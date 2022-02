C ontinua Sanremo 2022. Durante il corso della giornata, sarete aggiornati su tutto ciò che concerne la seconda serata del festival. Dalla scaletta alle esibizioni degli ospiti al live, troverete tutto ciò di cui avete bisogno.

Sanremo 2022 ha preso il via e la seconda serata del festival è prevista oggi, mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 su Rai 1. I dati di ascolto della prima serata sono incoraggianti: 13.805.000 telespettatori per la prima parte, una cifra che non si vedeva dal lontano 2013 (all'epoca, l'ascolto fu di 14.195.000 telespettatori). Accanto ad Amadeus vedremo Lorena Cesarini, giovane attrice affermatasi con la serie Suburra.

Ma quali big in gara? E quali gli ospiti?

I big in gara

Abbiamo diviso i big in gara a Sanremo 2022 in tre macrogruppi. Il primo riguarda tutti quei big che hanno già partecipato al festival e lo hanno vinto. Il secondo contiene il nome dei big che in passato hanno partecipato ma non vinto. Il terzo, infine, presenta quei big che al festival non sono mai stati.

I BIG CHE HANNO PARTECIPATO E VINTO IN PASSATO

I CANTANTI CHE HANNO PARTECIPATO IN PASSATO MA NON VINTO

I BIG CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA

I big della seconda serata

I big in gara a Sanremo 2022 che non si sono esibiti ieri sera salgono sul palco per questa seconda serata del festival. La Rai li ha ovviamente divisi in due gruppi. Il motivo? La serata si sarebbe protratta fino all'alba. Da scaletta, si dovrebbe terminare oggi all' 01:00. Ma chi si esibisce la seconda serata?

Questa è la lista:

L'ordine dei cantanti della seconda serata

Sangiovanni

Giovanni Truppi

Le Vibrazioni

Emma

Matteo Romano

Iva Zanicchi

Rettore e Ditonellapiaga

Elisa

Fabrizio Moro

Tananai

Irama

Aka 7even

Highsnob e Hu

I super ospiti

Sanremo 2022 non sarebbe evento se non ci fossero i super ospiti. La seconda serata vedrà Checco Zalone e Laura Pausini salire sul palco (con Alessandro Cattelan e Mika per presentare l'Eurofestival).

Sulla Costa Toscana, ormeggiata davanti a Sanremo, Orietta Berti e Fabio Rovazzi ospiteranno come accaduto nella prima serata un cantante in gara alle tre edizioni del Festival targato Amadeus. Tocca a Ermal Meta, che Sanremo lo ha vinto in coppia con Fabrizio Moro (in gara stasera). Sul fronte fiction arrivano Melania Mazzucco e Gaia Girace per L'amica geniale 3. Ospiti anche Arisa e Malika Ayane per il contest relativo all'inno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Salta, invece, per ragioni familiari la presenza di Luca Argentero.

Intanto, di seguito, ricapitoliamo gli altri ospiti.

I SUPER OSPITI DI SANREMO 2022

Il diario della seconda serata di Sanremo 2022

Il ricordo di Monica Vitti

Comincia la seconda serata del festival e Sanremo 2022 non può che rendere omaggio alla grande Monica Vitti, scomparsa oggi. Amadeus, dopo i saluti di rito, chiama l'applauso dell'Ariston mentre una foto gigante di Monica campeggia dietro le sue spalle. "Monica Vitti ci ha fatto pensare, piangere e ridere, anche quando al cinema i ruoli comici non erano per le attrici".

Sangiovanni con Farfalle

Primo cantante in gara è Sangiovanni. Campione in carica del talent Amici di Maria De Filippi, ha gli occhi puntati addosso dopo lo straordinario successo del primo album. Esordiente all'Ariston, si aggrega all'omaggio a Monica Vitti e con Farfalle ha dalla sua l'incoscienza della giovane età, la stessa che lo porta a dominare il palco con una ben simulata certezza. Con un pezzo dalle sonorità accattivanti, è coerente con il suo percorso e arriva, per usare un termine caro ai talent.

