aiuto a uno psicoterapeuta per iniziare un percorso che ti consentirà di lavorare su di te e scoprire la tua forza interiore. Quando avrai imparato ad amarti (davvero) ad accettarti per quella che sei, diventerai invincibile e a quel punto gli amori impossibili non faranno più parte della tua vita. Solo in quel momento avrai tutti gli strumenti per regalarti la relazione che meriti e scoprirai che non sono le storie complicate a farti battere il cuore, ma l’amore che ti meriti.