S e non riesci a dimenticare il tuo ex hai un conto in sospeso con il passato, che si tratti di dolore accumulato o di un sentimento ancora vivo. Vediamo come superare questa situazione.

Ti sei mai domandat* cosa significa se non riesci a dimenticare il tuo ex? Ci possono essere varie ragioni per cui una storia d’amore terminata continui a perseguitarci, nel bene o nel male. Non riuscire a lasciar andare qualcuno che ha occupato il nostro cuore non è così insolito, spesso gli strascichi di una relazione sono lunghi e dolorosi. Però allo stesso tempo restare ancorati al pensiero di una persona con cui magari non vogliamo nemmeno tornare insieme è qualcosa che dovrebbe porci qualche interrogativo. Perché sta succedendo se l'amore oggettivamente è finito? È una cosa normale o dovremmo preoccuparci? Perché dunque questa persona proprio non esce dalla nostra testa, e come fare per dimenticarla?

Hai sofferto molto

Uno dei motivi per i quali non si riesce a dimenticare un ex è perché abbiamo sofferto molto. Una relazione finita male, che ha spezzato il nostro cuore, può avere due risultati: l’astio verso l’ex, o il non darsi pace per questa fine. Il dolore è un sentimento forte tanto quanto l’amore, e i due, spesso, si intersecano.

Questo capita, purtroppo, anche quando abbiamo vissuto una relazione tossica, in cui l’altro aveva il controllo, e noi siamo, in qualche modo, ancora dipendenti e sottomessi. Inutile dire che, la bassa autostima, è uno dei fattori: se credessimo di più in noi stessi, non soffriremmo ancora per qualcuno che ci ha fatto soffrire così tanto. Scappate da tutto ciò, non era amore.

Hai investito tutto in quella relazione

Nelle relazioni, specie quelle lunghe, si investe tanto, specie quando si crede che sia quella giusta: energie, sentimenti, tempo (è brutto dirlo ma alle volte anche denaro). Mettiamo la nostra persona completamente a disposizione dell’altro, dedichiamo le nostre forze a questa storia, che costruiamo con sacrificio e passione. E poi, improvvisamente, un giorno tutto finisce: non importa il motivo, non importa che sia o meno una nostra decisione, il risultato è comunque un vuoto devastante.

L’investimento emotivo in un’altra persona è un fattore che troppo spesso viene preso alla leggera, ma è alla base di ogni storia duratura, e quando questo non viene ripagato non ci resta che continuare a rimuginare sul passato. I sentimenti possono essere ancora d’amore, o anche d’odio, verso qualcuno che ha buttato via tutto il percorso fatto, infrangendo i nostri sogni. Guardare avanti non sempre, in una situazione come questa, è così semplice.

Sei ancora innamorat* del tuo ex

I sentimenti non si spengono con un interruttore, una relazione può finire, ma non è necessariamente anche la fine dell’amore. Quando due persone si lasciano possono continuare ad amarsi, o almeno uno dei due potrebbe continuare a farlo. E, quindi, non ci deve stupire se non si riesce a dimenticare l’ex. Vuol dire che proviamo ancora un sentimento forte, che non si può cancellare come se nulla fosse successo. Sta a noi decidere il da farsi: riprovarci o andare avanti?

Altri motivi che non ci fanno dimenticare l’ex

Non dobbiamo sottovalutare il fatto che il sesso era il collante di una storia, e che quindi non riusciamo a dimenticare un ex perché ci manca il rapporto fisico che avevamo. Il consiglio degli esperti, ma spesso anche degli amici, è di non ricadere nel sesso post rottura con un ex, non è quasi mai salutare per la nostra mente, che potrebbe illudersi che ci sia ancora qualcosa, così come, al contrario, potremmo illudere l’altra persona.

E ancora, una storia non chiusa correttamente, quando si lascia qualcosa in sospeso si resta in un limbo di dubbi e paure. Parole non dette, una lite senza più alcun chiarimento, il sospetto che non sia finita davvero, il nostro ex è ancora li davanti ai nostri occhi anche se non c’è più. Non sarebbe ora di toglierci questi dubbi?

Se la rottura non è dipesa da voi, non l’avete voluta, non avete potuto fare nulla per impedirla, è normale che il fantasma del vostro partner aleggi ancora davanti a voi. Battute a parte, bisogna imparare ad accettare la fine di una relazione quando è l’altro a volerla, e capire quando non si può fare nulla per impedirlo.

Come dimenticare un ex

Se il proverbio dice “chiodo schiaccia chiodo”, il vero consiglio è quello di concentrarsi su se stessi. Riconquistare fiducia in noi: la fine di una relazione, vista spesso come un fallimento, è un capitolo che si chiude, ma la nostra vita può e deve andare avanti. Prima di gettarci a capo fitto in una nuova conoscenza, pensiamo a noi, impariamo a conoscerci meglio (anche per evitare eventuali altri errori), a inseguire le nostre passioni e a non dipendere dagli altri.

A questo punto facciamo spazio nella nostra vita e nella nostra mente: dopo aver stabilito le nostre priorità, potremo concentrarci sugli altri, ricominciare a uscire e frequentare qualcuno, con le spalle forti dopo l’esperienza pregressa. Non significa dimenticare un ex che è stato importante, teniamo i bei ricordi, e accettiamo che sia finita, l’amore torna, con un altro nome e un altro volto, e magari, questa volta, può essere quello giusto.