Voto: 8

L'entrata in scena di Lorena Cesarini e la lezione sul razzismo

Come compagna di avventura della seconda serata del Festival, Amadeus ha voluto Lorena Cesarini, giovane attrice di origine senegalese. Laureata in Storia Contemporanea, Lorena Cesarini ricorda il pianto della prima volta che ha incontrato il presentatore. Emozionata come poche su quel palco, incanta e ammalia con il suo sorriso contagioso.

Nel suo secondo intervento, Lorena si presenta al grande pubblico. Come tante ragazze italiane, parla della sua vita tranquilla fino al giorno in cui Amadeus annuncia al Tg1 la sua presenza all'Ariston. "A 34 anni scopro che non sono una ragazza italiana come tante. Io resto nera": nelle sue parole c'è tutto il dolore di chi del suo colore di pelle ne ha fatto un problema dopo gli attacchi del tutto gratuiti ricevuti.

Elenca i commenti degli haters sui social, con gli occhi pieni di commozione e dignità, la stessa che manca a chi dietro a una tastiera o a una dichiarazione nasconde la propria frustrazione personale. Le è rimasta dentro una domanda: "Perché? Perché alcuni sentono la necessità di scrivere certe cose? Perché c'è chi si indigna sulla mia presenza su questo palco? Perché c'è gente che si indigna per il mio colore di pelle?".

Con l'ausilio di un brano tratto da Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun, dà una lezione a tutti noi. Con la voce spezzata dall'emozione, dobbiamo ancora tutti imparare che un uomo è uguale a un uomo. "La cosa più importante è chiedersi dei perché per andare incontro alla libertà, dai pregiudizi o dagli insulti. La curiosità mi rende libera e più matura di altri adulti".

Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia

Giovanni Truppi ha già vinto il premio Lunezia per il testo della sua canzone. Ha alle spalle una lunga carriera, anche se il grande pubblico ancora non lo conosce. Look minimal e in canottiera (Amadeus ci scherza sopra), affida alla sua canzone il compito di vestire l'esibizione. Si sente l'eco di Pacifico, uno degli autori, ma la canzone spiazza con la sua autenticità. Ogni strofa è una sequenza cinematografica, piena di luci e ombre. Da Sanremo d'altri tempi, quasi, ma necessaria.

Voto: 8.

Le Vibrazioni con Tantissimo

Al quarto festival, Le Vibrazioni arrivano alla seconda serata di Sanremo 2022 per reclamare l'esistenza di altre band rock italiane oltre i Maneskin. Le chitarre, la batteria, la voce e la presenza scenica ci sono e anche il testo della canzone ha un perché che va oltre le parole. Si può parlare d'amore anche senza farlo rimare con cuore. C'è il tuo seno che mi vuole è più di un verso, è una fotografia. Perfetta per essere cantata durante un giro in macchina nelle notte solitarie, ha echi dei primi anni Duemila che risultano gradevoli. A loro va il merito di aver omaggiato Stefano D'Orazio dei Pooh. L'Ariston gradisce.

Voto: 7.

L'ingresso di Checco Zalone

Viene invertita la scaletta della seconda serata di Sanremo 2022. Si posticipa Emma e si anticipa l'ingresso del re del botteghino italiano: l'irriverente e poco politically correct Checco Zalone. Seduto in platea, scherza subito sbloccando un ricordo legato allo scorso anno: Bugo... Ingresso populista, parte dal popolo con umiltà per raggiungere il palco: "Io amo il popolino". Finge commozione, "qui piangono tutti, mi sento un Maneskin. Ma mi merito tutto questo? poi, vedo te (rivolto ad Amadeus) e dico sì. Ci fai sentire tutti geni. Bellissima l'idea di Ornella Muti doppiata dalla De Filippi".

