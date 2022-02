Sanremo 2022, i top e i flop della prima serata

L a prima serata del Festival di Sanremo 2022 è appena finito. Ma quali sono stati i migliori e i peggiori momenti dello show? Quali i top e i flop?

La prima puntata del festival di Sanremo 2022 è appena finita.

I 5 momenti top della prima serata di Sanremo 2022

Maneskin

Il primo momento top della prima serata di Sanremo 2022 è senza dubbio l’ospitata dei Maneskin. Il gruppo ha vinto Sanremo nel 2021 e si è ripresentato a un anno esatto all’Ariston dal tetto del mondo del rock. Acclamati in mezzo mondo dopo il trionfo all’Eurovision, i Maneskin non si sono risparmiati e hanno regalato una doppia esibizione dal sapore misto. Sono davvero il futuro della musica italiana.

Mahmood & Blanco

Il secondo momento top della prima serata di Sanremo 2022 è rappresentato dall’esibizione di Mahmood e Blanco. Sul palco, la loro alchimia era talmente forte da far passare quasi in secondo piano la bellissima canzone portata al festival. L’intesa era quasi erotica e l’emozione che traspariva ha conquistato sia la platea in sala che il pubblico a casa. Intimista uno, più duro l’altro, sono da brividi.

Achille Lauro

Il terzo momento top da ricordare della prima serata di Sanremo 2022 lo si è raggiunto con Achille Lauro. Non c’è dubbio: ogni sua apparizione è un’opera d’arte e anche ieri sera non si è smentito. Con un coro che non si vedeva così azzeccato dai tempi di Processo a me stessa di Anna Oxa, Lauro ha fatto sembrare un capolavoro anche un pezzo che non si discosta molto dai suoi precedenti. L’auto-battesimo finale e la mano birichina sotto il ventre hanno bene reso l’idea di sacro e profano.

La Rappresentante di Lista

Quarta menzione top è per Veronica Lucchesi, la cantante dei La Rappresentante di Lista. Con lunghe extension bionde, una tiara in testa e un modernissimo tuxedo Moschino, ha osato nel look e ha vinto. Complice poi una canzone dal ritornello avviluppante, Ciao Ciao rimarrà nella storia delle esibizioni più iconiche del festival.

Gianni Morandi

Quinto e ultimo momento top lo si è infine raggiunto con Gianni Morandi, uno dei senatori del festival. Allegro, solare, divertente, è riuscito a modernizzare il suo stile, confermandosi l’eterno ragazzo della musica italiana. Con buona pace dei ventenni.

I 5 momenti flop

Il non rispetto per Luigi Tenco

Il primo momento flop da cancellare riguarda Fiorello. È il Mattarella dell’intrattenimento ma spesso si fa prendere la mano. La gag sulle canzoni tristi che diventano divertenti andava studiata e ponderata meglio, evitando di inserire le note di Luigi Tenco, uno che a Sanremo si è sparato in testa. Decisamente fuori luogo scherzare in questo caso con i santi.

L’angolo in memoriam

Secondo momento flop della prima serata del festival di Sanremo è stato l’angolo che potremmo definire in memoriam. Amadeus ricorda i grandi attori italiani con cui ha lavorato Ornella Muti. Si tratta di grossi nomi passati a miglior vita ma nel novero viene inserito anche Francesco Nuti. Capiamo l’omaggio ma aveva quasi il sapore del coccodrillo. Inappropriato.

Lo sponsor spettacolo

Il terzo momento flop della prima serata di Sanremo 2022 non può che andare all’introduzione del siparietto promozionale sulla nave da crociera. Lo si è affidato a Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Volto sì familiare e rassicurante, Orietta è parsa fuori luogo e sopra le righe. Nel cercare di essere giovane ha esagerato manifestando anche una certa dose di nervosismo.

L’invasione di Rai Fiction

Il quarto momento flop si ripete diverse volte nel corso della prima serata. Rai Fiction ha preso il sopravvento e in rassegna porta sul palco i protagonisti delle sue serie più amate, da Claudio Gioè a Raoul Bova. Altri ne arriveranno nelle prossime serate ma i siparietti studiati sanno tanto di pretestuoso quanto di superfluo.

La presenza non presenza di Ornella Muti

Ultimo flop, ci dispiace dirlo, è da ricollegare alla presenza di Ornella Muti. Più che co-conduttrice, è stata quasi un fantasma che ogni tanto appariva sul palco senza un racconto televisivo che ne accompagnasse la presenza. Il momento Non è l’età voleva essere malinconico ma si è rivelato poco riuscito, per non dire fallito. L’attrice non ha lasciato il segno nemmeno con le altre uscite, troppo misurate e contenute.