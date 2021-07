Cosa vedere su Netflix: le novità di agosto 2021

L e novità di Netflix per agosto 2021: il catalogo si arricchisce ulteriormente di contenuti inediti e di grandi classici, per un'estate all'insegna della commedia e del romanticismo.

Dal punto di vista delle nuove uscite, battere Netflix è praticamente impossibile: per agosto 2021, il catalogo si arricchirà di numerosissimi contenuti, tra film originali, serie TV, anime e animazione, TV show. I contenuti di agosto 2021 su Netflix puntano al massimo del divertimento, con delle sorprese inaspettate: potremo finalmente assistere da casa a C’era una volta a… Hollywood, l’ultimo film del maestro Quentin Tarantino.

Per quanto riguarda le produzioni originali Netflix, non dimenticare di appuntarti sulla tua lista Lo Sciame e Beckett. La piattaforma streaming si sta espandendo in modo esponenziale. Ormai, i contenuti mensili sono sempre variegati, per permettere a grandi e piccini di ritrovare i propri generi preferiti. Inoltre, c'è grande trepidazione dopo l’ultimo annuncio: Netflix permetterà anche di videogiocare in streaming.

Film originali Netflix agosto 2021

Netflix e i suoi contenuti originali sono pronti a stupirti per un mese di agosto all'insegna dell’intrattenimento. Sono ben 10 i film che potrai selezionare: il seguito di The Kissing Both ti aspetterà l'11 agosto. La commedia sentimentale è giunta al terzo capitolo: quali avventure (comiche) ci attenderanno stavolta?

Diario di un viaggio a New York, invece, è una commedia brasiliana prodotta per Netflix, ma se ti piacciono i thriller ad alta tensione, segnati sull'agenda '76: è decisamente il film del mese su Netflix.

’76: in uscita il 4 agosto

Lo sciame: in uscita il 6 agosto

Vivo: in uscita il 6 agosto

La Dea d’Asfalto: in uscita l’11 agosto

The Kissing Booth 3: in uscita l’11 agosto

Beckett: in uscita il 13 agosto

Diario segreto di un viaggio a New York: in uscita il 18 agosto

Isola Nera: in uscita il 18 agosto

Sweet Girl: in uscita il 20 agosto

He’s All That: in uscita il 27 agosto

Film Netflix agosto 2021

È indubbia l’attesa per C’era una volta a… Hollywood, il capolavoro di Quentin Tarantino, ma dobbiamo dire che il catalogo di film non originali Netflix soddisfa tutti i palati. Come sempre, una grandissima scelta di horror, genere di punta della piattaforma. Se invece ti piacciono le commedie, Mia moglie per finta è un grande classico del 2011 con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler.

C’era una volta a… Hollywood: in uscita il 1 agosto

Grace – Posseduta: in uscita il 1 agosto

I Gladiatori della Strada: in uscita il 1 agosto

Our Ladies: in uscita il 1 agosto

Salt: in uscita il 1 agosto

Sherlock Gnomes: in uscita il 1 agosto

Stealth – Arma Suprema: in uscita il 1 agosto

Time and Tide – Controcorrente: in uscita il 1 agosto

Aftermath – Orrori dal Passato: in uscita il 4 agosto

Inspeckja: in uscita il 4 agosto

The Old Ways: in uscita il 5 agosto

Quam’s Money: in uscita il 6 agosto

First Reformed – La Creazione a Rischio: in uscita il 9 agosto

Mia Moglie per Finta: in uscita il 20 agosto

Serie TV e miniserie originali Netflix agosto 2021

La maggior parte delle serie TV incluse nel catalogo Netflix di agosto 2021 sono originali della piattaforma: l’unica a non esserlo è I Need Romance, la cui uscita è prevista per il 10 agosto. Per il resto, come sempre, propone contenuti originali e nuovi. A conquistare la curiosità del pubblico è certamente La Direttrice - prevista per il 20 agosto - in cui avremo l'occasione di rivedere un volto molto amato: Sandra Oh, la Cristina Yang di Grey's Anatomy e ottima attrice.

Control Z, seconda stagione: in uscita il 4 agosto

Hit & Return, prima stagione: in uscita il 6 agosto

Navarasa, prima stagione: in uscita il 6 agosto

Alrawabi School for Girls, miniserie: in uscita il 12 agosto

Al nuovo gusto di ciliegia, miniserie: in uscita il 13 agosto

Il suo regno, prima stagione: in uscita il 13 agosto

Svaniti nel nulla, miniserie: in uscita il 13 agosto

Valeria, seconda stagione: in uscita il 13 agosto

The Defeated, prima stagione: in uscita il 18 agosto

La Direttrice, prima stagione: in uscita il 20 agosto

Clickbait, miniserie: in uscita il 25 agosto

Post Mortem – Nessuno muore a Skarnes, prima stagione: in uscita il 26 agosto

La famiglia McKellan, quarta stagione: in uscita il 26 agosto

Uscite imperdibili tra animazione, documentari e show

Netflix non si dedica unicamente ai film e alla serie TV (e tra poco persino ai videogiochi), ma anche all'animazione, ai TV show e alla stand-up comedy. Per quest'ultime categorie, la proposta è super ricca, tra cui l'attesissimo The Witcher: Nightmare of the Wolf, il noto libro, videogioco e serie TV con Henry Cavill.

Tra gli show, invece, ci attende nel mese di agosto In cucina con Paris, che è al suo debutto: la Hilton ci farà scoprire le sue ricette più sfiziose e imperdibili. Inoltre, il 17 agosto sarà disponibile Al passo con i Kardashian, ormai giunta alla quinta stagione e praticamente una delle punte di diamante tra gli show più seguiti della piattaforma.

Netflix proporrà numerosi documentari per il mese di agosto: Pray Away e Top Secret Ufo: Rivelazioni (prima stagione) in uscita il 3 agosto. Saranno decisamente valide e all'altezza anche Untold: Patto con il Diavolo e Untold: Caitlyn Jenner. Ci attende un mese scoppiettante, con contenuti a dir poco accattivanti e interessanti.