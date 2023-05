M olte di noi soffrono di bassa autostima: un problema enormemente diffuso, che spesso ci impedisce di crescere e di diventare ciò che siamo destinate a essere. I segnali da non sottovalutare

I sintomi di una bassa autostima

L’autostima è l'insieme delle valutazioni che diamo di noi stessi: un concetto sicuramente non facile da individuare e da inquadrare, e decisamente ondivago. Spesso non abbiamo la piena consapevolezza del nostro valore - siamo cioè portatori di una bassa autostima. Tendiamo a svalutarci, a sminuirci, a non crederci all'altezza delle situazioni. Quando arriva il momento di metterci alla prova, spesso ci tiriamo indietro e non siamo in grado di metterci – davvero – in discussione, perché ci limitiamo ai nostri difetti. Eppure riconoscere che si tratta di un aspetto su cui dobbiamo lavorare non è sempre facile: anche i sintomi della bassa autostima non sempre facili da riconoscere.

In questo articolo approfondiremo proprio questo aspetto. Di seguito vediamo quali sono gli atteggiamenti più comuni di chi ha bassa autostima.

1. Sei perfezionista (ma troppo)

Avere bassa autostima significa spesso vivere dolorosamente. Sì, è difficile da accettare, ma è così. Chi è un perfezionista, spesso nasconde i segnali di bassa autostima. Ogni aspetto della sua vita deve essere al massimo, senza sbavature. Non accetta di fallire. Ed è proprio così che ti senti tu: di fronte agli errori, anche minimi, il tuo sport preferito diventa “darti contro”. Ti fai del male, e lo sai. Anche inconsciamente. Ma non puoi farne a meno.

2. Convivi con i sensi di colpa

Un segnale che indica la bassa autostima è il senso di colpa, che spesso scaturisce proprio da una autocritica costante e a tratti feroce. Ci dispiace quasi usare questo termine, che è forte, ma è uno dei pochi che possa davvero far comprendere la gravità del basso valore che ci attribuiamo, sulla base, spesso, di traumi del passato. La maggior parte delle donne che soffrono di scarsa autostima pensano di non meritare la felicità e la rigettano continuamente. Possono arrivare anche a compromettere il successo perché non reputano di meritarlo, e finiscono spesso per praticare l'autosabotaggio.

3. Non accetti i complimenti

A chiunque piacciono i complimenti, o almeno è questo che ci hanno fatto credere per tanto tempo. Poi, però, si nascondono insidie, ma soprattutto dei drammi interiori che non lasciano spazio ad alcuna immaginazione. Quando ricevi un complimento, lo rigetti. Subito. Non lo immagazzini. A volte provi piacere per qualche secondo, e subito dopo entri in un tunnel infinito di “contrari”. Ti dicono che sei brava? Ripensi all'unico errore che hai fatto, allo sbaglio che non ti sei mai perdonata.

4. Sei spesso indecisa

Prendere una decisione non è immediato per te. Potresti iper reagire quando ti chiedono di fare una scelta, di compiere un passo in avanti. Si attiva nell'immediato un processo mentale: vorresti osare, ma ne hai il terrore. E al contempo ti giudichi inadatta. Così, rimandi, e anche a lungo talvolta, senza assumerti alcuna responsabilità. In tal senso, potrebbe essere utile approfondire come superare la fatica decisionale.

5. Ti giustifichi più del dovuto

Ti è mai capitato di nascondere la tua bassa autostima? Di dover lavorare non per dare il massimo, ma per non mostrare agli altri che in realtà dubiti di te stessa, non ti reputi all'altezza della situazione? Questo meccanismo si attiva nel momento in cui ti giustifichi e ti scusi sempre, per qualsiasi aspetto. Cerchi di sfoggiare sicurezza mediante le parole, ma è un castello di carte, di sabbia. Prima o poi, crolla. Mascherare la scarsa autostima può diventare un lavoro, ed ecco perché l’abbiamo definita come un problema doloroso, che può causare male fisico e psicologico.

6. Non ti piacciono i conflitti

Nel momento in cui si scatena un conflitto, cerchi di scappare. Tenti di evitarlo in tutti i modi, perché pensi di non essere in grado di tenere testa. La tensione è per te uno dei problemi più grossi contro cui combattere: non vorresti mai litigare e, quando ti capita, si scatenano anche i sensi di colpa, soprattutto nel caso in cui “scappi una parola di troppo”.

7. Potresti soffrire di narcisismo

Non avviene sempre, ma chi soffre di bassa autostima cerca di nascondere il suo problema. Di fatto, ci si vergogna di non essere in grado di darsi un valore adeguato. Così, i comportamenti possono sfociare nel narcisismo: qualche atteggiamento di superiorità, se non arroganza, per compensare, per nascondere, mascherare. Diversamente da chi è in grado di sfruttare l'autoironia nelle situazioni di stress, in questo caso esce fuori una sorta di aggressività di fondo non indifferente.

Da cosa deriva la bassa autostima e quali sono i "rimedi"?

Ma quali sono le cause di una bassa autostima? Domanda senz'altro spinosa e che non avrebbe senso cercare di approfondire in un semplice articolo informativo. Se molte persone potrebbero minimizzare il tema dicendo che la bassa autostima è colpa dei genitori, è necessario riconoscere che non ci si può ridurre a questo. L'autostima di per sé è già qualcosa di molto complesso, che si struttura durante la nostra esperienza di vita e può essere influenza da una enorme molteplicità di fattori.

A delineare la serietà della cosa c'è anche il fatto che in molti casi tra le cause di una bassa autostima ci sono eventi traumatici o abusi di vario tipo. Tutte situazioni di cui è importante prendersi cura in maniera seria e attenta.

Se sospettiamo di soffrire di bassa autostima può essere d'altro canto fondamentale cercare di individuare le origini e le cause decisive di questo status quo. Spesso farlo è un lavoro arduo e anche doloroso, e può essere davvero importante ricorrere a un supporto psicologico.

Conseguenze di una bassa autostima

Lavorare sulla propria autostima è un compito complesso, ma necessario su tutta la linea. Indubbiamente fa parte del lavoro che tutti dovremmo fare per prenderci cura della nostra salute mentale e del nostro benessere generale.

Muoversi nel modo con un bagaglio di autostima insufficiente ci rende tutto più difficile: influisce sul tono dell'umore, sulle nostre attività lavorative, ma anche e soprattutto sulla qualità delle relazioni amicali e amorose. In una parola, ci porta a volerci meno bene di quanto potremmo.