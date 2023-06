Cosa è davvero una relazione tossica (come riconoscerla e come uscirne)

L a parola “tossicità” è inflazionata, e si tende a tacciare come tali tutte le relazioni che in qualche modo non riescono a funzionare come dovrebbero. Se da una parte gli errori ci insegnano, dall’altra è importante riconoscere i segnali d’allarme

Quante volte hai sentito parlare di relazione tossica o disfunzionale? Quando gli equilibri all’interno di una relazione faticano a trovare armonia, si parla subito di tossicità. Questa parola, mutuata dalla medicina, viene spesso adoperata anche in ambito psicologico per indicare, ad esempio, le relazioni che fanno male.

Prima di definire “tossica” una relazione che non funziona, o che fa soffrire, è importante dare una definizione a questo fenomeno. Solo così è possibile proteggersi davvero più che dal dolore, dalle persone che possono rovinarci la vita.

Come funziona una relazione tossica?

Molti psicologi concordano sul fatto che le relazioni non sono mai uguali, anche da un giorno all’altro. Per quanto il sogno di ogni essere umano sia una qualche forma di stabilità, è più che naturale che le inclinazioni, le aspirazioni e i desideri cambino. Le persone cambiano. Anche noi cambiano.

Una relazione può nascere sana e diventare tossica, o può esserlo fin dall’inizio. In ogni caso, quello che conta è che a un certo punto ci si accorge del venir meno (o dell’assenza) della reciprocità. In altre parole, si possono definire tossiche tutte le relazioni tra persone che non spingono equamente nella stessa direzione, o che si danno il giusto sostegno nei momenti di difficoltà.

Le relazioni non sono quelle che ci raccontano i film: non sono storie che funzionano sempre alla perfezione. Né sono rapporti che si guastano in maniera sempre ben evidente e chiara. Sono dinamiche complesse tra due persone che devono sostenersi a vicenda nel momento del bisogno. Quando manca il sostegno, o viene meno il bisogno di appianare il conflitto per cercare di screditare chi abbiamo accanto, significa che c’è un problema.

Momenti di crisi e relazioni tossiche

Non bisogna confondere i momenti di crisi e di difficoltà con le relazioni tossiche: non è sempre tutto perfetto come ce lo si immagina. Le storie possono attraversare momenti complicati ed è perfettamente comprensibile. Nel momento in cui i momenti difficili sono tanti, e quelli piacevoli così pochi da sembrare un miraggio, è giunto il momento di fare le dovute riflessioni.

Le relazioni tossiche non hanno momenti di gioia: prosciugano felicità e autostima, e ci rendono fragili in ogni aspetto della nostra vita. Non solo quello sentimentale. Un compagno di vita che cerca il conflitto, o di sminuire, o di limitare, è una persona che non comprende il significato e l’arricchimento che un partner può dargli.

Non significa che ci si è fidanzati con lo squartatore di Chesapeake, si chiaro. Il tuo compagno potrebbe non essere cattivo o aver bisogno di psicoterapia. Potrebbe essere ben sano, ma sintonizzato su tutt’altra lunghezza d’onda. Potrebbe semplicemente darsi che la coppia sia troppo diversa per funzionare in maniera organica.

Come si riconosce una relazione tossica?

Ogni relazione può rivelarsi tossica a modo suo, e soprattutto non è sempre facile riconoscere i campanelli d’allarme quando ci si è dentro con tutte le scarpe. Tuttavia, possiamo fare un elenco di alcuni elementi che ci danno un’idea di cosa non vogliamo nella nostra vita:

Mancanza di supporto reciproco.

Comunicazione unidirezionale o manipolazione psicologica.

Comportamenti controllanti e/o profondamente giudicanti.

Risentimento e rancore non fanno bene alle relazioni. Tenersi dentro tutto finisce con il rovinare la bellezza di una storia.

Una costante sensazione di stress.

L’impulso di ricorrere alla disonestà per evitare discussioni.

Naturalmente la violenza, verbale e fisica, non è mai ammessa in nessun tipo di relazione. È “successo solo una volta” non è una frase che ci piace, ed è spesso origine di un’escalation pericolosa.

Come si fugge da una relazione tossica?

Chi ha la fortuna o la lucidità mentale per comprendere che la sua storia è arrivata a un punto di non ritorno può non essere pronto a compiere il grande passo. È naturale avere paura del salto nel vuoto ed è ancora più naturale sentire il morso del fallimento. Ancora peggio però sarebbe vivere nella prigione della mancanza di supporto e di conflitto costante di una relazione tossica.

Per uscire da una relazione tossica potrebbe essere necessario ascoltare il punto di vista di qualcuno che conosciamo bene, ma anche di un professionista terapeuta. Chi vede dall’esterno una storia non la capisce mai del tutto, ma coglie immediatamente quei segnali che noi fatichiamo a vedere.

Esiste la rara eventualità che una relazione tossica possa trasformarsi in una sana, adottando innanzitutto confini sani e prendendosi cura di sé prima che della storia in cui si è coinvolti. Tuttavia, si tratta di un percorso che difficilmente si percorre da soli. Potrebbe essere necessario l’intervento di uno psicoterapeuta competente.

In linea generale, sfuggire dalla tossicità non è mai facile poiché tendiamo ad assuefarci. Ci convinciamo che non può esistere niente di meglio là fuori, e che in ogni caso è meglio il male noto di quello sconosciuto. È una spirale discendente, questa, che porta alla distruzione di se stessi prima ancora che della coppia.