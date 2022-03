L a fine di una relazione può essere molto difficile da affrontare a livello emotivo, ma niente è davvero irrecuperabile: si può guarire dalle ferite lasciate da un partner del passato, con impegno e autoanalisi

Ci sono persone fatte per lasciare il segno e, purtroppo, talvolta questo segno è negativo. Per esempio, pensiamo alle ferite lasciate da un partner del passato: possono essere profonde e trasformare il nostro modo di vedere gli altri, filtrando le nostre percezioni.

D'altro canto, durante una relazione condividiamo molto di noi stessi: più si va avanti e più il rapporto con l'altra persona diventa stretto. Dunque, quando qualcosa finisce per colpa dell'altro, ci sembra quasi di essere state noi a sbagliare mostrandoci così vulnerabili. Cambiamo, dunque. E non riusciamo a cicatrizzare quei tagli profondi. Non a caso è incredibilmente comune che anche persone intelligenti e risolte conservino per un tempo incredibilmente lungo le ferite lasciate da una persona che non c'è più nella loro vita.

Eppure, guarire si può. Da qualsiasi tunnel si può uscire ed essere più forti di prima. Ecco alcuni consigli su come riappropriarci in fretta della nostra vita e guarire le ferite lasciate da un partner del passato.

Non rimpiangere nulla

Smettiamola di tormentarci sul fatto che avremmo potuto fare di più. Le ferite lasciate da un partner del passato che bruciano di più, spesso, sono quelle impregnate di rimpianto. Invece, dovremmo ricordarci che se abbiamo avuto una relazione sana e forte che si è poi conclusa, la colpa non è e non potrà mai essere esclusivamente nostra.

Il partner può averci ferito scegliendo di andarsene, comportandosi in un modo che ha spinto noi ad andarcene e chi più ne ha più ne metta, ma non esistono colpe a senso unico, né da parte nostra né, a dirla tutta, da parte sua. Se proviamo rimpianto è bene fare un gioco collaterale: dare libero sfogo alle emozioni fissando nella mente tutto ciò che abbiamo fatto di bello e di buono con il partner. Perché in fondo è quello ciò che conta.

Smettere di idealizzare

Come diceva Charlotte in Sex and the City, anche dalla relazione più brutta si può imparare qualcosa: quel che è fatto è fatto, non serve ricoprire il passato di un'aura dorata. Se vogliamo davvero guarire le ferite lasciate da un partner del passato, dobbiamo in primis smetterla di idealizzarlo.

Se la vostra storia è finita lui/lei non poteva essere la meraviglia che si palesa nella vostra mente. È vero che è bene ricordare i momenti belli, ma senza esagerare: quando una relazione si conclude le ragioni sono sempre profonde e non riconducibili solo a qualche passo falso.

È chiaro che eravate incompatibili l'uno per l'altro. Non c'è niente di sbagliato e ciò non toglie nulla ai momenti intensi e stupendi vissuti insieme. Ma entrambi i partner sono persone, con i loro pregi e sì, anche con i loro difetti. Non dimentichiamocelo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Crisi di coppia: quando l’amore è davvero finito?

Soppesa i lati negativi

Ricordare il bello, sì. Smettere di idealizzare, chiaro. Ma se le ferite lasciate da un partner del passato bruciano ancora nonostante il tempo e le distanze, serve anche un pizzico di terapia d'urto: guardare ai lati negativi, soppesandoli con attenzione.

Con questo non vogliamo dire che bisogna crocifiggerlo o accusarlo d'ogni male, appioppandogli ogni sorta di termine/attributo negativo o dispregiativo. Semplicemente, è bene prendere quei difetti che non sopportavamo e metterli sotto esame, in modo tale da realizzare che, alla lunga, sarebbero stati davvero devastanti.

Non tornare indietro

Nonostante siano passati anni, lui/lei è ancora lì nei tuoi pensieri? Fermiamoci: il passato deve rimanere nel passato, o le ferite continueranno sempre a bruciare. Questo significa che non dobbiamo tornare indietro, scavando e pensando che con lui/lei stavamo davvero bene (anche perché significa che in realtà siamo ancora nella fase dell'idealizzazione).

Rimanere ancorati al passato è sempre un male e non permette di guardare al futuro con determinazione e positività. Questo non significa che si debba cancellare ogni ricordo. Significa, piuttosto, che si debba guardare al periodo passato insieme con lucidità, ritenendolo un capitolo chiuso e traendone gli insegnamenti corretti.

Affidiamoci alla memoria storica

Cosa si intende per memoria storica? Gli amici e le persone che ci sono state accanto durante la relazione. Quando una relazione si finisce e un partner ci ferisce, tendiamo a esagerare in diversi sensi. Potremmo, per esempio, pensare che lui/lei era la cosa migliore che ci fosse capitata, potremmo pensare di aver sbagliato, potremmo generalizzare e non volerci fidare più di nessuno.

Ancora, potremmo fare l'errore di dare al partner tutte le colpe, attribuendo a lui tutta la nostra sofferenza per la storia finita. Bene, gli amici che sono stati presenti in quella fase possono invece essere determinanti, dandoci il loro parere lucido e obiettivo.

Evitare di tornare nei luoghi in cui siete stati insieme

Le ferite lasciate da un partner del passato bruciano di più se il passato in questione è relativamente recente. Per guarire, dunque, è bene lasciare perdere i posti in cui eravamo soliti passare bei momenti insieme, perché possono solo rinvigorire la nostra sofferenza.

Ha più senso, invece, cambiare abitudini e creare nuovi luoghi del cuore, magari non condivisi con altri ma esclusivamente nostri, dove muoverci per scoprire qualcosa di noi che non conoscevamo.

Non generalizzare

Infine, ultimo consiglio per guarire dalle ferite lasciate da un partner del passato: non generalizzare. Se quella storia è finita, se abbiamo provato quel dolore, non significa che lo proveremo ancora. Sì, ci sono ferite che bruciano per anni e anni, carichi pesanti di cui forse non ci libereremo mai, ma con il tempo diventeranno sempre più pallidi.

A brillare, invece, saranno nuove emozioni e nuovi amori. Il più importante? Quello che proveremo per noi stesse, perché è proprio grazie all'amor proprio che vivremo relazioni sane, scevre dalle delusioni del passato.