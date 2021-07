I l mese di agosto 2021 è davvero prolifico di novità che andranno ad ampliare il catalogo di Disney+: ecco i film e le serie tv assolutamente da non perdere.

Disney+ non va in vacanza: anche nel pieno dell’estate, il servizio di streaming on demand continua a cavalcare l’onda portando in scena alcuni degli show più amati dal pubblico. Tra anteprime attesissime e ritorni indimenticabili, possiamo condire le nostre vacanze con un po’ di sano relax davanti alla tv. Ma quali sono le novità di agosto 2021 su Disney+?

Dopo una lunga giornata al mare, non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo in famiglia con qualche programma perfetto per grandi e piccini. Per chi invece è già tornato dalle vacanze (o purtroppo è costretto a rimanere in città), Disney+ offre almeno una piccola consolazione: accendete i condizionatori e preparatevi a passare qualche ora di divertimento e adrenalina in compagnia di film e serie tv assolutamente da vedere.

Ricordiamo che il servizio offerto da Disney+ è disponibile solo su abbonamento: per godere di tutte le novità del mese di agosto 2021, così come del vasto catalogo del canale, potete scegliere tra l’abbonamento mensile e quello annuale – quest’ultimo vi permetterà di usufruire di uno sconto del 15%. La piattaforma di video on demand include anche Star, il nuovo canale ricco di contenuti sorprendenti.

Disney+ le novità di agosto 2021

Il periodo più caldo dell’anno è arrivato, e con esso tante sorprese per chi ama film e serie tv. Non c’è proprio tempo per annoiarsi con le novità in arrivo su Disney+ nel mese di agosto 2021: i show più amati dal pubblico approdano sul canale di streaming online, che vede il suo catalogo arricchirsi di programmi perfetti per adulti e per bambini.

Finalmente arriva Crudelia, ora disponibile per tutti gli utenti Disney+, dopo un periodo riservato solamente a chi aveva un abbonamento premium. E presto sarà il turno delle nuove, adrenaliniche avventure di The Walking Dead, una delle serie tv più viste in tutto il mondo. Scopriamo quali sono le novità di agosto 2021 su Disney+ e su Star.

Le novità su Disney+: film e serie tv

Agosto parte alla grande con alcuni bellissimi show di intrattenimento per gli amanti dei supereroi. È il caso della serie Marvel Studios: Legends, che ripercorre le storie di eroi e villain più apprezzati del grande schermo. Dal 4 agosto saranno disponibili tre nuovi episodi, dedicati a Peggy Carter, a The Avengers Initiative e ai Ravagers. Lo stesso giorno torna Corto Circuito, con la sua seconda stagione: lo show interattivo permette ad alcuni fortunati di raccontare la propria storia mediante dei cortometraggi, grazie all'aiuto degli artisti dei Walt Disney Animation Studios.

Dall'11 agosto sarà possibile vedere What if...?, la prima serie animata targata Marvel che porterà sui nostri schermi una versione alternativa dei suoi eroi più famosi. La seconda stagione di Elena, diventerò presidente sbarcherà su Disney+ a partire dal prossimo 18 agosto, stesso giorno in cui arriverà anche la serie Vita da cucciolo. Un concentrato di tenerezza ed avventura, con piccoli di diverse specie alle prese con i loro primi passi in un mondo sconosciuto.

C'è grande attesa per il 25 agosto, giorno in cui diventerà disponibile Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian 2. Il secondo episodio di Making of ci condurrà dietro le quinte del celebre film, svelandoci inediti dettagli sulla sua lunga realizzazione - incluse le tecniche speciali utilizzate per dare vita a Luke Skywalker. Il 27 agosto sarà infine il turno di Crudelia, il bellissimo film con Emma Stone che ripercorre gli esordi di uno dei protagonisti più perfidi della storia Disney.

Star, le serie tv in arrivo

Anche Star, il canale dedicato ad un intrattenimento più adulto, rinnova il suo catalogo con tante new entry per il mese di agosto 2021. Tra le nuove serie tv in arrivo, spicca Body of Proof: le prime tre stagioni complete saranno disponibili a partire dal 4 agosto, per ripercorrere i difficili casi della dottoressa Megan Hunt. L'11 agosto arriveranno invece le prime due stagioni di 9-1-1: Lone Star, adrenalina allo stato puro, e le stagioni dalla 11 alla 15 di American Dad, uno dei cartoni più irriverenti di tutti i tempi.

Il 18 agosto ci troveremo catapultati nella tumultuosa New York degli anni '60, con la seconda stagione di Godfather of Harlem. Lo stesso giorno sarà disponibile la serie tv Criminal Minds: Suspect Behaviours, una vera immersione tra le più terrificanti menti criminali di sempre. Il 23 agosto sarà il turno di The Walking Dead, con la prima parte della trilogia dell'undicesima stagione.

Star, i film e gli show in arrivo

Non solo grandi serie tv: l'estate si colora di divertimento con tanti film e show interessantissimi. Si parte il 6 agosto con Romy & Michelle, una splendida commedia sull'amicizia tra due ragazze - una di loro è interpretata da Lisa Kudrow, l'indimenticabile Phoebe di Friends. Il 13 agosto arriveranno due sorprese speciali: la prima è Tolkien, il film dedicato agli anni giovanili del celebre scrittore della saga de Il Signore degli Anelli, la seconda è Beaches, la storia di un'amicizia che dovrà affrontare mille ostacoli.

Il 25 agosto arriverà la serie McCartney 3, 2, 1, una lunga chiacchierata tra Rick Rubin e il leggendario Paul McCartney. A partire dal 27 agosto potremo vedere Gli amici delle vacanze, divertentissima commedia dal sapore estivo, ma anche Joy, l'attesissimo film con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro. Infine, dal 31 agosto le nostre vacanze si tingeranno di giallo, con la serie Only Murders in the Building: Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez saranno alle prese con un delitto misterioso.