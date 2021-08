S ei tornata dalle vacanze e hai bisogno di svagarti? Accendi la piattaforma streaming e, se non sai cosa vedere su Netflix, leggi questa guida: a settembre puoi scegliere tra film, serie tv e tanti altri show.

Settembre, è (di nuovo) tempo di streaming. Ma cosa vedere su Netflix al rientro dalle vacanze, nel mese che conclude l’estate? In effetti, la programmazione del mese della piattaforma è davvero molto ricca.

Se hai già spulciato le proposte di Amazon Prime Video, sappi che anche su Netflix, tra serie tv, novità e nuove stagioni, film originali e non, documentari e show d’intrattenimento, serve quasi una bussola. Per aiutarti a navigare meglio, ecco le migliori novità del mese da vedere su Netflix.

Serie tv originali in uscita

Sei un’appassionata di serie tv e ti chiedi cosa vedere su Netflix al rientro dalle vacanze? La risposta è semplice, perché hai a disposizione una selezione davvero ampissima nelle produzioni originali.

Ci sono novità assolute (cioè tutte le prime stagioni indicate), tra cui spicca la nuova miniserie horror Midnight Mass, ideata da Mike Flanagan, già creatore di The Haunting of Hill House.

Oltre a loro, ci sono grandi, grandissimi ritorni di serie ormai cult. Si comincia con la prima parte della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta e si continua con la sesta stagione (conclusiva) di Lucifer, fino ai nuovi episodi di Sex Education 3 e Pose.

La Casa di Carta 5 (prima parte) – in uscita: 3 settembre

Dive Club – Un tuffo nel mistero (stagione 1) – in uscita: 3 settembre

On the Verge – Al Limite (stagione 1) – in uscita: 7 settembre

Into the Night (stagione 2) – in uscita: 8 settembre

Lucifer (stagione 6) – in uscita: 10 settembre

Sex Education (stagione 3) – in uscita: 17 settembre

Squid Game (stagione 1) – in uscita: 17 settembre

Dear White People (stagione 4) – in uscita: 22 settembre

Jaguar (stagione 1) – in uscita: 22 settembre

Pose (stagione 3) – in uscita: 23 settembre

Midnight Mass (miniserie) – in uscita: 24 settembre

Blood & Water (stagione 2) – in uscita: 24 settembre

Rapinatori – La serie (stagione 1) – in uscita: 24 settembre

L'uomo delle castagne – in uscita: 29 settembre

Film originali

Quali film originali puoi vedere su Netflix? Commedie nere (Afterlife of the Party) e sentimentali (Eravamo canzoni), drammi romantici (Vinterviken), action movie (Kate; Prey). E, ancora, thriller come Intrusion. La programmazione di settembre è perfettamente in grado di accontentare tutti i gusti con le produzioni originali.

Afterlife of the Party – in uscita: 2 settembre

Vinterviker – in uscita: 8 settembre

Kate – in uscita: 10 settembre

Il drago argentato – in uscita: 10 settembre

Prey – in uscita: 10 settembre

Nightbooks – Racconti di paura – in uscita: 15 settembre

Ankahi Kahaniya – Storie non dette – in uscita: 17 settembre

Bac Nord – in uscita: 17 settembre

Confessioni di una ragazza invisibile – in uscita: 22 settembre

Intrusion – in uscita: 22 settembre

Il nido dello storno – in uscita: 22 settembre

No one gets out alive – in uscita: 29 settembre

Eravamo canzoni – in uscita: 29 settembre

Altri film in streaming

Non pensare che finisca qui: a settembre da vedere su Netflix ci sono anche tantissimi altri film da guardare in streaming e da riscoprire comodamente dal tuo divano.

Piccole Donne – in uscita: 1 settembre

La moglie del fattore – in uscita: 1 settembre

Mangia Prega Ama – in uscita: 1 settembre

L’ordine naturale dei sogni – in uscita: 1 settembre

U.S. Mrshals – Caccia senza tregue – in uscita: 1 settembre

Passport to Pimlico – in uscita: 1 settembre

Minaccia atomica – in uscita: 1 settembre

Sitting in Limbo – in uscita: 1 settembre

Le complexe du Kangourou – in uscita: 1 settembre

Asterix alle Olimpiadi – in uscita: 1 settembre

Jump – in uscita: 1 settembre

Word Invasion – in uscita: 3 settembre

Bundy e il killer del Green River – in uscita: 3 settembre

Pentagram – in uscita: 3 settembre

Black Mic Mac 2 – in uscita: 8 settembre

Sonic – Il film – in uscita: 10 settembre

Pokemon Detective Pikachu – in uscita: 12 settembre

La rivalsa di una madre - Breaking In – in uscita: 14 settembre

Amiche di sangue – in uscita: 15 settembre

Migliori amici – in uscita: 15 settembre

A touch of Love – in uscita: 15 settembre

Cairo Road – in uscita: 15 settembre

4 in legge – in uscita: 15 settembre

Accadde a Berlino – in uscita: 15 settembre

Godzilla II – King of Monsters – in uscita: 19 settembre

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film – in uscita: 26 settembre

Altri titoli, documentari e show

Cosa vedere su Netflix a settembre? Se non ti bastano i film, se non ami le serie tv ma preferisci i documentari o altri programmi, sei sulla piattaforma streaming giusta!

Tra i documentari, si comincia all’inizio del mese con Turning Point, “dedicato” all’attentato dell’11 settembre e alla lotta al terrorismo, ma tra i vari titoli ce ne sono almeno altri due da non perdere. Schumacher, lavoro imperdibile (e unito sviluppato con l’approvazione della famiglia) sul leggendario campione di Formula 1 e Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali, documentario definitivo sulle leggendarie icone Malcom X e Muhammad Ali.

Tra i programmi di intrattenimento, c’è quello di Bear Grylls (per ragazze avventurose) e la versione latina del reality trash Too Hot to Handle (in mancanza di Temptation Island…).

Turning Point - L'11 settembre e la guerra al terrorismo (stagione 1) – in uscita: 1 settembre

Via da cowboy – in uscita: 1 settembre

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali – in uscita: 9 settembre

Metal Shop Masters - Sfide a ferro e fuoco – in uscita: 10 settembre

Le case vacanza più incredibili del mondo (seconda stagione) – in uscita: 14 settembre

Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo – in uscita: 14 settembre

Too Hot To Handle America Latina – in uscita: 15 settembre

Nailed It! – in uscita: 15 settembre

Schumacher – in uscita: 15 settembre

Chicago Party Aunt – in uscita: 17 settembre

Al passo con le Kardashian (stagione 6) – in uscita: 17 settembre