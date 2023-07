S esso occasionale? Sì, grazie! Ti sveliamo come vivere una notte (o qualcuna di più) di passione senza problemi

Una notte di passione oppure una breve storia fatta solo di divertimento sotto le lenzuola: il sesso occasionale non è più un tabù da un bel pezzo. Perché se è vero che fare l’amore con la persona che si ama può essere meraviglioso, è altrettanto vero che la semplice attrazione e la passione possono rendere un'esperienza positiva anche il sesso con una persona con cui non si ha un coinvolgimento sentimentale.

Di cosa si tratta? Semplicemente di pura fisicità e di divertimento. Della voglia di sperimentare e di conoscere il proprio piacere senza implicazioni di tipo sentimentale. Attenzione però: pur con tutta la spensieratezza del caso ricordiamo che il sesso resta sempre un campo intimo e delicato, e proprio per questo anche le esperienze più occasionali vanno agite con un minimo di attenzione: lo scopo è sempre quello di proteggere il proprio corpo e la propria mente, in maniera tale che l'esperienza resti positiva.

Le nostre non sono vere e proprie regole, ma più un invito a riflettere su alcuni punti fondamentali. Buona lettura!

1. Scegliere la persona giusta

Per vivere davvero bene il sesso occasionale è essenziale che la persona che hai di fronte emani le vibrazioni giuste. Questo cosa significa? Prima di tutto che dovrai scegliere qualcuno con cui ti senti a tuo agio e con cui sei libera di parlare. E no, non dovrà trattarsi per forza di un amico o di qualcuno con cui parli da mesi in chat, semplicemente, quando si parla di sesso occasionale, a guidarci è a passione e l’intesa con l’altra persona.

Una connessione che solo tu sentirai e potrai sperimentare. Potrebbe accaderti di incontrare qualcuno in un bar o durante una serata in discoteca, di conoscerlo su Tinder oppure sui social. L’importante, in ogni caso, è che tu ti senta a tuo agio e serena, libera da paranoie e da ansie di qualsiasi tipo, e che la persona che hai di fronte dimostri di sapersi comportare in modo rispettoso sempre.

2. Proteggersi (sempre)

La regola base del sesso occasionale? Proteggersi! Sia nel caso di una persona che conosci da tempo che di qualcuno incontrato in un locale con cui è scoppiata la passione, ricordati che proteggersi è essenziale. Le protezioni infatti sono importantissime quando si fa sesso e non solo per evitare delle gravidanze indesiderate, ma anche per scongiurare possibili infezioni e malattie sessualmente trasmissibili.

Porta sempre con te i preservativi. Ricorda inoltre che anche tramite il sesso orale si possono trasmettere malattie, perciò usa tutte le precauzioni possibili, iniziando a fare conoscenza anche con i dental dam. Va poi sottolineato che il preservativo, ovviamente, non è efficace al 100% e che va usato nel modo giusto per scongiurare possibili rotture.

3. Essere chiari e comunicare bene

La comunicazione è un elemento chiave nelle relazioni occasionali. Perciò siate chiari da subito riguardo le vostre intenzioni. Entrambi dovrete volere una relazione che sia mordi e fuggi, dedicata solamente al piacere e al divertimento. Se non sei sicura di questo oppure se hai l’impressione che l’altra persona stia cercando altro sarebbe meglio parlarne e chiarire.

4. Dire cosa piace

Il sesso occasionale, se praticato nel modo giusto, può trasformarsi in una splendida bolla in cui sperimentare la sessualità liberamente. Perciò non avere paura di fare richieste al partner e punta a realizzare tutti i desideri che non sei mai riuscita a esprimere a voce alta. Non farti problemi riguardo a richieste specifiche e svela quello che vorresti provare. Solo in questo modo l’incontro sarà libero da qualsiasi imbarazzo, appagante e divertente. Metti da parte paranoie e ansie, per scoprire le gioie del sesso libero e sicuro.

5. Tracciare i propri limiti

Proprio come accade nelle storie d’amore, anche nel sesso occasionale puoi dire di “no”. Impara a tracciare i tuoi limiti e a renderli invalicabili, senza paura di rifiutare l’altro. L’hai incontrato su una app di dating e ora che siete usciti non ti attrae più così tanto? Puoi tirarti indietro e tornare a casa.

Quando state arrivando al dunque capisci che stai pensando ancora al tuo ex e la situazione non fa per te? Dillo e vai via, pronunciando il tuo “no” senza alcun timore. Ricorda che puoi sempre lasciare stare e che non c’è un momento in cui non è possibile tornare indietro.

6. Sapersi dare un tempo

Che sia una sola notte oppure una serie di incontri, il sesso occasionale ha sempre una scadenza. Non potrà durare a lungo, dunque è importante che entrambi ne abbiate la consapevolezza. Se gli incontri si dovessero prolungare infatti potrebbero subentrare delle implicazioni sentimentali. Questo vuol dire che una storia di sesso non può diventare amore? Indubbiamente può capitare, ma la maggior parte delle volte non è così, proprio per questo in genere è meglio tutelarsi.

Quando scrivere la parola “fine”? Se entrambi siete liberi e consapevoli arriverà naturalmente, magari quando uno dei due inizierà a interessarsi a qualcun altro. E se ti dovessi innamorare? Spiega cosa ti sta accadendo al partner e se lui non prova la stessa cosa tronca immediatamente la storia. Rischieresti solo di farti del male. In generale sarebbe meglio pensare al sesso occasionale come una bella parentesi da vivere in attesa, se lo desideri, del vero amore.