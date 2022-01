Q uando la felicità personale e di coppia viene minata l’unica cosa che possiamo fare è lasciare andare

Me lo sono chiesto tante, troppe volte, fino a farmi venire l’emicrania, perdere il sonno e pure la fame. Mi sono chiesta se è possibile lasciare quando ci si ama ancora. Mi sono chiesta se io sarei mai stata in grado di farlo.

Certo che no, mi sono sempre ripetuta. Perché in fondo la felicità non era nulla in confronto all’amore. Perché in fondo potevo ritenermi fortunata ad avere al mio fianco una persona con la quale condividere la vita, le giornate e le notti. Rinunciare alla felicità non sembrava un sacrificio così grande, no?

È possibile lasciare quando ci si ama ancora?

No, un sonoro e deciso no, è sempre stata la risposta al quesito più ostico di sempre. Nel mio caso si trattava di scegliere tra felicità e amore, ma non sono di certo l’unica a essersi chiesto se è possibile lasciare quando ci si ama ancora.

Prendiamo in esempi i tradimenti che, come sappiamo, sono forse la più grande causa di rottura nelle relazioni sentimentali. Ma se quel tradimento fosse stato solo un errore commesso da un partner o dall’altro? Se si fosse trattato di una debolezza o di un gesto avventato in piena crisi? In quel caso sarebbe possibile lasciare quando ci si ama ancora? O forse la domanda più corretta è: sarebbe giusto?

E che dire di quelle coppie che per quieto vivere costruiscono una quotidianità fatta di bugie? E di quelli che mettono giustamente davanti a ogni cosa il loro benessere pur sapendo di ferire il proprio partner. In quel caso è giusto lasciare se c'è ancora amore?

Cos’è l’amore

Forse prima di provare a rispondere al quesito più difficile di sempre dovremmo fare chiarezza sul significato dell’amore. Non una cosa semplice, s’intende, considerando che neanche i più illustri poeti e scrittori, i pittori e gli artisti sono riusciti a dare un senso e una forma a quello che è il sentimento più potente del mondo.

Ma per darci una risposta possiamo partire da quello che conosciamo sull’amore, che non si limita alle farfalle nello stomaco che sentiamo quando siamo insieme alla persona che amiamo.

Perché forse un tempo quelle ci bastavano, ma crescendo abbiamo capito che l’amore è come un fuoco che arde, ma che rischia di essere spento dal vento e dalle tempeste. Come un fiore meraviglioso che per continuare a essere tale ha bisogno di cure.

Ecco, è questo l’amore. Non è una bella macchina da lasciare in un parcheggio, né un costosissimo soprammobile da esporre e ammirare. L’amore ha bisogno di presenza e costanza, di cura e di reciprocità. Ma soprattutto l’amore non fa mai male, alla coppia, e alle persone che la formano, perché facendolo si snaturerebbe.

Ed è forse a partire da questa consapevolezza che possiamo rispondere alla domanda iniziale: è possibile lasciare quando ci si ama ancora?

Lasciare qualcuno che amiamo

Se fino a qualche anno fa era forte in me la convinzione che non è possibile lasciare quando ci si ama ancora, col tempo ho dovuto andare contro tutto ciò in cui credevo per modificare questa risposta.

L’ho fatto perché ho capito che a volte, per quanto ci si sforzi per far funzionare le cose, queste non possono andare. Perché le crepe nella relazione sono così grandi che non si possono aggiustare. E perché il benessere ormai è solo un lontano ricordo.

Ho capito che anche se le intenzioni di scendere a compromessi sono nobili, queste finiranno per consumarci da dentro e renderci infelici. E se siamo infelici vuol dire che non ci amiamo, perché non abbiamo fatto abbastanza per noi stessi. E se non ci amiamo, non saremo in grado di amare qualcun altro?

Un circolo vizioso che ci porta a pensare che l’amore, a volte, può essere una fregatura. Ma che ci fa capire che a volte l’amore non basta. E non basta non perché non è abbastanza forte, puro o autentico, ma perché non si basa su quei valori che lo caratterizzano e lo rendono unico. E se non lo fa, a volte, non è neanche amore. Ma non sempre lo capiamo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Crisi di coppia: quando l’amore è davvero finito?

Ciò che è destinato a essere e a non essere

Lasciarsi in malo modo, tra discussioni e addii netti è terribile, è vero, eppure fa più male farlo con la consapevolezza del fatto che stiamo salutando una persona che amiamo e che probabilmente abbiamo amato troppo.

Io non lo so se esistono le anime gemelle. Ho smesso di chiedermelo tanto tempo fa, quando ho iniziato a dare all’amore un valore molto più ampio rispetto a quello che gli davo prima.

Quello che so, però, è che ci sono persone destinate a entrare nella nostra vita e a stravolgerla, nel bene e nel male. Con alcune di queste impariamo a fare l’amore, con altre a litigare, con altre ancora scopriamo il significato più autentico della parola sostegno. E questa continua scoperta è sempre meravigliosa.

Ma quelle persone che arrivano, a volte vanno via. Anche se non vogliamo, anche se avevamo dei piani diversi per noi, per loro, insieme. E questo succede per tanti motivi. Succede quando vogliamo cambiare a tutti i costi una persona, quando questa ci delude, quando sentiamo di vivere una vita che non è più la nostra, quando non siamo più felici.

E quando questo accade, nonostante tutte le convinzioni e le speranze, dobbiamo avere il coraggio di lasciare andare cioè che è stato e che poteva essere. Anche se questo vuol dire lasciare qualcuno che si ama ancora.