"Manca la co-conduttrice scema. Una su 5 potevi metterla", scherza sulle presenze femminili. Spiega, poi, a modo suo il maschilismo endemico e l'amore universale proponendo una "storia LGBTQ". Parte così il racconto di una vicenda, una Cenerentola esilarante, ambientata in Calabria ("così non si offendono 'sti terroni") che Amadeus legge e di cui Zalone recita i dialoghi, surreali, scorretti e un tantino volgari. L'epilogo è affidata a una paradossale versione di Almeno tu nell'universo della grande Mia Martini: "sai la gente strana, c'è a chi piace sia la mela sia la banana... io sarei un diverso, che ipocrisia nell'universo".

Laura Pausini e l'Eurovision 2022 con Mika e Cattelan

Ancora rivoluzionata la scaletta della seconda serata di Sanremo 2022. Arriva sul palco Laura Pausini, la nostra star più internazionale in grado nel 2021 di passare dai Golden Globes alla Notte degli Oscar. Propone sul palco Scatola, il suo ultimo singolo scritto da Madame. Il brano è come l'incontro tra due versioni della stessa Laura, che si rivolge a lei stessa da giovane. Ma è anche l'incontro di due generazioni musicali tra loro molto diverse: quella dei boomer e quella dei millennial.

Dopo l'esibizione, beve sul palco del festival per l'emozione. Ha voluto che sul palco il microfono fosse posizionato nello spesso punto in cui si trovava nel 1993, anno in cui ha debuttato a Sanremo con La solitudine. Coglie l'occasione per parlare del film realizzato per Amazon Prime Video, Piacere di conoscerti, disponibile dal 7 aprile: una sorta di docufiction, à la Sliding Doors, in cui si mostra la vita della Laura che ha vinto il festival e cosa sarebbe accaduto se non lo avesse vinto.

Il successivo duetto con Mika serve per ufficializzare la conduzione dei due cantanti dell'Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino il 12, 13 e 14 maggio, con Alessandro Cattelan. Dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 all'Eurovision il passo è breve.

Emma con Ogni volta è così

Con 5 milioni di followers su Instagram, la seconda serata del festival di Sanremo 2022 accoglie il ritorno in gara di Emma Marrone, con l'orchestra diretta dalla collega Francesca Michielin (accolta da caloroso applauso). Ogni volta è così è una canzone vocalmente insidiosa ma Emma sa come modulare le note e affrontare gli alti e bassi. Come nelle montagne russe, sale e scende senza avere paura della folle velocità. Pezzo insolito per il suo repertorio, la canzone mostra un'Emma più matura e donna, una cantautrice pronta a prendersi il posto in cima alle classifiche che le spetta. Impeccabile. La sua commozione finale la riporta tra gli umani dopo aver toccato le vette.

Voto: 9.

Matteo Romano con Virale

Da TikTok e Sanremo Giovani arriva il diciannovenne Matteo Romano. Cuneense, ha una voce interessante ma non è sostenuta da una canzone che sembra uscita dalla sezione giovani dei Sanremo di Pippo Baudo. Le rime sono facili e il virale del titolo, seppur non legato alla pandemia dei nostri giorni, non aiuta a valorizzare il timbro di Matteo. Il testo vorrebbe regalare "un'emozione contagiosa". Non ci è riuscito.

Voto: 6.

Iva Zanicchi con Voglio amarti

Iva Zanicchi è l'unica donna ad aver vinto tre festival di Sanremo. Alla seconda serata della kermesse, l'aquila di Ligonchio non scende le scale perché è caduta ieri. Scherza con Lorena Cesarini e simula una discesa di pochi gradini. Con il savoir faire che l'ha resa iconica, Iva è emozionatissima e non lo nasconde. Canta di passione senza età e di amore senza scadenza. Pezzo classico ma che gran voce: in poco meno di quattro minuti, mostra a tutti come si canta e si interpreta una canzone. Con acuti che si sono sentiti fino a Cannes. Ariston in piedi: "Il festival mio può finire qua, sono più che soddisfatta!".

Voto: 7.

Il ritorno di Checco Zalone aka Ragadi

Checco Zalone torna sul palco. Presentato come nuovo giovane in gara, ha scelto il nome di Ragadi per cantare dei suoi dolori e dei demoni del passato. Poco ricco parla della sua vita difficile, a Milano, in un quartiere poco agiato. Niente delinquenza o violenze domestiche, Ragadi è nato poco ricco, con una Playstation 2 quando c'era già la 3, senza abiti Prada ma Zara. La presa in giro dei nuovi rapper e trapper è servita con tanto di autotune e rime baciate al vetriolo: questa vinceva il Festival.

Ditonellapiaga e Rettore con Chimica

Dopo che Lorena Cesarini ricorda la sua canzone preferita di Sanremo (Non amarmi di Baldi e Alotta), la seconda serata del festival dà il benvenuto a Ditonellapiaga con Rettore e la loro Chimica. Donatella è uscita e al festival c'è e, anche se dobbiamo continuare a chiamarla Rettore, è in splendida forma. L'inedito duo al femminile regala scossoni energici, maliziosi e lisergici. Bella scoperta, invece, Ditonellapiaga, di cui sentiremo sicuramente parlare molto. Look black & white per entrambe e ottima sintonia nelle parti cantante in comune. Ritornello infingardo, con qualche dejà vu.

Voto: 8.

Elisa con O forse sei tu

Elisa è una fuoriclasse. Si è rimessa in gioco a Sanremo 2022 dopo l'unica partecipazione, con vittoria annessa, nel 2001. La seconda serata del festival è tutta sua. Eterea, elegante, semplice: Elisa è semplicemente Elisa. Ogni parola è superflua per descrivere la ballad in gara e la scioltezza con cui l'ha presentata. Pronta a "ritornare al futuro", come il titolo del nuovo doppio album in italiano e in inglese, in uscita, è data vincitrice al pari di Blanco e Mahmood. E un motivo c'è.

Voto: 10.

Le amiche geniali

Margherita Mazzucco e Gaia Girace arrivano al festival e salgono sul palco della seconda serata di Sanremo 2022 per presentare la terza stagione di L'amica geniale, la serie tv tratta dalla saga di Elena Ferrante. Coproduzione tra Rai e HBO, partirà il 6 febbraio su Rai 1 e l'attesa è veramente alle stelle, di qua e di là dall'oceano. Timidissime, le due giovani attrici hanno il compito di presentare la successiva canzone in gara.

Fabrizio Moro con Sei tu

Moro il festival di Sanremo lo ha vinto da giovane e da big. A Sanremo 2022 tenta la tripletta, e affida il knock out agli avversari all'intensa Sei tu. Pezzo portante della colonna sonora di Ghiaccio, il film che ha diretto, è una canzone d'amore intensa che chiunque di noi può dedicare a chi ama, a un partner come a un figlio. L'interpretazione composta del cantautore e il testo mai banale fanno il resto, puntando al podio.

Voto: 9.

Checco Zalone e il dottor Oronzo Carrisi

Torna per la terza volta nel corso della seconda serata del festival Checco Zalone. Veste i panni dello scontroso virologo Oronzo Carrisi che, cugino del colossale Albano, ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi sia contro il parente sia contro i no vax. Non preoccupatevi, prima o poi Fabio Fazio chiama anche voi, dice a questi ultimi.

Con portafortuna il primo tampone positivo di Cellino San Marco, il personaggio ha perso la mamma, zia di Albano: sì, perché a Cellino tutti sono qualcosa di Albano. Intona di seguito Pandemia ora che vai via, "scritta" da tutti i massimi virologi d'Italia, da Bassetti in poi, e diretta dal maestro Beppe Virussicchio.

L'intervento di Zalone, su richiesta di Amadeus, si chiude con un cult del repertorio di Zalone. Senza cachet aggiuntivo, canta Angela, dal film Cado dalle nubi.

Sulla nave di Orietta Berti

Anche la seconda serata del festival ha il suo momento sponsor con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Sulla nave da crociera su cui la Berti si presenta vestita da Rossella O'Hara per la seconda serata di Sanremo 2022, si esibisce Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

Tananai con Sesso occasionale

Tocca al terzo giovane proveniente da Sanremo Giovani. Il nome è quasi uno scioglilingua e il titolo del brano avrà fatto sobbalzare in molti: Sesso occasionale. Dei tre nuovi big, è il più vicino alla musica di oggi, a quella che vive di stream e di baby che devono mettere via la loro pistola. Non si resta fermi grazie alla musica e a poco a poco si capisce che è una canzone d'amore. Moderna ma d'amore.

Voto: 7.

Irama con Ovunque sarai

Dalla scuola di Amici di Maria de Filippi, arriva sul palco della seconda serata del festival Irama. A Sanremo 2022 arriva per prendersi la rivincita sul festival dello scorso anno, vissuto da una camera d'albergo a causa del Covid. Con una maglia ragnatela e i capelli al vento che ricordano un giovanissimo Gianluca Grignani, Irama dedica la sua canzone a qualcuno che non c'è più, passato in un altro mondo. La voce c'è, le intenzioni anche, idem per l'interpretazione. Gioca però facile con un'introspezione da bignamino.

Voto: 7.

Aka7even con Perfetta così

Compagno di scuola di Sangiovanni nel talent Amici, Aka 7even è stato premiato agli MTv Music Awards e ha dalla sua una formazione da polistrumentista. Tralasciando il look da divano del salotto di nonna, al suo primo Sanremo canta di una donna insicura a cui rivolgersi. La canzone potrebbe sembrare banale o studiata a tavolino. Mira alle teenager ma spinge a riflettere su un aspetto rilevante nella società di oggi. Cos'è la perfezione? Quella instagrammabile o quella che Madre Natura ci ha regalato rendendoci unici?

Voto: 8.

Highsnob e Hu con Abbi cura di te

Tredicesimi big in gara a Sanremo 2022 sono Highsnob e Hu, la coppia più insolita del festival. Rapper dal difficile passato lui e polistrumentista lei, cantano la fine di un amore tossico. Vestiti uno di nero e l'altra di bianco, sono come lo yin e lo yang: si completano a vicenda e sono una bella sorpresa e rifuggono i canoni del duetto d'amore tradizionale. E la parola fine per certe storie è liberatoria.

Voto: 8.

Arisa e Malika Ayane

A Sanremo 2022, alla seconda serata del festival, arrivano anche Arisa e Malika Ayane. Sono sul palco per presentare il contest relativo alla scelta dell'inno che accompagnerà le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le due canzoni presentate sono Un po' più in là, cantata da Ayane, e Fino all'alba, intonata da Arisa. Noi le avremmo messe in gara.

La classifica della seconda serata (sala stampa)

1 - Elisa

2 - Emma

3 - Ditonellapiaga e Rettore

4 - Irama

5 - Fabrizio Moro

6 - Giovanni Truppi

7 - Sangiovanni

8 - Matteo Romano

9 - Highsnob e Hu

10 - Iva Zanicchi

11 - Aka 7even

12 - Le Vibrazioni

13 - Tananai

La classifica delle due serate

1 - Elisa

2 - Mahmood e Blanco

3 - La Rappresentante di Lista

4 - Dargen D'Amico

5 - Gianni Morandi

6 - Emma

7 - Ditonellapiaga e Rettore

8 - Massimo Ranieri

9 - Irama

10 - Fabrizio Moro

11 - Giovanni Truppi

12 - Noemi

13 - Sangiovanni

14 - Michele Bravi

15 - Rkomi

16 - Achille Lauro

17 - Matteo Romano

18 - Highsnob e Hu

19 - Giusy Ferreri

20 - Iva Zanicchi

21 - Aka 7even

22 - Le Vibrazioni

23 - Yuman

24 - Tananai

25 - Ana Mena